Previsional
ANSES
Aguinaldo
Aclaración importante

OFICIAL de ANSES: el listado confirmado de los que no cobrarán el aguinaldo en diciembre

El Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, no será destinado para todos los grupos. Al respecto, el organismo detalló qué personas se quedarán afuera del beneficio.

El listado confirmado de los que no cobrarán el aguinaldo de ANSES en diciembre (Foto: archivo).

El listado confirmado de los que no cobrarán el aguinaldo de ANSES en diciembre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó cómo será el cronograma de pagos de diciembre para jubilados y pensionados. El último mes del año llegará con varios refuerzos: un aumento del 2,3%, el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la mínima y el depósito del medio aguinaldo.

AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto cobra una familia tipo en diciembre

El ajuste aplicado en diciembre responde a la variación inflacionaria de octubre difundida por el INDEC y se suma a los extras ya previstos para el cierre del año.

Pagos ANSES: cuándo cobran jubilados y pensionados

El organismo confirmó que los haberes previsionales comenzarán a acreditarse a partir del martes 9 de diciembre, ordenados según la terminación del DNI.

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

  • DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

  • DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

  • DNI finalizados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

  • DNI finalizados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

  • DNI finalizados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

  • DNI finalizados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

jubilados anses
Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

Quiénes no cobran el aguinaldo

ANSES detalló que las siguientes prestaciones quedan excluidas del pago del medio aguinaldo:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignación Familiar por Hijo (SUAF)
  • Asignación por Embarazo
  • Seguro de Desempleo
  • Becas Progresar
  • Programas complementarios administrados por el organismo

De todos modos, estos beneficiarios mantienen sus calendarios de pago habituales.

Aguinaldo: cuándo se paga y cómo se calcula

El medio aguinaldo se depositará automáticamente junto con el haber mensual, dentro del calendario del 9 al 23 de diciembre.

Este plus equivale al 50% del mejor ingreso recibido en el segundo semestre (julio-diciembre).

En diciembre también se sumará el bono de $70.000 para la mínima y el incremento del 2,3%.

Montos actualizados: cuánto cobran los jubilados en diciembre

Tras el aumento, el bono y la segunda cuota del SAC, así quedan los ingresos previsionales:

  • Jubilación mínima: $581.319,38

    (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • Jubilación máxima: $3.440.695,38

    (haber de $2.293.796,92 + aguinaldo)

  • PUAM: $479.055,50

    (haber de $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC por invalidez o vejez: $427.923,56

    (haber de $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo)

  • PNC Madre de Siete Hijos: $581.319,38

    (haber de $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo)

