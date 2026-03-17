Milei y una confirmación trascendental para el Certificado Único por Discapacidad (CUD)

Por ejemplo, una persona cuyo certificado vencía en marzo de 2025 verá extendida su vigencia hasta marzo de 2026. Este mecanismo busca garantizar la continuidad de derechos sin interrupciones, especialmente en un contexto donde la demanda de evaluaciones supera muchas veces la capacidad operativa del sistema.

Quiénes quedan excluidos de la prórroga

Sin embargo, no todos los titulares de un CUD pueden beneficiarse con esta extensión. Aquellas personas cuyo certificado haya vencido en 2024 o en años anteriores no están incluidas en la medida, por lo que deberán iniciar el proceso de renovación de manera inmediata.

En estos casos, no regularizar la situación implica un riesgo concreto: la suspensión de beneficios esenciales, como la cobertura integral en salud o el acceso gratuito al transporte público.

Especialistas advierten que postergar la renovación puede generar demoras adicionales, ya que los turnos suelen tener alta demanda. Por eso, recomiendan iniciar el trámite con anticipación y reunir toda la documentación necesaria antes de presentarse ante la Junta Evaluadora.

Un trámite gratuito pero con requisitos estrictos

A pesar de la complejidad que puede implicar, es importante remarcar que la renovación del CUD es completamente gratuita y voluntaria. No obstante, esto no significa que el proceso sea flexible en cuanto a la documentación requerida.

Los requisitos pueden variar según el tipo de discapacidad, pero existen ciertos elementos comunes que deben presentarse en todos los casos:

Documento Nacional de Identidad (DNI) : se debe presentar el original junto con una copia actualizada del titular.

Certificado médico o historia clínica : debe estar firmado y sellado por un profesional de la salud, e incluir un diagnóstico detallado, el estado actual del paciente y los tratamientos en curso. Además, no puede tener una antigüedad mayor a 12 meses .

Certificado anterior : en caso de renovación, se debe presentar el CUD previo. Si fue extraviado, será necesario acompañar una denuncia policial que justifique su ausencia .

Estudios complementarios: dependiendo de la patología, pueden requerirse informes adicionales, como evaluaciones psicológicas, estudios neurocognitivos o formularios específicos (por ejemplo, los oftalmológicos en casos de discapacidad visual).

La correcta presentación de estos documentos es clave para evitar rechazos o demoras en el trámite, ya que cualquier inconsistencia puede obligar a reiniciar el proceso.

El rol de las Juntas Evaluadoras

Una vez reunida la documentación, el siguiente paso es presentarse ante una Junta Evaluadora, que será la encargada de analizar cada caso en particular. Este equipo interdisciplinario evalúa la condición de la persona y determina la emisión o renovación del certificado.

El proceso no se limita a una revisión documental. En muchos casos, se realiza una entrevista o evaluación presencial, donde se consideran aspectos médicos, sociales y funcionales.

Desde el sistema de salud remarcan que el objetivo no es restringir el acceso, sino garantizar que el certificado refleje con precisión la situación de cada persona, permitiendo así una asignación adecuada de los recursos y beneficios.

Beneficios que dependen del CUD

El Certificado Único de Discapacidad no es un simple documento administrativo. Se trata de una herramienta clave que habilita el acceso a una amplia gama de derechos fundamentales.

Cobertura integral en salud

Uno de los beneficios más importantes es el acceso a la cobertura del 100% en tratamientos médicos, medicamentos y rehabilitación. Esto incluye terapias específicas, intervenciones quirúrgicas y provisión de insumos necesarios para la calidad de vida del paciente.

Transporte público gratuito

Las personas con CUD pueden viajar sin costo en transporte terrestre de corta, media y larga distancia. Este derecho no solo facilita la movilidad, sino que también promueve la inclusión social y laboral.

Acceso y movilidad urbana

El certificado permite gestionar el Símbolo Internacional de Acceso, que habilita el libre tránsito y estacionamiento en espacios reservados. Este beneficio resulta fundamental para quienes enfrentan barreras físicas en su desplazamiento diario.

Asignaciones y beneficios económicos

El CUD también funciona como puerta de entrada a programas sociales y asignaciones, además de permitir el acceso a exenciones impositivas, tanto a nivel municipal como en impuestos relacionados con vehículos.

Demoras, turnos y desafíos del sistema

A pesar de los esfuerzos por agilizar los procesos, la demanda sigue siendo uno de los principales desafíos. En distintas jurisdicciones del país, los turnos pueden demorar semanas o incluso meses.

La prórroga aplicada a los certificados que vencían en 2025 surge precisamente como una respuesta a esta problemática. Sin embargo, especialistas advierten que el sistema necesita mejoras estructurales para garantizar una atención más ágil y equitativa.

En este sentido, recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de canales oficiales y evitar intermediarios que prometen agilizar trámites a cambio de dinero, ya que el procedimiento es personal y no tiene costo alguno.

Recomendaciones clave para evitar inconvenientes

Frente a este panorama, los expertos sugieren tener en cuenta algunas pautas básicas:

Verificar la fecha de vencimiento del CUD con anticipación .

Confirmar si corresponde la prórroga automática o no .

Reunir toda la documentación requerida antes de solicitar turno .

Consultar en organismos oficiales para evitar información errónea.

Cumplir con estos pasos puede marcar la diferencia entre una renovación exitosa y un proceso lleno de obstáculos.

Un documento que garantiza derechos esenciales

En definitiva, el Certificado Único de Discapacidad sigue siendo una herramienta central para la inclusión y el acceso a derechos en Argentina. Las modificaciones recientes, como la prórroga automática, buscan facilitar su renovación, pero también exigen mayor atención por parte de los beneficiarios.

Mantener el CUD vigente no es solo una cuestión administrativa: es la llave que permite acceder a salud, movilidad, asistencia económica y una mejor calidad de vida.

Por eso, en un escenario donde cada detalle cuenta, informarse y actuar a tiempo se vuelve fundamental para no perder beneficios que pueden resultar determinantes en la vida diaria de miles de personas.