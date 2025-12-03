En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

ANSES diciembre 2025: cuánto cobra una familia con cuatro hijos entre AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

Diciembre llega con una liquidación recargada para las familias titulares de AUH con cuatro hijos: aumento por movilidad, refuerzo alimentario y el depósito de la Tarjeta Alimentar que vuelve a subir.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre regirá un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se actualiza todos los meses según el índice de inflación del INDEC. Para este mes, la suba es del 2,3%, correspondiente a la variación del IPC del período previo.

Con el incremento de diciembre, los valores oficiales quedan así:

  • AUH total por hijo: $122.467

  • Pago mensual (80%): $97.973,60

  • Retención mensual (20%): $24.493,40

Esto significa que las familias no cobran el monto total, sino el 80% cada mes, mientras que el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, el formulario que acredita vacunación, escolaridad y controles de salud.

Cuánto cobra una familia con cuatro hijos por AUH en diciembre 2025

En un hogar de cuatro hijos que cobran AUH, la liquidación mensual queda así:

AUH mensual acreditada (80%)

  • $97.973,60 por hijo

  • Total por cuatro hijos: $391.894,40

Retención acumulada

  • $24.493,40 por hijo

  • Total por cuatro hijos: $97.973,60

(Este monto no se recibe ahora: se devuelve al año siguiente cuando se presenta la Libreta AUH.)

Ingreso mensual real por AUH para una familia con cuatro hijos: $391.894,40. Ese es el monto que ANSES deposita todos los meses, sin contar la retención del 20%.

ANSES_pagos

Montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar es un complemento alimentario del Ministerio de Capital Humano, orientado exclusivamente a la compra de alimentos. El beneficio se deposita de forma automática a quienes cobran AUH, sin necesidad de trámite.

Los montos oficiales de diciembre son:

  • Un hijo: $52.250

  • Dos hijos: $81.936

  • Tres o más hijos: $108.062

En el caso de una familia con cuatro hijos, aplica la última categoría:

Tarjeta Alimentar diciembre 2025 (4 hijos): $108.062

Este pago se acredita según el calendario de AUH y se deposita en la misma cuenta.

Ingreso total de una familia con cuatro hijos: AUH + Tarjeta Alimentar

Si sumamos la AUH mensual (80%) con la Tarjeta Alimentar, obtenemos el ingreso efectivo que recibirá el hogar en diciembre.

Cálculo final del ingreso mensual

  • AUH por cuatro hijos (80%): $391.894,40

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Ingreso total mensual en diciembre 2025: $499.956,40

Este monto no incluye la devolución anual de la retención del 20%.

Si se toma en cuenta, una familia con cuatro hijos podría recuperar:

  • Retención anual total: más de $1.175.000, según los valores actualizados de diciembre.

Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025

ANSES establece que pueden acceder:

  • Personas desocupadas

  • Trabajadores informales con ingresos por debajo del salario mínimo

  • Monotributistas sociales

  • Empleadas domésticas registradas

  • Titulares con hijos menores de 18 años

  • Titulares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

  • Familias con residencia en Argentina y DNI vigente

Quiénes acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se activa solo con cruce de datos si:

  • La familia cobra AUH por hijos de hasta 17 años

  • Hay hijos con discapacidad (sin límite de edad)

  • La titular cobra AUE (Asignación por Embarazo) a partir del tercer mes

