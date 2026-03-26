Milei confirmó la mejor noticia para nacimiento, matrimonio y adopción

Cuánto se cobrará desde abril de 2026

Tras la actualización del 2,9%, los nuevos valores de las APU quedan establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Nacimiento: $79.660

$79.660 Asignación por Matrimonio: $119.275

$119.275 Asignación por Adopción: $476.268

Estos montos reflejan una recomposición en línea con la inflación reciente y buscan mantener cierta capacidad de respuesta frente a los gastos que implican estos acontecimientos.

La asignación por adopción continúa siendo la más elevada, debido a los costos adicionales que suelen implicar los procesos legales y administrativos, así como la integración del niño al nuevo núcleo familiar.

Topes de ingresos: quiénes quedan incluidos

Uno de los aspectos centrales para acceder a estas asignaciones es el cumplimiento de los límites de ingresos establecidos por ANSES. En abril de 2026, los valores máximos permitidos serán:

Ingreso familiar total: hasta $5.603.101

hasta $5.603.101 Ingreso individual: hasta $2.801.551 por integrante

Esto significa que, para poder cobrar cualquiera de estas asignaciones, ninguno de los miembros del grupo familiar puede superar el tope individual, y el ingreso conjunto tampoco debe exceder el límite global.

Este criterio busca focalizar la asistencia en sectores medios y trabajadores registrados, aunque también incluye a otros grupos que se encuentran dentro del sistema de seguridad social.

Quiénes pueden acceder a las asignaciones

Las APU están dirigidas a una amplia variedad de beneficiarios. Entre ellos se encuentran:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas cubiertas por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores rurales y de temporada

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur

Personas que perciben o hayan percibido la Asignación Universal por Hijo (AUH), la asignación por hijo con discapacidad o la asignación por embarazo

Esta amplitud en el alcance refleja una intención de incluir a distintos sectores laborales y sociales dentro del sistema de protección.

Requisitos clave según el tipo de asignación

Cada tipo de asignación tiene condiciones específicas que deben cumplirse para poder acceder al beneficio. A continuación, el detalle:

Asignación por nacimiento

El menor debe tener entre 2 meses y 2 años al momento de realizar el trámite.

al momento de realizar el trámite. Es necesario que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes.

Asignación por adopción

El trámite debe iniciarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia judicial .

. Se deben respetar los límites de ingresos establecidos.

Asignación por matrimonio

El matrimonio debe estar debidamente registrado en la base de datos de ANSES.

La solicitud debe realizarse dentro de los 2 meses y 2 años posteriores al evento .

. En el caso de trabajadores en relación de dependencia, se exige una antigüedad mínima de 6 meses en el empleo.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para acceder a estas asignaciones, los solicitantes deben presentar una serie de documentos que acrediten tanto la identidad como el hecho que da origen al beneficio.

Documentación básica

DNI de los padres o cónyuges

DNI del hijo (en caso de nacimiento o adopción)

Documentación específica

Partida de nacimiento , para la asignación por nacimiento

, para la asignación por nacimiento Sentencia de adopción , en caso de adopción

, en caso de adopción Acta o partida de matrimonio, para la asignación por matrimonio

Contar con la documentación completa y actualizada es clave para evitar demoras en la aprobación del trámite.

Cómo impacta el nuevo esquema de movilidad

El ajuste del 2,9% responde al nuevo esquema de movilidad basado en la inflación mensual. Este sistema reemplaza fórmulas anteriores y busca generar actualizaciones más frecuentes, aunque también implica que los aumentos puedan ser más acotados en términos porcentuales.

El objetivo oficial es que las prestaciones sociales no pierdan valor frente al avance de los precios, aunque en la práctica esto depende de la evolución real de la inflación y de la capacidad del Estado para sostener estos incrementos.

Un beneficio que sigue siendo clave para miles de familias

En un contexto económico desafiante, estas asignaciones continúan siendo un respaldo importante para quienes atraviesan momentos de cambio en su vida familiar. Ya sea para afrontar los gastos de un recién nacido, los costos de una adopción o los preparativos de un matrimonio, este ingreso extraordinario puede marcar una diferencia significativa.

Si bien los montos no siempre alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos asociados, representan un alivio concreto y una herramienta de acompañamiento estatal.

Perspectivas hacia los próximos meses

Con el esquema de actualización mensual en marcha, se espera que las asignaciones continúen ajustándose en función de la inflación. Esto implica que los valores podrían seguir modificándose mes a mes, dependiendo de los índices publicados.

La evolución de estos beneficios será clave para evaluar el impacto real de las políticas de ingresos en los sectores alcanzados, especialmente en un escenario donde la economía sigue mostrando signos de inestabilidad.