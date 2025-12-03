ANSES diciembre 2025: cuánto cobra una familia con cuatro hijos entre AUH, aumento y Tarjeta Alimentar
Diciembre llega con una liquidación recargada para las familias titulares de AUH con cuatro hijos: aumento por movilidad, refuerzo alimentario y el depósito de la Tarjeta Alimentar que vuelve a subir.
ANSES diciembre 2025: cuánto cobra una familia con cuatro hijos entre AUH, aumento y Tarjeta Alimentar
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en diciembre regirá un nuevo aumento para la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se actualiza todos los meses según el índice de inflación del INDEC. Para este mes, la suba es del 2,3%, correspondiente a la variación del IPC del período previo.
Con el incremento de diciembre, los valores oficiales quedan así:
AUH total por hijo: $122.467
Pago mensual (80%): $97.973,60
Retención mensual (20%): $24.493,40
Esto significa que las familias no cobran el monto total, sino el 80% cada mes, mientras que el 20% se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH 2024, el formulario que acredita vacunación, escolaridad y controles de salud.
Cuánto cobra una familia con cuatro hijos por AUH en diciembre 2025
En un hogar de cuatro hijos que cobran AUH, la liquidación mensual queda así:
AUH mensual acreditada (80%)
$97.973,60 por hijo
Total por cuatro hijos:$391.894,40
Retención acumulada
$24.493,40 por hijo
Total por cuatro hijos:$97.973,60
(Este monto no se recibe ahora: se devuelve al año siguiente cuando se presenta la Libreta AUH.)
Ingreso mensual real por AUH para una familia con cuatro hijos: $391.894,40. Ese es el monto que ANSES deposita todos los meses, sin contar la retención del 20%.
Montos de la Tarjeta Alimentar para diciembre 2025
La Tarjeta Alimentar es un complemento alimentario del Ministerio de Capital Humano, orientado exclusivamente a la compra de alimentos. El beneficio se deposita de forma automática a quienes cobran AUH, sin necesidad de trámite.
Los montos oficiales de diciembre son:
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
En el caso de una familia con cuatro hijos, aplica la última categoría:
Tarjeta Alimentar diciembre 2025 (4 hijos): $108.062
Este pago se acredita según el calendario de AUH y se deposita en la misma cuenta.
Ingreso total de una familia con cuatro hijos: AUH + Tarjeta Alimentar
Si sumamos la AUH mensual (80%) con la Tarjeta Alimentar, obtenemos el ingreso efectivo que recibirá el hogar en diciembre.
Cálculo final del ingreso mensual
AUH por cuatro hijos (80%): $391.894,40
Tarjeta Alimentar: $108.062
Ingreso total mensual en diciembre 2025: $499.956,40
Este monto no incluye la devolución anual de la retención del 20%.
Si se toma en cuenta, una familia con cuatro hijos podría recuperar:
Retención anual total: más de $1.175.000, según los valores actualizados de diciembre.
Quiénes pueden cobrar AUH en diciembre 2025
ANSES establece que pueden acceder:
Personas desocupadas
Trabajadores informales con ingresos por debajo del salario mínimo
Monotributistas sociales
Empleadas domésticas registradas
Titulares con hijos menores de 18 años
Titulares con hijos con discapacidad (sin límite de edad)
Familias con residencia en Argentina y DNI vigente
Quiénes acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar
El beneficio se activa solo con cruce de datos si:
La familia cobra AUH por hijos de hasta 17 años
Hay hijos con discapacidad (sin límite de edad)
La titular cobra AUE (Asignación por Embarazo) a partir del tercer mes