Política
Cámara de Diputados
Noticias A24
Congreso

Juran los diputados electos en octubre y se formaliza a La Libertad Avanza como primera minoría

Los diputados jurarán en el recinto de la Cámara baja, en el medio de movimientos entre bloques que permitieron que el oficialismo, con la suma del diputado entrerriano Francisco Morchio, alcanzase los 95 legisladores.

Juran los nuevos diputados bonaerenses y definen a las autoridades de la Cámara
eutanasia: ¿como es nuevo el proyecto que presentaron diputados para garantizar una muerte digna?

Entre los nuevos legisladores que juraran, se encuentran figuras como Luis Petri, que dejará el Ministerio de Defensa; Virginia Gallardo, también de La Libertad Avanza; y Juan Grabois, por Fuerza Patria.

Reacomodamientos inesperados y un nuevo bloque

En las horas previas a la sesión, el Parlamento fue escenario de negociaciones. Diputados de distintos espacios mantuvieron reuniones para cerrar acuerdos, sellar nuevas alianzas y formalizar los nuevos bloques e interbloques.

De esos encuentros surgió el nacimiento del bloque Elijo Catamarca, conformado por tres legisladores que decidieron abandonar Unión por la Patria y actuar con independencia.

A su vez, el diputado Francisco Morchio, perteneciente al espacio Encuentro Federal, se incorporó a la bancada libertaria. Su pase se dio por indicación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Francisco Morchio

Diputados: los protagonistas que jurarán

La sesión también estará marcada por nombres que asumirán sus bancas. Entre los más destacados están:

  • Luis Petri, quien deja el Ministerio de Defensa para ocupar su banca por La Libertad Avanza.
  • Virginia Gallardo, figura mediática que debutará en la política nacional dentro del oficialismo.
  • Juan Grabois, dirigente social que asumirá por Fuerza Patria y promete convertirse en una de las voces más críticas del Gobierno.

Serán parte de un recambio que renueva la mitad del cuerpo legislativo y que, por su composición, anticipa debates calientes en torno a las reformas que el Ejecutivo buscará impulsar, como la reforma del Código Penal, la Ley Ómnibus II y un eventual nuevo intento de avanzar con modificaciones laborales y fiscales.

La sesión preparatoria no solo servirá para formalizar el ingreso de los nuevos diputados, sino que también será el escenario donde se definirán las nuevas autoridades de la Cámara.

diputados

En ese marco, está prácticamente confirmado que Martín Menem será reelecto como presidente de Diputados.

