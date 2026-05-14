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Sandra Pettovello confirmó la importante decisión sobre AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una actualización fundamental en los requisitos económicos para acceder a dos de las prestaciones sociales más relevantes del país: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

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Sandra Pettovello confirmó la importante decisión sobre AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una actualización fundamental en los requisitos económicos para acceder a dos de las prestaciones sociales más relevantes del país: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

Leé también AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo
AUH de ANSES: informan cómo cobrar el refuerzo extra de $141.286 en mayo

A partir de mayo de 2026, entró en vigencia una suba del 3,38% en los topes de ingresos permitidos, una modificación oficializada mediante la Resolución 111/2026 publicada en el Boletín Oficial, que redefine quiénes podrán continuar cobrando estos beneficios y quiénes quedarán excluidos del sistema.

La medida genera especial atención entre millones de familias argentinas, ya que cualquier variación en los ingresos declarados puede alterar de manera automática el acceso a estas ayudas económicas.

AUH: el nuevo límite salarial que determina si una familia sigue cobrando

En el caso de la Asignación Universal por Hijo, el parámetro principal continúa atado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Desde mayo, el ingreso máximo permitido para permanecer dentro del programa quedó fijado en $357.800 mensuales por grupo familiar.

Esto significa que si uno de los integrantes comienza a registrar ingresos formales por encima de ese monto, el sistema puede considerar que el hogar ya no cumple con las condiciones de vulnerabilidad económica exigidas por ANSES.

La consecuencia es inmediata: el beneficio puede ser suspendido o directamente dado de baja sin necesidad de una gestión presencial, debido a los controles automatizados que realiza el organismo en tiempo real.

Este monitoreo constante se cruza con bases laborales, previsionales y fiscales, permitiendo detectar variaciones salariales o nuevas relaciones laborales registradas.

Cómo actúa ANSES cuando detecta ingresos superiores a los permitidos

El sistema de ANSES funciona bajo mecanismos automáticos de fiscalización. Cuando se supera el tope establecido, pueden ocurrir distintas situaciones:

  • Suspensión temporal del beneficio
  • Reducción del monto percibido
  • Cancelación definitiva de la asignación

La medida busca asegurar que los recursos estatales lleguen exclusivamente a quienes cumplen con los criterios socioeconómicos vigentes.

Por esta razón, especialistas recomiendan a los beneficiarios revisar periódicamente su situación en Mi ANSES y verificar que toda la información familiar y laboral esté correctamente actualizada.

SUAF: cuáles son los ingresos máximos para seguir cobrando en mayo

Para quienes perciben la Asignación Familiar por Hijo dentro del sistema SUAF, también hubo modificaciones importantes.

Los nuevos topes quedaron definidos de la siguiente manera:

  • Ingreso máximo por progenitor: $2.801.551
  • Ingreso máximo por grupo familiar: $5.603.101

Esto implica que, aunque el ingreso conjunto del hogar esté dentro del límite general, si uno de los padres supera el máximo individual permitido, la familia podría perder el acceso al beneficio.

ANSES aplica ambos filtros simultáneamente, por lo que superar cualquiera de las dos barreras económicas puede derivar en la suspensión del pago.

Qué familias podrían quedar fuera del sistema de asignaciones

El ajuste en los topes no necesariamente representa una ampliación del universo de beneficiarios, sino una actualización acorde a variables económicas oficiales.

Sin embargo, muchas familias pueden verse afectadas por:

  • Nuevos empleos registrados
  • Aumentos salariales
  • Cambios en la categoría laboral
  • Declaraciones fiscales actualizadas

En estos casos, pasar a superar los límites establecidos puede dejar fuera del sistema tanto a titulares de AUH como de SUAF.

Por eso, el organismo insiste en mantener actualizados:

  • Datos personales
  • Vínculos familiares
  • Situación laboral
  • Declaración de ingresos

Calendario de pagos ANSES para AUH y SUAF en mayo 2026

El cronograma oficial de pagos quedó organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

Fechas confirmadas:

  • DNI finalizados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI finalizados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI finalizados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI finalizados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI finalizados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI finalizados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI finalizados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI finalizados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI finalizados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI finalizados en 9: viernes 22 de mayo

Este esquema incluye tanto a titulares de AUH como a beneficiarios del sistema SUAF, dependiendo de su situación particular.

La importancia de controlar la situación en Mi ANSES

Con la creciente automatización de controles, revisar periódicamente el perfil en Mi ANSES se volvió una herramienta esencial para evitar sorpresas.

Entre los aspectos más importantes se encuentran:

  • Verificar ingresos declarados
  • Confirmar vínculos familiares
  • Revisar notificaciones oficiales
  • Consultar liquidaciones
  • Detectar suspensiones o incompatibilidades

Una actualización incorrecta o un cambio no informado puede derivar en la pérdida del beneficio, incluso cuando la familia considera que sigue cumpliendo con los requisitos.

Un escenario económico que obliga a revisar beneficios sociales

La actualización de mayo se enmarca en un contexto de ajustes periódicos que buscan adaptar los programas sociales a la evolución económica del país.

No obstante, para miles de hogares, estos cambios generan incertidumbre, ya que una mejora salarial moderada puede significar perder una ayuda estatal clave para la economía doméstica.

En un escenario donde el costo de vida continúa presionando sobre los sectores más vulnerables, cada modificación en las políticas de asistencia social adquiere una relevancia central.

Qué deben hacer los beneficiarios para evitar la suspensión

Especialistas en seguridad social recomiendan:

  • Consultar regularmente el portal Mi ANSES
  • Mantener actualizados los datos del grupo familiar
  • Informar cambios laborales de inmediato
  • Revisar topes de ingresos vigentes
  • Controlar el calendario de pagos mensual

La prevención administrativa puede ser decisiva para evitar interrupciones en el cobro.

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