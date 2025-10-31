Oficializan el aumento del 35,43% a prestaciones para Pensiones No Contributivas

andis pensiones

No modifica el monto de las Pensiones No Contributivas

El organismo aclaró que esta actualización no representa un aumento en los haberes mensuales que paga la ANSES a los titulares de PNC.

Las pensiones continuarán ajustándose por inflación. En noviembre de 2025, los haberes tendrán una suba del 2,08%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el ingreso total a $303.159,77.

Aunque el incremento del nomenclador no impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, sí resulta clave para mantener la cobertura integral de servicios del Programa Federal Incluir Salud, que incluye internaciones, transporte especializado, apoyo educativo y tratamientos de rehabilitación.

Una medida para fortalecer la red de atención

Con esta actualización, el Gobierno busca recomponer la estructura de costos del sistema de atención a la discapacidad y asegurar la sustentabilidad de los prestadores que trabajan en el ámbito público y privado.

El ajuste forma parte de las acciones implementadas tras la intervención de Andis, con el objetivo de normalizar los pagos, evitar cortes de servicios y garantizar la asistencia en todo el país.