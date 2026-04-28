En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
información clave

Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

Se oficializó el nuevo piso de ingresos para el sector previsional correspondiente al quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento por movilidad del 3,4% que, sumado al bono extraordinario, define el estipendio unificado de los jubilados de ANSES en mayo.

Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la fórmula de actualización periódica vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para los haberes del mes entrante. Al procesarse el dato oficial de marzo, se informa que el aumento de jubilados de ANSES será del 3,4%. Esta medida de actualización automática permite que las prestaciones previsionales acompañen la evolución de los indicadores de consumo de manera mensual y directa en los recibos de haberes.

Leé también Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro
Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

Con la implementación de este porcentaje, el haber mínimo de mayo se sitúa en $393.250,17. Se confirma, asimismo, que el Poder Ejecutivo ratificó la liquidación del refuerzo económico de $70.000 para quienes perciben la escala inferior del sistema. De esta manera, al integrar ambos conceptos, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social accederán a un ingreso total de bolsillo de $463.250,17 durante el periodo de mayo de 2026.

Se informa que este diseño de haberes busca otorgar certidumbre sobre el piso de ingresos del sector pasivo. Los haberes máximos del sistema también percibirán el ajuste del 3,4%, alcanzando un techo nominal de $2.645.600. Se establece que, aunque los montos surgen de la aplicación del IPC del INDEC, la formalización administrativa se completa con la publicación de la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el Boletín Oficial en el corto plazo.

¿Cómo se integra el pago unificado para la mínima en mayo?

Bono jubilados anses abrol 2026
Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

Jubilados de ANSES en mayo: informan los montos actualizados con bono

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para el mes de mayo contempla dos ítems diferenciados en el recibo. El primero corresponde al haber previsional básico que, tras el incremento por movilidad del 3,4%, se fija en $393.250,17. El segundo componente es el bono extraordinario de $70.000, suma que se otorga de forma no remunerativa para quienes perciben un solo beneficio de la seguridad social.

Se establece que esta suma final de $463.250,17 es la que el jubilado tendrá disponible para su uso. La Administración Nacional de la Seguridad Social acredita ambos montos en una única jornada bancaria, simplificando la disponibilidad de los recursos. Este valor de mayo de 2026 representa el ingreso mínimo garantizado para que ningún titular bajo la órbita de ANSES perciba una suma inferior al límite fijado por la normativa previsional vigente.

¿Qué sucede con el bono para haberes que superan la mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social implementa un esquema de pago proporcional para los ingresos de escala media. En caso de que un jubilado perciba un haber básico superior a los $393.250,17 pero no llegue al tope unificado de $463.250,17, se le acreditará la diferencia exacta hasta alcanzar dicho valor. Se informa que quienes superen el mencionado techo de ingresos no recibirán el refuerzo excepcional este mes.

Esta estrategia de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca direccionar los fondos extraordinarios hacia los sectores con haberes básicos. Se establece que el cálculo de este proporcional es automático y se basa en la suma de todas las prestaciones que el titular reciba del organismo. Ante dudas sobre la liquidación del bono de mayo de 2026, los beneficiarios pueden descargar el detalle de haberes desde la plataforma oficial Mi ANSES.

¿A cuánto ascienden las pensiones de ANSES en mayo?

Se informa que el ajuste por movilidad del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza también a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En mayo de 2026, los beneficiarios de la PUAM percibirán un total unificado de $374.255, mientras que las pensiones por invalidez y vejez se ubicarán en los $336.223, cifras que ya incluyen el refuerzo extraordinario.

Se establece que estos montos se ajustan bajo el mismo índice que las jubilaciones contributivas para mantener la cohesión del sistema de seguridad social. La Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza así que todos los estipendios bajo su control reciban la actualización mensual correspondiente. Se confirma que los depósitos de estas pensiones comenzarán en los primeros días hábiles de mayo, una vez superado el feriado nacional del 1 de mayo.

¿Cómo se formaliza el aumento de ANSES para el mes de mayo?

Se establece que la resolución oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará el sistema de liquidación masiva según los nuevos valores.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES
Notas relacionadas
Oportunidad de PAMI: el beneficio imperdible para jubilados con cupos limitados
Oficial y confirmadísimo: bono para los jubilados con 30 años de aportes
Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar