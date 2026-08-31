El detalle de la lapicera con la que Messi escribió su carta de despedida de la Selección

El detalle también generó distintas lecturas entre los usuarios que observaron con atención la imagen publicada junto con la carta de despedida.

El símbolo representa, para sus seguidores, la permanencia de una trayectoria que se extendió durante 20 años y que estuvo marcada por la obtención de la Copa del Mundo y otros títulos internacionales. (Foto: @leomessi)

La comparación con Harry Potter

La figura circular del prendedor también fue relacionada con un objeto conocido por los seguidores de la saga Harry Potter. Algunos fanáticos señalaron que el diseño no solo recuerda al símbolo de infinito, sino que también tiene similitudes con el “Giratiempos”, el objeto mágico de la historia creada por J.K. Rowling que permite retroceder en el tiempo para volver a determinados momentos del pasado.

La comparación rápidamente se instaló entre los seguidores de Messi, especialmente por el conocido fanatismo de su familia por el universo de Harry Potter.

Algunos fanáticos señalaron que el diseño tiene similitudes con el “Giratiempos”, el objeto mágico de la saga de Harry Potter que permite retroceder en el tiempo. (Foto: captura de pantalla)

Una imagen que quedó asociada a su despedida

La inclusión de la lapicera junto a las hojas manuscritas aportó un elemento distintivo a la presentación del mensaje. La letra en imprenta mayúscula de Messi y el bolígrafo dorado quedaron integrados en una imagen que rápidamente adquirió una fuerte presencia en las plataformas digitales.

Así, la despedida del ’10′ no solo estuvo marcada por el contenido de sus palabras, sino también por una composición visual en la que la lapicera adquirió un protagonismo particular. El símbolo grabado en su prendedor fue interpretado como una representación de la permanencia de Messi en la historia del seleccionado y del fútbol mundial.