En las últimas horas, el conductor volvió a referirse a su excompañera durante su programa de streaming en Bondi y también encontró la oportunidad de apuntarle desde las redes sociales.

Todo ocurrió cuando una usuaria de X cuestionó el desempeño de Callejón en el ciclo que conduce Moria Casán. "Callejón ya no sabe qué hacer para que Moria no la eche. Qué vergüenza tener que arrastrarse tanto", escribió la seguidora.

Lejos de ignorar el comentario, De Brito se sumó a la publicación con una respuesta tan breve como contundente. "Olfa total", disparó el periodista, reavivando públicamente la polémica y dejando en evidencia que, pese al reciente acercamiento, la relación con la actriz continúa atravesada por las diferencias.

María Fernanda Callejón y Ángel de Brito: del panel de LAM a una pelea que no se apaga

La relación entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito atraviesa una etapa de fuerte distanciamiento. La actriz integró brevemente el panel de LAM, el ciclo que conduce De Brito en América TV, pero el vínculo laboral y personal terminó deteriorándose hasta convertirse en una de las peleas más repetidas del espectáculo.

Callejón llegó al programa alrededor de 2022, en una etapa en la que participó como panelista invitada y luego formó parte del equipo. Su paso fue corto, de pocos meses, y no se consolidó como una permanencia prolongada en el ciclo.

Al principio, la relación entre ambos parecía cercana. La actriz recordó haber invitado a De Brito a su cumpleaños y haberle abierto puertas cuando él todavía no tenía la relevancia actual. Además, en audios que el conductor difundió, ella le agradecía su apoyo y lealtad durante su separación de Ricky Diotto.

Sin embargo, la salida de LAM marcó el inicio del desgaste. Callejón sostuvo que se fue “en buenos términos”, aunque luego reveló que se había sentido maltratada por parte de las panelistas del programa. En 2024, cuando se la consultó por una posible vuelta, rechazó la propuesta y cuestionó el cachet que le ofrecían, lo que desató una nueva polémica con De Brito.

El conflicto explotó en agosto de 2025. Callejón acusó al conductor de haberla maltratado durante su separación y de haberse puesto del lado de su ex pareja. De Brito respondió publicando audios privados en los que ella lo agradecía y la calificó de “desagradecida”.

Desde entonces, los cruces no cesaron. Ella lo llamó “venenoso”, “misógino” y “violento”, mientras él cuestionó su desempeño y aseguró que buscaba prensa para levantar su propio programa.

La tensión volvió a escena el 19 de noviembre, durante La Mañana con Moria. Al hablar de un supuesto acercamiento con De Brito, Moria Casán la llamó por otro nombre y Callejón amagó con abandonar el estudio. El episodio terminó en risas, pero dejó claro que el conflicto con el conductor sigue vivo.