Juran los diputados electos en octubre y se formaliza a La Libertad Avanza como primera minoría

A su vez, el diputado Francisco Morchio, perteneciente al espacio Encuentro Federal, se incorporó a la bancada libertaria. Su pase se dio por indicación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Diputados: los protagonistas que jurarán

La sesión también estará marcada por nombres que asumirán sus bancas. Entre los más destacados están:

Luis Petri , quien deja el Ministerio de Defensa para ocupar su banca por La Libertad Avanza.

Virginia Gallardo , figura mediática que debutará en la política nacional dentro del oficialismo.

, figura mediática que debutará en la política nacional dentro del oficialismo. Juan Grabois, dirigente social que asumirá por Fuerza Patria y promete convertirse en una de las voces más críticas del Gobierno.

Serán parte de un recambio que renueva la mitad del cuerpo legislativo y que, por su composición, anticipa debates calientes en torno a las reformas que el Ejecutivo buscará impulsar, como la reforma del Código Penal, la Ley Ómnibus II y un eventual nuevo intento de avanzar con modificaciones laborales y fiscales.

La sesión preparatoria no solo servirá para formalizar el ingreso de los nuevos diputados, sino que también será el escenario donde se definirán las nuevas autoridades de la Cámara.

En ese marco, está prácticamente confirmado que Martín Menem será reelecto como presidente de Diputados.