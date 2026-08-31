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El detalle de la lapicera con la que Messi escribió su carta de despedida de la Selección

El capitán utilizó un bolígrafo metálico dorado para escribir a mano el mensaje con el que anunció su salida del seleccionado. El símbolo grabado en la pieza despertó distintas interpretaciones entre sus seguidores y fue vinculado con un objeto de Harry Potter.

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El capitán utilizó un bolígrafo metálico dorado para escribir a mano el mensaje con el que anunció su salida del seleccionado. (Foto: A24)

El capitán utilizó un bolígrafo metálico dorado para escribir a mano el mensaje con el que anunció su salida del seleccionado. (Foto: A24)

Lionel Messi utilizó una particular lapicera para escribir a mano la carta con la que anunció su retiro de la Selección Argentina, un detalle que quedó expuesto en la fotografía que acompañó su mensaje y rápidamente llamó la atención de los fanáticos. Se trata de un bolígrafo metálico dorado, de aspecto sofisticado, cuyo diseño incluye un símbolo de infinito en el prendedor.

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El detalle que aparece en la fotografía de Messi

La lapicera se encuentra apoyada sobre las hojas de block en las que Messi escribió su mensaje con su propia letra. La pieza combina tonos dorados y cromados brillantes y se diferencia por su terminación metálica.

El elemento que más llamó la atención está ubicado en el clip. Allí aparece un medallón circular grabado con la figura del infinito, un símbolo que los seguidores interpretaron en las redes sociales como una representación del vínculo permanente entre el capitán y la Selección Argentina.

La lapicera se encuentra apoyada sobre las hojas de block en las que Messi escribió su mensaje con su propia letra. (Foto: @leomessi)

La lapicera se encuentra apoyada sobre las hojas de block en las que Messi escribió su mensaje con su propia letra. (Foto: @leomessi)

El significado del símbolo de infinito

La elección de ese elemento dentro de la composición de la fotografía fue interpretada como una referencia al legado de Messi en el fútbol argentino. El símbolo representa, para sus seguidores, la permanencia de una trayectoria que se extendió durante 20 años y que estuvo marcada por la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos internacionales.

El detalle también generó distintas lecturas entre los usuarios que observaron con atención la imagen publicada junto con la carta de despedida.

El símbolo representa, para sus seguidores, la permanencia de una trayectoria que se extendió durante 20 años y que estuvo marcada por la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos internacionales. (Foto: @leomessi)

El símbolo representa, para sus seguidores, la permanencia de una trayectoria que se extendió durante 20 años y que estuvo marcada por la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos internacionales. (Foto: @leomessi)

La comparación con Harry Potter

La figura circular del prendedor también fue relacionada con un objeto conocido por los seguidores de la saga Harry Potter. Algunos fanáticos señalaron que el diseño no solo recuerda al símbolo de infinito, sino que también tiene similitudes con el “Giratiempos”, el objeto mágico de la historia creada por J.K. Rowling que permite retroceder en el tiempo para volver a determinados momentos del pasado.

La comparación rápidamente se instaló entre los seguidores de Messi, especialmente por el conocido fanatismo de su familia por el universo de Harry Potter.

Algunos fanáticos señalaron que el diseño tiene similitudes con el “Giratiempos”, el objeto mágico de la saga de Harry Potter que permite retroceder en el tiempo. (Foto: captura de pantalla)

Algunos fanáticos señalaron que el diseño tiene similitudes con el “Giratiempos”, el objeto mágico de la saga de Harry Potter que permite retroceder en el tiempo. (Foto: captura de pantalla)

Una imagen que quedó asociada a su despedida

La inclusión de la lapicera junto a las hojas manuscritas aportó un elemento distintivo a la presentación del mensaje. La letra en imprenta mayúscula de Messi y el bolígrafo dorado quedaron integrados en una imagen que rápidamente adquirió una fuerte presencia en las plataformas digitales.

Así, la despedida del ’10′ no solo estuvo marcada por el contenido de sus palabras, sino también por una composición visual en la que la lapicera adquirió un protagonismo particular. El símbolo grabado en su prendedor fue interpretado como una representación de la permanencia de Messi en la historia del seleccionado y del fútbol mundial.

En pocas palabras

  • Lapicera dorada: Lionel Messi utilizó un bolígrafo metálico dorado con símbolo de infinito para anunciar su retiro de la Selección Argentina.
  • Interpretación del símbolo: Los seguidores vincularon el grabado de la lapicera con el concepto de infinito y también con el objeto "Giratiempos" de Harry Potter.
  • Legado y despedida: El detalle de la lapicera se suma a la emotividad de su carta de despedida, simbolizando su vínculo permanente con el fútbol argentino.
Resumen generado por Thinkindot AI
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