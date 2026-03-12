Milei confirmó una gran noticia para jubilados: importante reintegro y de fácil acceso

Según informaron desde ANSES, los descuentos comienzan desde el 10% en compras de supermercado, y en algunos casos no tienen tope máximo, lo que permite ahorrar incluso más dependiendo del volumen de compras.

Además, en otros rubros como perfumería o productos de limpieza, las rebajas pueden alcanzar el 20%, lo que amplía el alcance del beneficio más allá de la compra de alimentos.

En total, más de 7.000 comercios de distintos rubros participan del programa en todo el país, incluyendo farmacias, tiendas de indumentaria, electrodomésticos, estaciones de servicio y comercios barriales.

Las cadenas de supermercados que participan del programa

Entre las grandes cadenas que forman parte de este sistema de beneficios se encuentran algunas de las marcas más conocidas del país, lo que facilita que los jubilados puedan aprovechar los descuentos en su vida cotidiana.

Entre los supermercados adheridos figuran:

Disco

Jumbo

Vea

Coto

Carrefour

Changomás

En estos establecimientos, los descuentos se aplican en días específicos o bajo determinadas promociones, que pueden variar según el banco o la modalidad de pago.

Esto significa que un mismo jubilado puede combinar varias promociones si utiliza correctamente su tarjeta y las aplicaciones bancarias, lo que incrementa el ahorro final.

Carrefour ofrece reintegros de hasta $35.000 mensuales

Uno de los beneficios más destacados es el que ofrece la cadena Carrefour, que cuenta con una promoción especial dirigida a personas mayores de 60 años o beneficiarios de ANSES.

En este caso, el descuento es del 10% en compras realizadas de lunes a viernes, siempre que se utilice el programa de fidelización Mi Carrefour.

El reintegro puede alcanzar un tope mensual de hasta $35.000, lo que representa una ayuda considerable para quienes realizan sus compras habituales en este supermercado.

No obstante, es importante tener en cuenta que este beneficio generalmente no se puede combinar con otras promociones vigentes, por lo que conviene revisar previamente las condiciones antes de pagar.

Beneficios extra para quienes cobran en Banco Nación

Los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Nación cuentan con un beneficio adicional que se suma a las promociones de supermercados.

En este caso, el banco ofrece un reintegro del 5% adicional en las compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, siempre que se utilice la aplicación BNA+ junto con el sistema MODO.

Este beneficio tiene un tope semanal de $5.000 y un máximo mensual de $20.000, lo que significa que puede representar un ahorro significativo si se utiliza con frecuencia.

La ventaja de este sistema es que el reintegro se acredita directamente en la cuenta bancaria del beneficiario, por lo que el descuento se percibe rápidamente.

Otros bancos también ofrecen descuentos para jubilados

Además del Banco Nación, otras entidades financieras también impulsan promociones especiales para jubilados y pensionados, lo que amplía aún más las posibilidades de ahorro.

Banco Galicia

Los clientes jubilados que cobran sus haberes en esta entidad pueden acceder a hasta un 25% de descuento en determinadas compras, además de la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés.

En supermercados, el tope mensual de reintegro alcanza los $20.000, mientras que en rubros como farmacias y ópticas el límite es de $12.000.

Banco Supervielle

Esta entidad ofrece un 20% de descuento los días martes en supermercados Jumbo, Disco, Vea y Changomás, siempre que se pague con tarjeta de débito.

El beneficio tiene un tope de $25.000 si se paga con tarjeta, o $15.000 cuando se utiliza QR.

Además, incluye otras promociones destacadas:

50% de descuento en farmacias adheridas

10% de rebaja en combustibles

Esto convierte al programa en una herramienta clave para reducir gastos mensuales.

Banco Provincia

Los jubilados que utilizan la aplicación Cuenta DNI también cuentan con promociones especiales.

En este caso, se aplica un descuento del 5% en supermercados adheridos, incluyendo cadenas como:

Día

Toledo

Changomás

Carrefour

Nini

El reintegro tiene un tope de $5.000 por semana por persona y se puede utilizar pagando mediante QR o Clave DNI.

Una ventaja importante es que este beneficio puede sumarse a otras promociones vigentes, lo que permite aumentar el ahorro total.

Cuánto cobran los jubilados en marzo con el bono extraordinario

Más allá de los descuentos en compras, marzo llega con una mejora temporal en los ingresos previsionales gracias al bono extraordinario otorgado por el Gobierno nacional.

Los jubilados que perciben la jubilación mínima reciben este mes $369.600,88, según los datos oficiales difundidos por ANSES.

A este monto se le suma un bono adicional de $70.000, lo que eleva el ingreso total a:

$439.600,88 en marzo.

Este refuerzo busca compensar el impacto de la inflación en los ingresos de los adultos mayores, especialmente en aquellos que perciben los haberes más bajos del sistema.

Cómo se aplica el bono para jubilaciones superiores a la mínima

El bono extraordinario no se entrega de la misma manera a todos los jubilados.

Quienes cobran la jubilación mínima reciben el bono completo de $70.000, pero en el caso de quienes perciben haberes mayores el monto se reduce de manera proporcional.

La regla establece que ningún beneficiario que cobre menos de $439.600,88 quedará por debajo de ese monto total, por lo que el bono se ajusta automáticamente para completar esa cifra.

Cómo quedan las pensiones en marzo

Con el bono extraordinario incluido, las principales prestaciones previsionales quedaron establecidas de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez: $328.720,62

Pensión por Vejez: $328.720,62

Pensión para Madres de 7 hijos: $439.600,88

Estos montos incluyen el refuerzo económico otorgado por el Gobierno nacional.

El haber máximo del sistema previsional

Mientras los jubilados que perciben el haber mínimo reciben el bono completo, quienes cobran jubilaciones más altas no acceden a este refuerzo.

Según la actualización oficial del sistema previsional, el haber máximo para jubilados y pensionados quedó fijado en $2.487.063,95.

Este monto corresponde a quienes realizaron aportes elevados durante su vida laboral, lo que se traduce en una prestación previsional más alta.

Un programa que busca aliviar el gasto diario

En un contexto donde los precios de alimentos y productos básicos continúan presionando el presupuesto familiar, el programa de beneficios impulsado por ANSES aparece como una herramienta clave para muchos jubilados.

El acceso a descuentos en supermercados, farmacias y comercios de cercanía permite reducir gastos cotidianos sin necesidad de realizar trámites complejos.

En la mayoría de los casos, solo es necesario pagar con la tarjeta de débito donde se cobra la jubilación, lo que simplifica el proceso y garantiza que el beneficio llegue directamente al consumidor.

Para miles de adultos mayores, este tipo de programas se convierte en un complemento fundamental para sostener su poder adquisitivo y enfrentar los gastos mensuales.