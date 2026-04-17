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El desgarrador mensaje del padre de la médica atropellada en Villa Devoto a una semana de la tragedia

El padre de Bárbara Granado Schönholz, la neuróloga de 31 años que murió tras quedar bajo un colectivo, publicó un mensaje que volvió a conmover en redes.

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“Hoy ya una semana sin mi doctorcita Bárbara Granado, siempre estarás en mi corazón. Tu papá siempre te tendrá presente. Fuiste una gran hija, como tus dos hermanos, lo más hermoso de la vida. Tu padre no es perfecto, tendré muchos errores, sí, pero tengo una gran virtud: haber aprendido a ser padre. Siempre serán lo más valioso de la vida”, expresó.

Los mensajes de despedida

El mensaje se suma a las numerosas muestras de dolor que familiares, amigos y colegas expresaron desde que se conoció la muerte. Días antes, el propio padre había sido quien confirmó públicamente la identidad de la víctima con otra publicación: “Un accidente de colectivo me la arrebató”.

La historia de Bárbara generó un fuerte impacto no solo por la violencia del hecho, sino también por su trayectoria. Se había graduado de médica en la Universidad de Buenos Aires, realizó su residencia en el Hospital Posadas y, a mediados de 2025, completó su especialización en Neurología en el Hospital Ramos Mejía. Además, atendía en un consultorio privado en Villa Devoto, el mismo barrio donde ocurrió el accidente.

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Desde el Hospital Ramos Mejía, sus compañeros de residencia también la recordaron con un mensaje que reflejó los años compartidos: “Compartimos cuatro años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo”.

La tragedia en el colectivo

El hecho ocurrió en la esquina de Chivilcoy y Nazarre, en una zona de alto tránsito. De acuerdo con las primeras pericias y testimonios, la joven descendía por la puerta trasera de un colectivo cuando su mochila quedó enganchada. En ese momento, el vehículo retomó la marcha, la arrastró y la hizo caer al asfalto, donde quedó bajo las ruedas traseras y murió en el acto.

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Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME arribaron al lugar, pero los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento por la gravedad de las lesiones.

El chofer, de 41 años, fue trasladado a una dependencia policial y sometido a un test de alcoholemia. La causa fue caratulada como “averiguación de homicidio” y quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº29, que dispuso el secuestro del colectivo y la realización de la autopsia.

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