En esa línea, resalta la exclusividad a los buques de bandera argentina o con tratamiento de bandera argentina conforme a la Ley 27.419 de Desarrollo de la marina mercante nacional y la integración fluvial regional, las actividades de pesca, transporte de combustibles, remolque de maniobra de buques oceánicos, lanchas de amarre, navegación deportiva y lanchas de prácticos, el transporte de pasajeros o vehículos realizados por buques en un numeral de arqueo bruto NAB igual o inferior a 500 con excepción del que tenga origen escalas o destino final en extranjero, el transporte de hidrocarburos líquidos o gaseosos con excepción de gas natural licuado, apoyo a la exploración y explotación de hidrocarburos costas afuera y regasificación de gas natural licuado.

Inviolabilidad de la propiedad privada

La propuesta reincorpora los límites previstos en la legislación de 2011 para la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre sus principales disposiciones, fija un máximo del 15% de la superficie rural del país en manos de extranjeros, establece un tope del 30% para las personas de una misma nacionalidad y mantiene un límite de mil hectáreas en las zonas consideradas núcleo.

El texto también contempla modificaciones sobre el régimen de expropiaciones y determina criterios para establecer qué bienes pueden quedar alcanzados por una declaración de utilidad pública.

Los límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros

Uno de los ejes centrales del proyecto es la regulación de la propiedad rural en manos extranjeras. Para eso, recupera las restricciones que establecía la normativa sancionada en 2011, con límites tanto sobre la proporción total de tierras como sobre la participación de ciudadanos de un mismo país.

En concreto, la iniciativa establece que los extranjeros no podrán superar el 15% de la titularidad de las tierras rurales. A su vez, fija que las personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad no podrán concentrar más del 30% de ese porcentaje.

El Senado avanzó durante una misma sesión con tres iniciativas vinculadas con la propiedad privada, el sistema de pensiones por discapacidad y la protección internacional de invenciones. (Foto: archivo)

También dispone un límite de mil hectáreas para la adquisición de tierras en zonas consideradas núcleo, una de las áreas de mayor productividad agropecuaria.

Por otra parte, el proyecto incorpora cambios vinculados con las expropiaciones y precisa los criterios que deben aplicarse para determinar qué bienes pueden ser declarados de utilidad pública.

El Senado aprobó la Ley Joaquín para reforzar la seguridad en los espacios deportivos

Tras aprobar la ley de inviolabilidad privada, el senador Mariano Recalde pidió cambiar el orden del día para que se tratara la ley Joaquín, cuyos familiares se encontraban en el recinto.

La iniciativa resultó aprobada por unanimidad con 68 votos a favor. La iniciativa establece condiciones obligatorias de seguridad para la instalación y el mantenimiento de estructuras deportivas, con el objetivo de prevenir accidentes.

La normativa alcanza a arcos de fútbol, hockey, rugby y handball, aros de básquet y postes de vóley. Entre los requisitos contempla condiciones específicas de anclaje, peso, amortiguación y mantenimiento.

Las disposiciones deberán cumplirse en clubes, establecimientos educativos, plazas y otros espacios deportivos, tanto públicos como privados.

El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de pensiones por discapacidad

Más temprano, la Cámara alta aprobó la ley de discapacidad y convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo marco para las pensiones no contributivas. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos, ninguno en contra y ninguna abstención.

La norma contempla una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio y mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como instrumento para acceder al beneficio.

Por unanimidad, el Senado convirtió en ley el proyecto que establece un nuevo régimen de pensiones por discapacidad. (Foto: captura de pantalla)

Además, establece un nomenclador común para las prestaciones y permite compatibilizar el cobro de la pensión con un empleo registrado, siempre que los ingresos del beneficiario no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El texto también prevé cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud, partidas presupuestarias específicas para financiar el sistema y mecanismos de compensación del Tesoro en caso de que los recursos asignados resulten insuficientes.

La adhesión al tratado internacional de patentes

Otro de los proyectos aprobados por el Senado fue la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa fue convertida en ley con 47 votos a favor, 22 en contra y ninguna abstención.

El acuerdo internacional busca simplificar los procedimientos para solicitar protección de invenciones en distintos países, mediante un mecanismo que facilita la presentación de solicitudes de patentes en el exterior.

La incorporación al tratado forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno en el entendimiento comercial con Estados Unidos. También está contemplada en los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, así como en los convenios con el bloque europeo de libre comercio EFTA.