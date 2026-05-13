ANSES paga un extra por hijos menores de 3 años: cómo consultar el beneficio

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE)

Titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años de edad

El objetivo del programa es acompañar la alimentación y el desarrollo durante la primera infancia, una etapa considerada clave dentro del Plan de los 1000 Días.

Cuál es el monto del Complemento Leche en mayo 2026

ANSES actualizó el valor del beneficio y en mayo de 2026 el monto será de $53.290 por cada hijo menor de 3 años.

Esto significa que:

Una madre con un hijo dentro de ese rango etario cobrará $53.290

Si tiene dos hijos menores de 3 años, recibirá el doble del monto

El dinero se deposita junto con la asignación mensual correspondiente, sin necesidad de realizar trámites extras.

ANSES AUH SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

Calendario de pagos de mayo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular.

Las fechas previstas son las siguientes:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Cómo consultar si ANSES depositó el beneficio

Las familias que quieran verificar si el Complemento Leche fue acreditado correctamente pueden ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dentro de la plataforma deberán dirigirse a:

“Hijos”

Luego a “Mis asignaciones”

Allí aparecerá el detalle completo de la liquidación mensual y los montos depositados por ANSES.