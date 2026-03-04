Ya es oficial el monto de la Ayuda Escolar 2026 y confirman la fecha de pago en marzo

Un monto base actualizado por movilidad: $55.672.

Un refuerzo extraordinario: $29.328.

La suma de ambos conceptos alcanzó los $85.000 finales.

Desde el Ejecutivo explicaron que se mantuvo la estructura aplicada el año anterior, con un monto base ajustado por movilidad y un complemento extraordinario para sostener el poder adquisitivo frente al inicio de clases.

Desde cuándo se paga y quiénes cobrarán primero

El pago automático comenzará el lunes 9 de marzo de 2026. Ese depósito corresponderá a los beneficiarios que ya tengan acreditada la escolaridad ante ANSES.

En concreto, cobrarán en marzo quienes hayan presentado el certificado de alumno regular antes del 31 de diciembre del año anterior. En esos casos, el depósito se acreditará de manera directa, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

ANSES confirmó que el calendario se activará en el tercer mes del año, tal como ocurrió en ciclos anteriores. La liquidación se hará junto con la prestación habitual que perciba cada titular.

AYUDA ESCOLAR Cómo cobrar la ayuda escolar y cuánto se paga

El requisito clave para no quedar afuera

El punto central para acceder al pago automático será haber presentado el certificado escolar actualizado. Este documento acredita que el niño, niña o adolescente asiste regularmente a un establecimiento educativo.

Quienes no hayan recibido la Ayuda Escolar Anual 2026 en marzo deberán presentar el certificado escolar (Formulario PS 2.68) a través de la plataforma Mi ANSES. Una vez cargada y validada la documentación, el pago se habilitará aproximadamente a los 60 días.

Desde el organismo recordaron que es indispensable que el trámite esté correctamente realizado para que se liquide el beneficio. Si no se cumple con este requisito, el pago no se efectuará hasta que se regularice la situación.

Diferencias entre AUH y SUAF: quiénes pueden cobrar más de $85.000

Si bien el monto general será de $85.000, existe una salvedad para determinados beneficiarios del SUAF que residan en zonas consideradas desfavorables.

La Resolución 55/2026 de ANSES estableció valores diferenciales por región. En esos casos, se pagará un adicional por zona que elevará el importe total.

Para los beneficiarios de la AUH, en cambio, el monto será uniforme en todo el país: $85.000, independientemente del lugar de residencia.

En el caso del SUAF, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Valor general: $85.000 (55.672 de base y 29.328 de refuerzo).

Zona 1: $85.000 (74.257 de base y 10.743 de refuerzo).

Zona 2: $92.877.

Zona 3: $110.967.

Zona 4: $110.967.

De este modo, algunos trabajadores en relación de dependencia que residan en regiones alcanzadas por el plus por zona desfavorable percibirán un monto superior al general.

A quiénes está dirigida la ayuda escolar anual 2026

La prestación está destinada a cada niño o niña desde los 45 días hasta los 17 años inclusive que asista a:

Jardín.

Nivel preescolar.

Nivel primario.

Nivel secundario.

No corresponde para estudios terciarios ni universitarios. Además, se abona una sola vez por año y lo cobra uno de los padres o tutores legales.

La ayuda forma parte de las políticas de acompañamiento al inicio del ciclo lectivo y busca aliviar el impacto económico que genera la compra de útiles, uniformes y otros gastos escolares.