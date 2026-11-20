De qué trata Entrevías, la serie de Netflix que reúne a José Coronado y Luis Zahera

La historia de Entrevías tiene como protagonista a Tirso Abantos, un exmilitar que administra una ferretería en un barrio donde la delincuencia comenzó a afectar cada vez más la tranquilidad de los vecinos.

Interpretado por José Coronado, Tirso es un hombre de carácter fuerte, reservado y acostumbrado a manejarse bajo sus propias reglas. Su pasado militar marcó profundamente su personalidad y determinó su manera de relacionarse con las personas que lo rodean.

Sin embargo, su rutina cambia cuando su nieta Irene comienza a relacionarse con personas vinculadas al mundo del crimen organizado.

A partir de ese momento, la historia comienza a desarrollar diferentes conflictos relacionados con la inseguridad, el narcotráfico y las dificultades que atraviesan los habitantes del barrio.

José Coronado construyó un protagonista marcado por la dureza y las contradicciones

Uno de los grandes atractivos de Entrevías es la interpretación de José Coronado, quien se pone en la piel de Tirso Abantos.

El actor construyó un personaje que combina autoridad, desconfianza, rigidez y una sensibilidad que aparece progresivamente. Su protagonista no es alguien acostumbrado a expresar abiertamente sus sentimientos. Por el contrario, suele demostrar sus preocupaciones mediante acciones concretas.

Su pasado militar también influye en su manera de afrontar los problemas. Está acostumbrado a mantener el control y a buscar soluciones directas, incluso cuando las circunstancias requieren una mirada más flexible.

Sin embargo, detrás de esa apariencia distante existe una preocupación permanente por las personas que quiere.

Coronado consigue construir un personaje complejo, que no responde únicamente a la imagen de un hombre duro que busca imponer sus reglas. También muestra sus limitaciones, sus contradicciones y las dificultades que encuentra para expresar sus emociones.

Luis Zahera sorprende con un inspector que rompe todos los esquemas

La participación de Luis Zahera aporta otro de los elementos distintivos de Entrevías. El actor interpreta al inspector Ezequiel Fandiño, un policía cuya personalidad contrasta con la rigidez que caracteriza a Tirso.

Mientras el exmilitar suele actuar de acuerdo con sus principios y mantiene una postura firme frente a los conflictos, Ezequiel se caracteriza por su imprevisibilidad y su capacidad para recurrir a métodos poco convencionales.

Luis Zahera aporta una identidad particular a la producción mediante un personaje que combina momentos humorísticos con situaciones de tensión. Su participación permite que la historia no mantenga siempre el mismo tono y que los acontecimientos tengan diferentes matices.

La presencia del inspector también contribuye a ampliar el universo de Entrevías. A través de sus intervenciones, la serie desarrolla distintas situaciones vinculadas con la seguridad del barrio y las relaciones entre quienes intentan controlar los conflictos que aparecen en sus calles.

Cuatro temporadas y 32 capítulos para descubrir una historia llena de conflictos

La producción cuenta con cuatro temporadas y un total de 32 capítulos, una cantidad que permite desarrollar diferentes conflictos sin extender demasiado la historia.

Quienes disfrutan de las historias policiales encontrarán situaciones relacionadas con investigaciones y enfrentamientos. Por su parte, quienes prefieren los dramas familiares podrán seguir los vínculos entre Tirso y las personas de su entorno.

La estructura de 32 capítulos permite avanzar de manera relativamente rápida por las cuatro temporadas. Cada episodio aporta nuevos elementos a una historia que se desarrolla alrededor de personajes con objetivos, preocupaciones y formas de actuar diferentes.

Resumen de la primera temporada de Entrevías