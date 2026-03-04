Confirmado por ANSES: así se llega a $439.600 en marzo 2026

Montos finales con bono incluido

Sumando el refuerzo extraordinario, los valores que efectivamente se depositarán en marzo son los siguientes:

Jubilación mínima + bono: $439.600,88

PUAM + bono: $365.680,70

PNC por invalidez o vejez + bono: $328.649,34

Pensión Madre de 7 hijos + bono: $439.600,88

De esta manera, el monto de $439.600,88 corresponde específicamente a jubilados y pensionadas que cobran la mínima y a madres de siete hijos con pensión no contributiva.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo alcanza a:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.

Madres de siete hijos con pensión no contributiva.

El bono se liquida junto con el haber mensual, en la misma fecha de cobro y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Cambios en el calendario por feriados

El cronograma de marzo presenta dos modificaciones debido a:

El 23 de marzo , declarado día no laborable con fines turísticos.

El 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria.

Estas fechas generan corrimientos en el calendario, principalmente en el tramo final de pagos, correspondiente a quienes superan el haber mínimo.

Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

Las fechas confirmadas son:

DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo

DNI terminado en 1: martes 10 de marzo

DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo

DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo

DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo

DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo

DNI terminado en 6: martes 17 de marzo

DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo

DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo

DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo

En todos estos casos, el bono de $70.000 se deposita junto con el haber mensual.

Qué pasa con quienes superan la jubilación mínima

Para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, el calendario se desarrolla en la segunda parte del mes y puede sufrir ajustes por los feriados mencionados.

En estos casos, el bono se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado por ANSES, aunque en la mayoría de los casos no se percibe el refuerzo completo.