DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre de 2026.

¿Cuáles son las fechas de cobro del aguinaldo para la PUAM en diciembre?

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor percibirán sus haberes junto con las jubilaciones del primer tramo:

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre de 2026.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre de 2026.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre de 2026.

¿Qué descuentos de obra social se aplican sobre el aguinaldo de pensionados?

Al liquidarse la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, rigen criterios específicos sobre las retenciones de salud:

Aporte proporcional: el descuento de obra social (PAMI o Incluir Salud) se aplica tanto sobre el haber mensual actualizado como sobre el monto del medio aguinaldo.

Exención del bono: los $70.000 del refuerzo extraordinario no sufren ningún tipo de descuento ni retención, acreditándose íntegros en la cuenta bancaria.

¿Cómo consultar el recibo y la fecha exacta de acreditación en Mi ANSES?

Para corroborar la liquidación integrada antes de acudir al banco: