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ANSES paga un extra por hijos menores de 3 años: cómo consultar el beneficio

El Complemento Leche de ANSES busca garantizar el acceso a alimentos esenciales durante el embarazo y la primera infancia. ¿De cuánto es?

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ANSES paga un extra por hijos menores de 3 años: cómo consultar el beneficio

ANSES paga un extra por hijos menores de 3 años: cómo consultar el beneficio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos valores del Complemento Leche correspondiente a mayo de 2026. Este beneficio forma parte del Plan de los 1000 Días y tiene como objetivo garantizar el acceso a leche y alimentos esenciales para embarazadas y niños pequeños.

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El pago se acredita de manera automática junto con las asignaciones mensuales y alcanza a miles de familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).

Quiénes cobran el Complemento Leche de ANSES

El beneficio no requiere inscripción previa ni gestión adicional. ANSES lo deposita automáticamente a quienes cumplan con las condiciones establecidas dentro del programa.

Los grupos habilitados para cobrarlo son:

  • Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)
  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad

El objetivo del programa es acompañar la alimentación y el desarrollo durante la primera infancia, una etapa considerada clave dentro del Plan de los 1000 Días.

Cuál es el monto del Complemento Leche en mayo 2026

ANSES actualizó el valor del beneficio y en mayo de 2026 el monto será de $53.290 por cada hijo menor de 3 años.

Esto significa que:

  • Una madre con un hijo dentro de ese rango etario cobrará $53.290
  • Si tiene dos hijos menores de 3 años, recibirá el doble del monto

El dinero se deposita junto con la asignación mensual correspondiente, sin necesidad de realizar trámites extras.

ANSES AUH
SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

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Calendario de pagos de mayo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Cómo consultar si ANSES depositó el beneficio

Las familias que quieran verificar si el Complemento Leche fue acreditado correctamente pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberán dirigirse a:

  • “Hijos”
  • Luego a “Mis asignaciones”

Allí aparecerá el detalle completo de la liquidación mensual y los montos depositados por ANSES.

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