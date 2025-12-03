Maxi López confesó nuevo plan de vida cerca de Wanda Nara y sorprendió a todos: "Vamos a..."

Y agregó sobre las puertas laborales que se le abrieron en el país referidas al espectáculo: “Tengo una propuesta teatral de Mar del Plata. No te puedo decir. Imagínate si sube Wanda. Yo ya la acompañé una vez a Carlos Paz, ahora estaría bien que el novio la acompañe a ella donde tenga que ir, así que…”.
En cuanto a su vínculo con su ex Wanda Nara, Maxi López reconoció: “Estamos bien con Wanda. Mi mejor momento con ella era cuando estábamos bien, bien. Ahora volvimos de un largo camino, estamos empezando de nuevo y me gusta porque puedo disfrutar de mis hijos”.
“Me llevo mucho tiempo con mis hijos en estas dos vueltas que vi en Argentina, que para mí eso es lo más importante, y si tengo que hacer un balance, es súper positivo. Están cambiando las cosas para mí, hay muchas cosas nuevas de las cuales iré aprendiendo. Son cosas que me apasionan y que me intrigan”, continuó.
Sobre el final evitó hacer mención alguna a Mauro Icardi, último marido de Wanda: “Vengo a esta linda fiesta no tengo ganas de hablar de otras personas. Estoy disfrutando mi momento. Lo único que espero es que todos los otros problemas se resuelvan porque cuando se resuelven las cosas son más fáciles”, sentenció.
Maxi López aclaró cuál será su futuro en MasterChef Celebrity
Maxi López tuvo su estreno en la gala de los Personajes del Año de la Revista Gente y habló con Ángel de Brito para LAM (América Tv) sobre su presente en televisión.
"Haciendo tele. Me llevo muy bien con todo el grupo, la gente que está detrás de escena. Lo disfruto", indicó el ex futbolista sobre su presente televisivo en MasterChef Celebrity.
El conductor quiso saber si López se imagina en otro rol dentro de los medios: "¿Te ves conduciendo un programa, haciendo un streaming?". La respuesta sorprendió: "Ojo, ¿eh? Puedo". "Yo te veo en un streaming", observó Ángel. A lo que el ex de Wanda Nara retrucó con humor: "Si vos me das la verde, yo...".
El conductor también lo consultó sobre su continuidad en MasterChef Celebrity: "Te vas y te reemplaza Yanina (Latorre en MasterChef Celebrity). ¿Volvés?". Y López fue claro en su idea de regresar después al programa gastronómico: "Me voy, tengo ir a Suiza, pero vuelvo. Sí, vuelvo".