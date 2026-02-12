Milei y una importante decisión sobre la pensión por discapacidad

Para los beneficiarios, el dato no es menor: el incremento busca sostener el poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida, en un escenario económico todavía marcado por la inflación mensual.

Cuánto se cobrará por la PNC por discapacidad en marzo 2026

Con la aplicación del aumento del 2,9%, la Pensión No Contributiva por invalidez o vejez alcanzará en marzo un monto de $ 258.770,91.

Este valor corresponde al haber actualizado sin considerar el bono adicional. Sin embargo, el Gobierno confirmó que el bono mensual de $ 70.000 continuará vigente durante todo 2026, lo que eleva el ingreso total mensual de los titulares que lo perciben.

De esta manera, quienes cobran la PNC por discapacidad y reciben el bono, pasarán a percibir:

$ 258.770,91 de haber actualizado

$ 70.000 correspondientes al bono extraordinario

En términos globales, el ingreso mensual superará los $ 328.770, lo que representa un alivio económico para uno de los sectores más vulnerables del sistema de protección social.

El bono, que comenzó como una medida de refuerzo frente a la pérdida de poder adquisitivo, fue prorrogado con el objetivo de sostener los ingresos reales de los beneficiarios ante la persistencia de la inflación.

Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad: cambios estructurales en el sistema

Más allá del aumento mensual, el Gobierno avanzó con una reforma normativa que introduce modificaciones profundas en el régimen de pensiones por discapacidad.

A través del Decreto 84/2026, el Ejecutivo reglamentó la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, creando un nuevo marco regulatorio para las Pensiones No Contributivas destinadas a este sector.

La norma establece la creación de un nuevo régimen denominado PNC por Discapacidad para Protección Social, que incorpora:

Requisitos actualizados para el acceso al beneficio.

Nuevos procedimientos de control y auditoría.

Criterios más estrictos de permanencia en el sistema.

El objetivo oficial, según se desprende del texto normativo, es ordenar el padrón de beneficiarios, evitar superposiciones y garantizar coherencia dentro del sistema de protección social.

Conversión automática y verificación de beneficiarios

Uno de los puntos centrales del decreto es la conversión automática de todas las pensiones otorgadas antes de la entrada en vigencia de la norma al nuevo régimen.

Esto implica que los actuales titulares no perderán automáticamente el beneficio, pero sí quedarán alcanzados por los nuevos controles y requisitos establecidos.

Además, el Gobierno dispuso un relevamiento y verificación de las condiciones actuales de los beneficiarios, con el fin de confirmar que continúan cumpliendo los criterios exigidos.

Este proceso incluirá cruces de datos, auditorías y eventuales citaciones para actualizar información. Desde el Ejecutivo sostienen que la medida apunta a mejorar la transparencia y garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.

Nuevas causas de suspensión del beneficio

El Decreto 84/2026 también introduce modificaciones en relación con las causales de suspensión de las Pensiones No Contributivas.

Entre los motivos que podrán derivar en la suspensión del pago se encuentran:

Incumplimiento de obligaciones por parte del beneficiario o su apoderado.

No presentarse a citaciones oficiales sin causa justificada.

Percepción indebida de haberes.

Datos incorrectos o imposibles de verificar que impidan la notificación oficial.

Estas disposiciones refuerzan el esquema de control administrativo y exigen a los titulares mantener actualizada su información ante ANSES.

Especialistas en seguridad social advierten que será fundamental que los beneficiarios revisen periódicamente sus datos personales y respondan a cualquier notificación oficial, para evitar interrupciones en el cobro.

Un sistema en revisión permanente

La reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad marca un punto de inflexión en la política pública orientada a este sector. El Gobierno sostiene que el nuevo régimen busca fortalecer la sostenibilidad del sistema y garantizar mayor equidad en la asignación de recursos.

Sin embargo, la implementación práctica será determinante. La conversión automática, los procesos de auditoría y los nuevos criterios de permanencia podrían generar incertidumbre entre los titulares, especialmente durante los primeros meses de aplicación.

En este escenario, la combinación de aumento por inflación más bono extraordinario funciona como un mecanismo de contención económica mientras se avanza con la reorganización normativa.

Calendario de pago de las Pensiones No Contributivas en febrero 2026

Mientras se espera la liquidación de marzo con el nuevo aumento, ANSES continúa con el cronograma habitual de pagos correspondiente a febrero 2026.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Como es habitual, los pagos se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad y se depositan directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario.

Impacto social y económico

Las Pensiones No Contributivas por discapacidad representan un pilar fundamental dentro del esquema de protección social argentino. Están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación contributiva y que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

En ese marco, cada punto porcentual de inflación impacta de manera directa en los ingresos de este sector. Si bien el 2,9% puede parecer un ajuste moderado, su acumulación mensual refleja la dinámica económica actual.

El sostenimiento del bono de $ 70.000, por su parte, se convirtió en un componente central del ingreso total. Sin ese refuerzo, el haber quedaría sensiblemente por debajo del costo estimado de bienes y servicios básicos.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Frente al nuevo escenario, los titulares de PNC deben considerar algunos puntos clave:

Verificar que sus datos personales estén actualizados en ANSES.

Revisar notificaciones en la plataforma oficial o en su domicilio declarado.

Presentarse a eventuales citaciones médicas o administrativas.

Evitar incompatibilidades con otros beneficios no permitidos.

La actualización automática por inflación garantiza el incremento del haber, pero la continuidad del beneficio dependerá del cumplimiento de las nuevas disposiciones establecidas por el decreto.

Un marzo con aumento y cambios de fondo

Marzo de 2026 llegará con incremento confirmado del 2,9% para las Pensiones No Contributivas, continuidad del bono y la puesta en marcha de un nuevo régimen bajo la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El desafío será doble: sostener el poder adquisitivo frente a la inflación y adaptarse a las nuevas reglas del sistema.

Mientras tanto, millones de beneficiarios aguardan la liquidación con el nuevo monto, atentos tanto al impacto del aumento como a las notificaciones que puedan surgir en el marco de la reorganización administrativa.