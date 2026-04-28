Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

Se establece que esta suma final de $463.250,17 es la que el jubilado tendrá disponible para su uso. La Administración Nacional de la Seguridad Social acredita ambos montos en una única jornada bancaria, simplificando la disponibilidad de los recursos. Este valor de mayo de 2026 representa el ingreso mínimo garantizado para que ningún titular bajo la órbita de ANSES perciba una suma inferior al límite fijado por la normativa previsional vigente.

¿Qué sucede con el bono para haberes que superan la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social implementa un esquema de pago proporcional para los ingresos de escala media. En caso de que un jubilado perciba un haber básico superior a los $393.250,17 pero no llegue al tope unificado de $463.250,17, se le acreditará la diferencia exacta hasta alcanzar dicho valor. Se informa que quienes superen el mencionado techo de ingresos no recibirán el refuerzo excepcional este mes.

Esta estrategia de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca direccionar los fondos extraordinarios hacia los sectores con haberes básicos. Se establece que el cálculo de este proporcional es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones que el titular reciba del organismo. Ante dudas sobre la liquidación del bono de mayo de 2026, los beneficiarios pueden descargar el detalle de haberes desde la plataforma oficial Mi ANSES.

¿A cuánto ascienden las pensiones de ANSES en mayo?

Se informa que el ajuste por movilidad del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza también a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En mayo de 2026, los beneficiarios de la PUAM percibirán un total unificado de $374.255, mientras que las pensiones por invalidez y vejez se ubicarán en los $336.223, cifras que ya incluyen el refuerzo extraordinario.

Se establece que estos montos se ajustan bajo el mismo índice que las jubilaciones contributivas para mantener la cohesión del sistema de seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza así que todos los estipendios bajo su control reciban la actualización mensual correspondiente. Se confirma que los depósitos de estas pensiones comenzarán en los primeros días hábiles de mayo, una vez superado el feriado nacional del 1 de mayo.

¿Cómo se formaliza el aumento de ANSES para el mes de mayo?

Se establece que la resolución oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará el sistema de liquidación masiva según los nuevos valores.