ANSES diciembre 2025: cuánto cobra una familia con cuatro hijos entre AUH, aumento y Tarjeta Alimentar

AUH mensual acreditada (80%)

$97.973,60 por hijo

Total por cuatro hijos: $391.894,40

Retención acumulada

$24.493,40 por hijo

Total por cuatro hijos: $97.973,60

(Este monto no se recibe ahora: se devuelve al año siguiente cuando se presenta la Libreta AUH.)

Ingreso mensual real por AUH para una familia con cuatro hijos: $391.894,40. Ese es el monto que ANSES deposita todos los meses, sin contar la retención del 20%.

ANSES_pagos

Montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025

La Tarjeta Alimentar es un complemento alimentario del Ministerio de Capital Humano, orientado exclusivamente a la compra de alimentos. El beneficio se deposita de forma automática a quienes cobran AUH, sin necesidad de trámite.

Los montos oficiales de diciembre son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

En el caso de una familia con cuatro hijos, aplica la última categoría:

Tarjeta Alimentar diciembre 2025 (4 hijos): $108.062

Este pago se acredita según el calendario de AUH y se deposita en la misma cuenta.

Ingreso total de una familia con cuatro hijos: AUH + Tarjeta Alimentar

Si sumamos la AUH mensual (80%) con la Tarjeta Alimentar, obtenemos el ingreso efectivo que recibirá el hogar en diciembre.

Cálculo final del ingreso mensual

AUH por cuatro hijos (80%): $391.894,40

Tarjeta Alimentar: $108.062

Ingreso total mensual en diciembre 2025: $499.956,40

Este monto no incluye la devolución anual de la retención del 20%.

Si se toma en cuenta, una familia con cuatro hijos podría recuperar:

Retención anual total: más de $1.175.000, según los valores actualizados de diciembre.

Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025

ANSES establece que pueden acceder:

Personas desocupadas

Trabajadores informales con ingresos por debajo del salario mínimo

Monotributistas sociales

Empleadas domésticas registradas

Titulares con hijos menores de 18 años

Titulares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)

Familias con residencia en Argentina y DNI vigente

Quiénes acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar

El beneficio se activa solo con cruce de datos si: