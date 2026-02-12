Los mercados reaccionan positivamente a la media sanción de la Reforma Laboral: bajan el dólar y el riesgo país

El dólar oficial, del Banco de la Nación Argentina, está en $1.415 para el tipo vendedor. Esta situación favorable le permite al Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretar la mayor compra de divisas de los últimos once meses con la adquisición de US$ 240 millones. El acumulado anual alcanza los Us$ 1.906 millones, en sintonía con las metas de reservas del FMI. Este ingreso de capital permite que el país cumpla con las exigencias externas sin solicitar "waivers".

La atención también se concentra en el impacto que las modificaciones puedan tener en la inversión privada, la generación de empleo y la competitividad del sector productivo. Para algunos analistas, los cambios podrían favorecer un clima más flexible para la contratación laboral, mientras que otros advierten sobre posibles tensiones sociales y efectos de corto plazo en el consumo.

El comportamiento de los mercados en los próximos días será clave para medir el verdadero alcance de la reforma y su impacto en la estabilidad financiera del país, en medio de un escenario económico que continúa marcado por desafíos estructurales. Una cuestión a seguir atentamente será si el gobierno realiza más concesiones en la cámara baja, lo que haría que el proyecto regrese al senado para inisitir con el texto original o aceptar las modificaciones de los diputados.

La última buena noticia de este mediodía del 12 de febrero la da el riesgo país. A 497 puntos volvió a perforar el piso de los últimos días de 500 puntos básicos.

La media sanción de la reforma laboral apuntala a los mercados

El dólar vuelve a retroceder. Una situación que para los analistas tiene varias causas y es un enigma para el futuro, pero sin duda, la votación del Senado de la Nación fue tomada por los mercados como una buena señal, de las que se vienen sumando desde la victoria electoral de octubre. Además, puede servir para alejar por un tiempo la extraña situación que se vive en el INDEC, con el método vigente para mensurar la inflación mes a mes.

Lo concreto es que el oficialismo va fortalecido con la media sanción de la reforma laboral para su tratamiento en la cámara baja. Para sostener la aprobación en el Senado, hubo cambios al texto de último momento. ¿Sucederá algó así en Diputados? Eso haría que el proyecto regrese al Senado. Por el momento, eso es solo especulación, lo concreto es que los mercados reaccionan favorablemente.

El dólar BNA se ubica en $1.415, su valor mínimo mínimo en tres meses. ESto le da aún más aire al gobierno para poder seguir comprando dólares por medio del BCRA para atesorar y acrecentar las reservas.

También hay un efecto positivo en Wall Street. Los bonos soberanos suben su valor. El ministro Caputo dijo que uno de los objetivos de no emitir más es que por una mayor demanda del mercado, los bonos argentinos, en la medida que los datos de la macro acompañen, sigan hacia arriba.

La nota discordante la dan en Wall Street las acciones de las empresas argentinas. Predomina el rojo por el descenso. El grupo Banco Galicia cae más del 6,5 % y las de YPF retroceden un 3,16%. Aunque desde Nueva York se mira a la FED. Las disputas entre la Casa Blanca y el saliente Jerome Powell no cesan. Para peor, los entendidos dicen que el propuesto como sucesor por parte de Donald Trump, Kevin Warsh, no aplicaría de inmediato una baja de las tasas, como quieren desde la Casa Blanca.

votacion en el senado La votación en el Senado por la ley laboral, una buena señal para los mercados. (Foto: Captura de TV)

Riesgo País: 500 puntos básicos, ¿piso o techo?

Los acontecimientos con el INDEC movieron el índice del Banco JP Morgan. Cuando parecía ir decididamente a un nivel menor de los 400 puntos, se volvió a elevar y perforó - hacia arriba - los 500 puntos. Esta semana, tras la votación del Senado parece volver todo a lo esperado por el Gobierno. El riesgo país bajo a 497 puntos. Sigue siendo de los más altos de la región, pero lo que interesa es la tendencia. Por debajo de los 400 puntos ( si fuera menos de 300 sería casi ideal, el país podría volver a los mercados internacionales de crédito.