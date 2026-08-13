El embajador de EE.UU. advirtió que el uso de tecnología china en Vaca Muerta puede complicar las inversiones

En ese contexto, afirmó que los datos que pasan por esas plataformas pueden quedar bajo control del Partido Comunista chino.

El funcionario estadounidense relacionó esa cuestión con uno de los principales proyectos energéticos de la Argentina: Vaca Muerta.

Su advertencia fue directa: consideró que la utilización de este tipo de tecnología no favorecería la llegada de capitales extranjeros interesados en invertir en el desarrollo de la formación neuquina.

Qué garantías piden los inversores

Lamelas explicó que existen empresas estadounidenses y de otros países interesadas en operar en la Argentina, pero que necesitan contar con garantías respecto de la seguridad de la información.

Según el diplomático, las compañías buscan trabajar sobre redes confiables que permitan proteger los datos vinculados con sus operaciones. “Las empresas estadounidenses y del mundo quieren entrar en la Argentina”, sostuvo Lamelas, aunque remarcó que para hacerlo necesitan tener la certeza de que la información estará protegida.

En contraposición, destacó el papel de las compañías estadounidenses y aseguró que son referentes a nivel global en materia de seguridad y transparencia. También señaló que las empresas de Estados Unidos no utilizan tecnología crítica proveniente de China.

El argumento de Estados Unidos frente a China

Para reforzar su posición, Lamelas hizo referencia a las restricciones que existen en Estados Unidos para determinados equipos de empresas chinas.

El embajador planteó que esas limitaciones no deberían interpretarse únicamente como una cuestión comercial entre dos potencias, sino también como una consecuencia de preocupaciones vinculadas con la seguridad.

En ese sentido, puso como ejemplo que en Estados Unidos existen restricciones para la compra y venta de determinados equipos de origen chino.

El potencial de Vaca Muerta y el mensaje a la Argentina

Durante el encuentro, Lamelas también destacó el potencial energético de la Argentina y las oportunidades que, a su entender, puede generar Vaca Muerta.

El representante estadounidense consideró que las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei pueden contribuir a generar más empleo y prosperidad y resaltó el papel que podría tener la formación neuquina en el escenario energético internacional.

“El futuro energético va a mover al mundo durante las próximas tres décadas”, planteó, y sostuvo que una parte de esa energía puede provenir de Vaca Muerta.

Por último, Lamelas dejó un mensaje dirigido a los sectores políticos y económicos argentinos y pidió aprovechar el momento para impulsar el desarrollo de la formación.

“Estamos decidiendo hoy el futuro de Vaca Muerta y de Argentina”, afirmó el embajador, antes de cerrar con una exhortación: “Por favor, no pierdan esta oportunidad”.