Milei confirmó la NOTICIA que todos los jubilados esperaban sobre el BONO de SEPTIEMBRE

La combinación permitirá que quienes cobran la jubilación mínima alcancen un ingreso de $498.633 durante septiembre, siempre que les corresponda el bono completo.

Sin el refuerzo, en cambio, el haber mínimo quedará establecido en $428.633.

La diferencia resulta significativa para los beneficiarios que reciben la prestación mínima, ya que el bono representa un ingreso adicional de hasta $70.000 que se suma al haber previsional del mes.

Bono de $70.000 para jubilados: qué decidió el Gobierno

La continuidad del bono fue establecida oficialmente mediante el decreto publicado en el Boletín Oficial. La normativa dispone que el adicional será abonado durante septiembre junto con los haberes correspondientes.

El beneficio no estará limitado exclusivamente a quienes reciben una jubilación ordinaria. El Gobierno también incluyó dentro del esquema a distintos titulares de prestaciones previsionales y sociales.

Entre ellos aparecen quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes reciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, el esquema contempla a las madres de siete hijos o más que sean titulares de determinadas pensiones comprendidas por la normativa.

Uno de los puntos centrales de la medida es que el bono puede alcanzar los $70.000, pero no necesariamente todos los beneficiarios recibirán exactamente ese importe.

El monto completo corresponde a quienes tienen ingresos previsionales equivalentes al haber mínimo. Para aquellos que cobran una prestación superior, el refuerzo se reduce de manera proporcional.

El objetivo es que el adicional funcione como una compensación hasta alcanzar el límite establecido por el Gobierno.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000 de ANSES en septiembre?

La medida contempla diferentes grupos de beneficiarios. Según las condiciones establecidas, podrán acceder al refuerzo:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

. Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

. Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

. Madres de siete hijos o más que se encuentren alcanzadas por el esquema correspondiente.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre quienes cobran el haber mínimo y quienes tienen una prestación superior.

Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima recibirán los $70.000 completos, mientras que aquellos cuyos ingresos superan ese nivel accederán a un monto menor.

Por lo tanto, no se trata de un pago idéntico para todos los jubilados.

La lógica establecida por el Gobierno es que el refuerzo permita complementar los haberes inferiores, con un tope de $70.000.

Esto significa que una persona que cobre una jubilación algo superior a la mínima no necesariamente perderá el beneficio, pero sí recibirá un adicional inferior al máximo anunciado.

Jubilación mínima de septiembre: cuánto se cobrará con el bono

El aumento previsional de septiembre modificará los valores que reciben los jubilados y pensionados.

Con la actualización del 2,1%, la jubilación mínima pasará a ubicarse en $428.633.

Ese monto corresponde al haber previsional antes de incorporar el refuerzo extraordinario.

Para quienes estén en condiciones de cobrar el bono completo, la cuenta será diferente.

Al sumar los $70.000 adicionales, el ingreso total de septiembre llegará a:

$428.633 + $70.000 = $498.633.

Por lo tanto, quienes cobren el haber mínimo y reciban el bono completo tendrán durante septiembre un ingreso de $498.633.

El dato es particularmente relevante porque el pago extraordinario no reemplaza el aumento mensual. Ambos conceptos se acumulan dentro de la liquidación correspondiente al mes.

En otras palabras, el incremento del 2,1% se aplica sobre el haber previsional y el bono se incorpora como una suma adicional.

¿Cuánto cobrará un jubilado que supera la mínima?

El escenario cambia para quienes tienen haberes superiores al mínimo.

El Gobierno estableció que el bono tendrá carácter proporcional en esos casos. La idea es que el refuerzo permita acercar el ingreso al límite fijado para el beneficio, pero sin entregar necesariamente los $70.000 completos.

Por ese motivo, el monto exacto del bono dependerá del haber que perciba cada beneficiario.

Esta modalidad evita que una persona que ya recibe un ingreso previsional superior al mínimo obtenga el mismo refuerzo que alguien que cobra la prestación más baja.

Además, el decreto establece determinadas características específicas para el adicional. La normativa señala que la suma no estará sujeta a descuentos ni será computada para otros conceptos.

De esta manera, el bono funciona como un pago extraordinario independiente del haber mensual.

Aumento de ANSES del 2,1% en septiembre

El bono no será la única novedad para los jubilados durante septiembre.

Los haberes previsionales tendrán una actualización del 2,1%, vinculada al mecanismo de movilidad utilizado para actualizar las prestaciones.

Esto significa que el nuevo valor de la jubilación mínima será superior al que se venía percibiendo durante agosto.

El incremento se aplicará sobre las distintas prestaciones alcanzadas por el sistema de actualización, mientras que el bono tendrá sus propias condiciones de acceso.

Así, el esquema de septiembre queda conformado por dos elementos:

1. El haber previsional actualizado un 2,1%.

2. El bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

Para quienes reciben la mínima y tienen derecho al refuerzo completo, ambos conceptos se traducirán en un ingreso total de $498.633.

Haber máximo de ANSES: cuánto se cobrará en septiembre

La actualización también modifica el valor máximo que pueden alcanzar las jubilaciones del sistema previsional.

Durante septiembre, el haber máximo quedará establecido en $2.884.296.

En este segmento no corresponde automáticamente el bono de $70.000 completo, ya que el adicional está diseñado principalmente para complementar los ingresos de los beneficiarios que se encuentran en los niveles inferiores.

Por eso, al analizar cuánto cobrará cada jubilado en septiembre es fundamental distinguir entre haber previsional, aumento mensual y bono extraordinario.

No todos los beneficiarios recibirán la misma suma final.

Cuándo cobran los jubilados ANSES en septiembre

El calendario de pagos de septiembre mantiene el esquema habitual de distribución según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Los primeros en recibir sus haberes serán los jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen el monto correspondiente al primer tramo.

Para este grupo, las fechas quedan organizadas de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre.

lunes 14 de septiembre. DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre.

martes 15 de septiembre. DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre.

miércoles 16 de septiembre. DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre.

jueves 17 de septiembre. DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre.

viernes 18 de septiembre. DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre.

De esta manera, los jubilados que cobran la mínima comenzarán a recibir sus prestaciones desde el martes 8 de septiembre.

El orden continúa durante las semanas siguientes hasta completar las diez terminaciones de DNI.

Jubilados que cobran más de la mínima: calendario de septiembre

Quienes reciben una jubilación superior al haber mínimo tienen un cronograma diferente.

En este caso, el pago se concentrará en los últimos días del mes y también se distribuirá según la terminación del DNI.

Las fechas previstas son:

DNI terminado en 0 y 1: martes 22 de septiembre.

martes 22 de septiembre. DNI terminado en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre.

miércoles 23 de septiembre. DNI terminado en 4 y 5: jueves 24 de septiembre.

jueves 24 de septiembre. DNI terminado en 6 y 7: viernes 25 de septiembre.

viernes 25 de septiembre. DNI terminado en 8 y 9: lunes 28 de septiembre.

Por lo tanto, los jubilados que superan el haber mínimo deberán esperar hasta el 22 de septiembre para comenzar a recibir los pagos correspondientes a este tramo.

El cronograma finaliza el lunes 28 de septiembre.

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran el bono en septiembre

Las Pensiones No Contributivas también están contempladas dentro del esquema del refuerzo extraordinario.

En este caso, el calendario comienza antes que el correspondiente a los jubilados que superan la mínima.

Las fechas asignadas para septiembre son:

DNI terminado en 0 y 1: martes 8 de septiembre.

martes 8 de septiembre. DNI terminado en 2 y 3: miércoles 9 de septiembre.

miércoles 9 de septiembre. DNI terminado en 4 y 5: jueves 10 de septiembre.

jueves 10 de septiembre. DNI terminado en 6 y 7: viernes 11 de septiembre.

viernes 11 de septiembre. DNI terminado en 8 y 9: lunes 14 de septiembre.

De esta forma, los titulares de Pensiones No Contributivas tendrán sus primeros pagos desde el 8 de septiembre.

La acreditación seguirá el orden habitual según la terminación del DNI.

PUAM y jubilados: cómo impacta el refuerzo extraordinario

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también fue incluida entre las prestaciones alcanzadas por el bono.

Se trata de un beneficio destinado a personas mayores que cumplen con las condiciones establecidas para acceder a esta prestación.

Para sus titulares, el refuerzo representa un ingreso extraordinario que se suma al monto correspondiente de septiembre, de acuerdo con las condiciones fijadas por la normativa.

La inclusión de la PUAM amplía el alcance de la medida más allá del universo de jubilados del SIPA.

También quedan comprendidos determinados titulares de Pensiones No Contributivas, por lo que el anuncio tendrá impacto en diferentes sectores que dependen de prestaciones administradas por ANSES.

Qué dice el decreto sobre el bono de septiembre

El Decreto 824 formalizó la continuidad del refuerzo económico y dejó establecidas sus características.

Uno de los aspectos destacados es que el adicional no será susceptible de descuentos ni computable para otros conceptos.

La medida también plantea como fundamento la necesidad de sostener el poder adquisitivo de las prestaciones previsionales y brindar un refuerzo a los adultos mayores.

El decreto lleva las firmas correspondientes al Poder Ejecutivo y establece el marco para el pago extraordinario durante septiembre.

De esta manera, el bono deja de ser solamente un anuncio y pasa a contar con respaldo normativo para su liquidación durante el noveno mes de 2026.

Septiembre tendrá aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Para los jubilados y pensionados, septiembre se presenta con varias modificaciones en los ingresos y en el calendario de pagos.

Por un lado, las prestaciones tendrán un aumento del 2,1%. Por otro, continuará el bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios alcanzados.

En el caso de una persona que perciba la jubilación mínima y reúna las condiciones para recibir el máximo del refuerzo, el resultado será un ingreso de $498.633 durante septiembre.

Quienes tengan haberes superiores recibirán un bono menor, calculado de manera proporcional según las condiciones establecidas.

A su vez, el calendario de ANSES comenzará el 8 de septiembre para los jubilados que cobran la mínima, mientras que quienes superan ese nivel empezarán a cobrar desde el 22.

Las Pensiones No Contributivas también tendrán su cronograma propio y comenzarán a recibir los pagos desde el 8 de septiembre.

En definitiva, el dato clave para cada beneficiario será conocer su haber actualizado, determinar si le corresponde el bono y consultar la fecha asignada según la terminación de su DNI. Así podrá saber con anticipación cuánto dinero recibirá durante septiembre y en qué jornada estará disponible el pago.