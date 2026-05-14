Los jubilados podrían cobrar más de $670.000 en junio: cuánto recibirán con el nuevo aumento de ANSES

Jubilación mínima

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán un básico de $403.396,63. A este monto se le agregará el bono de refuerzo de $70.000 y el medio aguinaldo, estimado en $201.698,31.

De esta manera, el total a cobrar en junio ascenderá a $675.094,94.

aumento a jubilados mayo 2026 ANSES: confirmaron cuán cobrarán los jubilados en mayo

Jubilación máxima

En el caso de quienes cobran la jubilación máxima, el haber pasaría a ser de $2.714.477,30. Con la incorporación del aguinaldo correspondiente, el ingreso total alcanzaría los $4.071.715,96.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, equivalentes al 70% de la jubilación mínima, tendrían un haber básico de $282.377,64.

Con el bono y el aguinaldo incluidos, el monto final llegaría a $493.566,46.

PNC para madres de siete hijos

Las beneficiarias de esta prestación, que históricamente está equiparada a la jubilación mínima, también cobrarían un total estimado de $675.094,94 durante junio.

PUAM

Por su parte, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la mínima, pasarían a recibir un haber básico de $322.717,30.

Con el bono extraordinario y el aguinaldo sumados, el ingreso total sería de $554.075,95.

Cuándo se paga el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario se abonará junto con los haberes mensuales de junio, respetando el calendario habitual de pagos de ANSES según la terminación del DNI.

El aguinaldo corresponde al 50% del mejor haber percibido durante el semestre y se deposita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde los beneficiarios cobran su prestación todos los meses.