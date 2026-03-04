Por decisión de Milei, el importante cambio de ANSES para jubilados

Desde el Ejecutivo se definió que esa jornada no se realizarían acreditaciones, por lo que los depósitos fueron reprogramados. La nueva fecha será el viernes 20 de marzo, coincidiendo con el último tramo de pagos para quienes perciben la jubilación mínima.

El cambio implica un adelantamiento del cobro, algo que en términos prácticos puede resultar beneficioso para muchos beneficiarios, aunque también obliga a reordenar compromisos financieros previamente planificados.

Quiénes son los jubilados alcanzados por la medida

La modificación no impacta en todos los adultos mayores por igual. El ajuste alcanza específicamente a quienes cobran más de un haber mínimo, y dentro de ese universo, a los titulares cuyos documentos terminan en 0 y 1.

El resto del cronograma mantiene la lógica habitual de distribución por terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI), sistema que ANSES utiliza desde hace años para organizar el flujo de pagos y evitar congestiones en las entidades bancarias.

El criterio de segmentación por terminación de DNI se mantiene intacto, aunque con un corrimiento puntual de fechas debido al calendario de feriados nacionales.

Calendario completo: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Para quienes perciben la jubilación mínima, las fechas de cobro en marzo de 2026 quedaron organizadas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo

DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo

DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo

DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo

DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo

DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo

DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo

DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo

DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo

Este grupo no sufrió modificaciones respecto al esquema previsto originalmente.

Calendario actualizado: jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

En el caso de quienes perciben montos superiores al mínimo, el cronograma definitivo quedó establecido así:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Aquí se observa claramente el cambio central: el adelantamiento del pago originalmente previsto para el lunes 23.

Pensiones No Contributivas: cómo queda el cronograma

Las Pensiones No Contributivas (PNC) tampoco presentan alteraciones en sus fechas de cobro y se mantienen de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo

Este grupo mantiene el esquema habitual de acreditaciones en la primera quincena del mes.

La explicación técnica detrás del aumento

Más allá de la reprogramación de fechas, marzo también trae consigo un incremento en los haberes previsionales. Desde ANSES explicaron que la diferencia entre el índice de inflación informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el porcentaje aplicado en las jubilaciones responde a una cuestión técnica.

Mientras el organismo estadístico informó que la inflación de enero fue del 2,9%, ANSES aplicará un ajuste del 2,88%. La razón, señalaron oficialmente, radica en que el ente previsional toma en cuenta dos decimales exactos, mientras que el índice de inflación se presenta redondeado.

Esta diferencia de centésimas genera un leve desfasaje, que si bien puede parecer mínimo, impacta en los valores finales de millones de prestaciones.

Cuánto cobrarán los jubilados en marzo 2026

Con el incremento aplicado y la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos, los montos quedaron configurados de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

PNC por Invalidez o Vejez: $328.720,62 (incluye bono de $70.000)

PNC para madres de siete o más hijos: $439.600,88 (incluye bono de $70.000)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 (incluye bono de $70.000)

El bono continúa funcionando como un refuerzo destinado a amortiguar el impacto inflacionario en los sectores más vulnerables del sistema previsional.

El contexto político y económico detrás de la medida

El Gobierno viene implementando una política de estricta reorganización administrativa y fiscal desde la asunción de Milei. En ese marco, la revisión permanente de partidas presupuestarias y cronogramas de pago forma parte de la dinámica de gestión actual.

Si bien en este caso el motivo principal del cambio fue la coincidencia con jornadas no laborables, la decisión volvió a poner bajo la lupa la sensibilidad del sistema previsional argentino, uno de los más extensos de la región.

Para millones de jubilados, la fecha exacta de cobro es clave para el cumplimiento de obligaciones mensuales, como alquileres, servicios y medicamentos. Por eso, cualquier modificación —aunque implique un adelantamiento— genera expectativa y consultas.

Un sistema atado al calendario

El esquema previsional argentino funciona bajo una lógica estricta de segmentación por terminación de DNI y distribución escalonada de pagos. Este mecanismo busca evitar saturaciones en el sistema bancario y garantizar una operatoria ordenada.

Sin embargo, el calendario anual puede verse afectado por feriados nacionales, días no laborables o decisiones administrativas. Marzo 2026 fue uno de esos casos donde el cronograma oficial debió ajustarse.

Desde ANSES recomiendan a los beneficiarios verificar sus fechas exactas de cobro a través de los canales oficiales y evitar traslados innecesarios antes del día correspondiente.

Impacto en la planificación financiera de los jubilados

Si bien el adelantamiento puede interpretarse como positivo, algunos especialistas advierten que las modificaciones reiteradas pueden generar incertidumbre en la organización financiera doméstica.

Muchos adultos mayores planifican sus pagos en función de fechas fijas, especialmente cuando deben afrontar débitos automáticos o vencimientos bancarios. Un corrimiento, aunque sea de pocos días, puede alterar esa previsión.

En este caso puntual, el cambio implica cobrar antes, no después, lo que reduce el riesgo de mora en compromisos económicos.