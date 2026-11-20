Jubilación mínima: haber básico de $453.796,69 + $226.898,34 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $750.695,03 brutos ( $730.264,18 netos en mano tras el descuento del 3% de obra social sobre el haber y el SAC).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM - 80% de la mínima): haber básico de $363.037,35 + $181.518,68 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $614.556,03 brutos ( $598.219,35 netos en mano ).

Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez y Vejez - 70% de la mínima): haber básico de $317.657,68 + $158.828,84 de medio aguinaldo + $70.000 de bono = $546.486,52 brutos ($532.191,92 netos en mano).

Aumento a jubilados de ANSES: confirman el monto tras la inflación de octubre

¿Quiénes cobran el bono proporcional de ANSES en diciembre de 2026?

El refuerzo extraordinario de $70.000 se liquida de forma íntegra a quienes perciben el haber mínimo, la PUAM o las Pensiones No Contributivas. Para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superan el piso mínimo de $453.796,69 pero no alcanzan los $523.796,69, ANSES abona un bono proporcional equivalente a la diferencia necesaria para llegar a ese tope garantizado.

Cabe destacar que el bono previsional tiene carácter no remunerativo: no sufre retenciones de obra social ni integra la base de cálculo del medio aguinaldo de diciembre.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES con haberes mínimos en diciembre de 2026?

El organismo previsional dispuso que los beneficiarios con haberes mínimos perciban en una misma fecha su haber actualizado, el medio aguinaldo y el bono correspondiente.

El cronograma comenzará el miércoles 9 de diciembre y finalizará el miércoles 16 de diciembre, agrupando tres terminaciones de DNI en las últimas dos jornadas para garantizar que todos los pagos queden acreditados antes de las fiestas.

Cómo queda la Asignación Universal por Hijo (AUH) con el aumento de diciembre

La movilidad mensual del 2,17% también alcanza a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH) bajo el esquema del Decreto 274/2024:

AUH general: asciende a $163.075 brutos , de los cuales ANSES deposita $130.460 netos en mano (80%) y retiene $32.615 (20%) hasta la presentación anual de la Libreta AUH.

AUH por Hijo con Discapacidad: alcanza los $530.982 brutos, con un pago directo de $424.785,60 netos en mano (80%) y una retención de $106.196,40 (20%).

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en diciembre de 2026

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo:

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilados y pensionados que superan la mínima: