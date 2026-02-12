Reforma: Obligarán a todos los empleados a trabajar 42 horas por semana

Finalmente, en 2026 entrará en vigor la jornada máxima de 42 horas semanales, convirtiéndose en el nuevo tope legal para los trabajadores del sector privado en Colombia.

Esto significa que, a partir de ese momento, ningún empleado podrá ser obligado a trabajar más de 42 horas semanales como jornada ordinaria, salvo que exista el pago correspondiente de horas extras o recargos establecidos por la ley.

La normativa es clara: el cambio no es opcional. Todas las empresas deberán adecuarse al nuevo esquema antes de la fecha límite establecida.

Sin reducción salarial: una condición central de la ley

Uno de los puntos que más inquietud generó desde que se aprobó la Ley 2101 fue el impacto económico que podría tener sobre los trabajadores. Frente a ello, el Ministerio de Trabajo ha reiterado en múltiples oportunidades que la reducción de la jornada no implica disminución salarial.

En términos prácticos, esto quiere decir que:

El salario base no podrá ser reducido.

No se verán afectadas las primas legales.

Las cesantías se liquidarán bajo las mismas condiciones.

Las vacaciones no sufrirán modificaciones.

Los demás beneficios adquiridos se mantendrán intactos.

La lógica de la reforma es clara: trabajar menos horas, pero ganar lo mismo. El objetivo es promover un mayor equilibrio entre la vida laboral y personal sin afectar los ingresos de los trabajadores.

Sin embargo, también se ha dejado en claro que la reducción de horas no implicará aumentos salariales adicionales. Es decir, aunque los empleados trabajarán menos tiempo, su remuneración seguirá siendo la misma y las empresas no estarán obligadas a ofrecer compensaciones extras por la disminución de la jornada.

¿Habrá impacto en la productividad?

Uno de los grandes interrogantes que ha acompañado esta reforma es el efecto que tendrá sobre la productividad empresarial. Desde el Gobierno se sostiene que menos horas de trabajo no necesariamente significan menor rendimiento, y que incluso podrían traducirse en mejores resultados.

Estudios internacionales citados durante el debate legislativo señalan que jornadas más cortas pueden:

Reducir el estrés laboral.

Disminuir el ausentismo.

Mejorar la concentración.

Incrementar la eficiencia por hora trabajada.

No obstante, algunos gremios empresariales han manifestado preocupación por el ajuste operativo que deberán realizar, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

La clave, según expertos en derecho laboral, estará en la reorganización interna: turnos rotativos, optimización de procesos y mayor uso de tecnología serán herramientas fundamentales para adaptarse al nuevo esquema sin afectar la competitividad.

El rol del Ministerio de Trabajo: control y sanciones

El cumplimiento de la ley no quedará librado a la voluntad de las empresas. El Ministerio de Trabajo será la entidad encargada de vigilar y fiscalizar la correcta implementación de la jornada de 42 horas.

Entre sus funciones estarán:

Supervisar que las empresas ajusten sus contratos y reglamentos internos.

Verificar que no haya reducciones salariales encubiertas.

Atender denuncias de trabajadores.

Aplicar sanciones económicas a quienes incumplan la norma.

Las multas por violaciones laborales pueden ser significativas, dependiendo del tamaño de la empresa y la gravedad de la infracción. Por ello, los especialistas recomiendan que las compañías comiencen desde ahora a planificar la transición para evitar inconvenientes legales.

¿Aplica para todos los trabajadores?

La reducción de la jornada laboral aplica exclusivamente para el sector privado. Esto incluye empresas pequeñas, medianas y grandes, sin importar su actividad económica.

En cambio, los empleados del sector público no están automáticamente incluidos en esta modificación. En su caso, la implementación dependerá de decisiones específicas del Gobierno Nacional y de las disposiciones internas de cada entidad estatal.

En algunos organismos públicos, la jornada ya es inferior a la del sector privado, especialmente en áreas administrativas o educativas. Por lo tanto, el impacto podría ser limitado en esos casos.

Sectores con servicios continuos: ¿cómo funcionará?

Existen actividades donde el servicio no puede detenerse, como ocurre en:

Salud.

Seguridad.

Transporte.

Servicios públicos esenciales.

En estos sectores, la aplicación de la reducción podría realizarse de manera diferenciada. Esto no significa que la ley no rija, sino que la organización de turnos y compensaciones deberá adaptarse a la naturaleza del servicio.

Por ejemplo, podría implementarse una distribución especial de turnos o mecanismos de compensación en descanso. Lo que no podrá suceder es que se exceda el límite semanal sin el pago correspondiente de horas extras.

Un cambio estructural en el mercado laboral colombiano

La implementación de la jornada de 42 horas representa un cambio estructural en la dinámica laboral del país. Colombia pasará de una de las jornadas más extensas de la región a un esquema más cercano a estándares internacionales.

Actualmente, en varios países europeos la jornada laboral oscila entre 35 y 40 horas semanales. Con esta reforma, Colombia se acerca a esos parámetros, aunque sin llegar aún a modelos más reducidos como el de 35 horas aplicado en Francia.

Desde el Gobierno se ha insistido en que la medida no solo busca modernizar el marco normativo, sino también promover una transformación cultural en la relación entre trabajo y bienestar.

¿Qué deben hacer las empresas antes de 2026?

Para evitar sanciones y conflictos laborales, las empresas deberán:

Revisar contratos individuales y colectivos.

Ajustar reglamentos internos de trabajo.

Reorganizar turnos y cargas horarias.

Capacitar a sus equipos de recursos humanos.

Informar adecuadamente a sus empleados.

La transición no debe improvisarse. Expertos recomiendan realizar simulaciones internas para medir el impacto operativo y financiero antes de la fecha límite.

Una reforma que marca un antes y un después

La jornada laboral de 42 horas no es simplemente una reducción numérica. Se trata de una transformación profunda en la manera en que se concibe el trabajo en Colombia.

Para los trabajadores, representa más tiempo disponible para la familia, el estudio, el descanso y el ocio. Para las empresas, implica un desafío organizacional que exigirá creatividad y eficiencia.

Lo cierto es que la fecha ya está fijada. En 2026, el nuevo límite será una realidad y marcará un antes y un después en el mundo laboral colombiano.