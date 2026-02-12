Ayuda escolar 2026: la lista de personas que quedan afuera del beneficio y no cobran los $85.000

Otro aspecto determinante es la edad de los hijos. La asignación se paga por cada niño, niña o adolescente que tenga entre 45 días y 17 años inclusive y que esté escolarizado. Cuando el menor supera ese rango etario, el beneficio deja de corresponder. Es decir, si el hijo cumple 18 años antes del período de liquidación, la familia no recibirá el pago anual.

Quiénes más quedan afuera del beneficio

También quedan afuera quienes no estén inscriptos dentro de los sistemas habilitados. La Ayuda Escolar está dirigida exclusivamente a titulares de AUH y Asignaciones Familiares. Quienes no formen parte de estos programas no pueden acceder al cobro, ya que el beneficio está vinculado directamente a esas prestaciones.

Pero hay un punto clave que muchas familias pasan por alto y que puede generar la pérdida del beneficio: la presentación obligatoria del Certificado de Escolaridad. Si bien el pago se realiza automáticamente entre febrero y marzo, ANSES exige que el certificado se cargue antes del 31 de diciembre de 2026. No cumplir con esta condición puede derivar en la suspensión de futuras acreditaciones o en la necesidad de regularizar la situación para seguir cobrando.

En el caso de la AUH, este requisito es especialmente importante, ya que la acreditación de escolaridad forma parte de los controles que el organismo utiliza para validar la continuidad de las prestaciones.

ayuda escolar anses 5.jpg ANSES pagará $85.000 extra por AUH en junio: cómo saber si te corresponde y qué trámite hacer

De todos modos, existe una excepción relevante. Cuando se trata de hijos con discapacidad, no hay límite de edad ni restricciones de ingresos para percibir la Ayuda Escolar. En estos casos, el beneficio se mantiene sin importar la edad del hijo ni el nivel salarial del grupo familiar, siempre que se cumpla con la acreditación correspondiente.

El monto fijado para 2026 es de $85.000 por cada hijo, y se trata de un pago único anual, no mensual. Su objetivo es acompañar los gastos escolares del inicio del ciclo lectivo, en un contexto donde los útiles, uniformes y materiales educativos registran aumentos constantes.

Cuánto cobra cada familia por la Ayuda escolar

En términos prácticos, una familia con dos hijos en edad escolar podrá cobrar $170.000, mientras que con tres hijos el monto ascenderá a $255.000. Sin embargo, esos valores solo se acreditarán si se respetan los topes de ingresos y se cumple con la documentación exigida.

Por eso, aunque el anuncio genera expectativas cada año, la Ayuda Escolar 2026 no es automática para todos. Superar los límites salariales, no estar dentro de AUH o SUAF, no cumplir con la edad permitida o no presentar el certificado escolar en tiempo y forma son motivos suficientes para quedar afuera del pago.

Ante este escenario, ANSES recomienda revisar los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES, verificar que la información esté actualizada y controlar los ingresos declarados. Un pequeño desajuste en los datos puede marcar la diferencia entre cobrar los $85.000 o quedar excluido del beneficio.