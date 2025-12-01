Jubilaciones, AUH, aguinaldo y bono ANSES: el Gobierno confirmó el calendario de pagos de diciembre
El organismo previsional dio a conocer las fechas en las que se desembolsarán las distintas prestaciones en el último mes del año. Repasá todo el cronograma.
El Gobierno confirmó el calendario de pagos de diciembre de ANSES (Foto: archivo).
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma completo de pagos de diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Quienes cobran haberes mínimos percibirán sus montos entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del DNI, mientras que los jubilados y pensionados con ingresos que superan el haber mínimo lo harán del 17 al 23 del mismo mes.
En cuanto a las prestaciones destinadas a familias, la ANSES estableció que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo se abonarán entre el 9 y el 22 de diciembre, de acuerdo con el número de documento.
Para la Asignación por Embarazo, los pagos se desarrollarán del 10 al 23 de diciembre, mientras que el Prenatal se acreditará entre el 15 y el 19 del mes. En el caso de la Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único -que incluyen matrimonio, nacimiento y adopción-, el organismo fijó un período de cobro extendido del 10 de diciembre al 12 de enero.
El organismo recordó que el calendario debe consultarse siempre por número de documento, ya que cada prestación cuenta con fechas específicas que marcan el orden de acreditación.
Calendario de pagos ANSES diciembre 2025: cuándo cobro
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
• DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
• DNI terminados en 0: 9 de diciembre
• DNI terminados en 1: 10 de diciembre
• DNI terminados en 2: 11 de diciembre
• DNI terminados en 3: 12 de diciembre
• DNI terminados en 4: 15 de diciembre
• DNI terminados en 5: 16 de diciembre
• DNI terminados en 6: 17 de diciembre
• DNI terminados en 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8: 19 de diciembre
• DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
• DNI terminados en 0: 10 de diciembre
• DNI terminados en 1: 11 de diciembre
• DNI terminados en 2: 12 de diciembre
• DNI terminados en 3: 15 de diciembre
• DNI terminados en 4: 16 de diciembre
• DNI terminados en 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6: 18 de diciembre
• DNI terminados en 7: 19 de diciembre
• DNI terminados en 8: 22 de diciembre
• DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal
• DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignación por Maternidad
• Todas las terminaciones de documento: 15 de diciembre al 12 de enero
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
• Todas las terminaciones de documento: 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
• DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
• DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
• DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
• DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
• DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
• Todas las terminaciones de documento: 9 de diciembre al 12 de enero