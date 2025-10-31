Oficializan el aumento del 35,43% a prestaciones para Pensiones No Contributivas
La actualización del nomenclador fue posible gracias a una partida extra del Ejecutivo. Apunta a evitar interrupciones en tratamientos y mejorar la cobertura de los beneficiarios de PNC.
Ya es oficial la suba del 35,43% a prestaciones para Pensiones No Contributivas (Foto: archivo).
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Ministerio de Salud anunciaron una actualización progresiva en los valores del Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, que define las tarifas de los servicios brindados a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez.
La medida, oficializada mediante la Resolución Conjunta 2/2025, establece incrementos distribuidos en tres etapas -octubre, noviembre y diciembre de 2025- y busca recomponer los ingresos de los prestadores, afectados por la falta de actualización de los últimos meses.
ANDIS: cómo serán los aumentos
El esquema de ajuste varía según el tipo de prestación:
Transporte, rehabilitación, hogar, pequeño hogar, residencia y apoyo: aumento total del 35,43%, distribuido en 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre.
Resto de las prestaciones nomencladas: incremento acumulado del 29,73%, con 12% en octubre, 8,25% en noviembre y 7% en diciembre.
Según Andis, esta suba fue posible gracias a una partida presupuestaria adicional otorgada por la Jefatura de Gabinete, con el fin de garantizar la continuidad de los tratamientos y evitar interrupciones en los servicios de atención, transporte o rehabilitación que reciben miles de personas con discapacidad.
No modifica el monto de las Pensiones No Contributivas
El organismo aclaró que esta actualización no representa un aumento en los haberes mensuales que paga la ANSES a los titulares de PNC.
Las pensiones continuarán ajustándose por inflación. En noviembre de 2025, los haberes tendrán una suba del 2,08%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y se mantendrá el bono extraordinario de $70.000, lo que llevará el ingreso total a $303.159,77.
Aunque el incremento del nomenclador no impacta directamente en el bolsillo de los beneficiarios, sí resulta clave para mantener la cobertura integral de servicios del Programa Federal Incluir Salud, que incluye internaciones, transporte especializado, apoyo educativo y tratamientos de rehabilitación.
Una medida para fortalecer la red de atención
Con esta actualización, el Gobierno busca recomponer la estructura de costos del sistema de atención a la discapacidad y asegurar la sustentabilidad de los prestadores que trabajan en el ámbito público y privado.
El ajuste forma parte de las acciones implementadas tras la intervención de Andis, con el objetivo de normalizar los pagos, evitar cortes de servicios y garantizar la asistencia en todo el país.