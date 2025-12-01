OFICIAL de ANSES: el listado confirmado de los que no cobrarán el aguinaldo en diciembre

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

DNI finalizados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

DNI finalizados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

DNI finalizados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

DNI finalizados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

jubilados anses Jubilados ANSES en septiembre 2025: quiénes acceden al bono de $70.000 y cómo se paga

Quiénes no cobran el aguinaldo

ANSES detalló que las siguientes prestaciones quedan excluidas del pago del medio aguinaldo:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Asignación por Embarazo

Seguro de Desempleo

Becas Progresar

Programas complementarios administrados por el organismo

De todos modos, estos beneficiarios mantienen sus calendarios de pago habituales.

Aguinaldo: cuándo se paga y cómo se calcula

El medio aguinaldo se depositará automáticamente junto con el haber mensual, dentro del calendario del 9 al 23 de diciembre.

Este plus equivale al 50% del mejor ingreso recibido en el segundo semestre (julio-diciembre).

En diciembre también se sumará el bono de $70.000 para la mínima y el incremento del 2,3%.

Montos actualizados: cuánto cobran los jubilados en diciembre

Tras el aumento, el bono y la segunda cuota del SAC, así quedan los ingresos previsionales: