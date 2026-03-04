Confirmado por ANSES: así se llega a $439.600 en marzo 2026
La mínima actualizada más el refuerzo extraordinario define el total de marzo. Montos oficiales, beneficiarios alcanzados y cronograma de pagos confirmado.
Confirmado por ANSES: así se llega a $439.600 en marzo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores definitivos que cobrarán jubilados y pensionados en marzo 2026. Con el aumento por movilidad del 2,88% y el bono extraordinario de $70.000, quienes perciben el haber mínimo recibirán un total de $439.600,88.
El refuerzo se mantiene sin cambios desde 2024 y vuelve a aplicarse este mes para sostener los ingresos de los sectores que están en la base del sistema previsional. Además, el cronograma presenta modificaciones por los feriados del 23 y 24 de marzo, lo que impacta especialmente en quienes superan la jubilación mínima.
Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026
Con la actualización del 2,88%, los montos base quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $369.600,88
Jubilación máxima: $2.487.063,95
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $295.680,70
Pensiones No Contributivas (PNC): $258.649,34
Pensión Madre de 7 hijos: $369.600,88
Prestación Básica Universal (PBU): $169.075,53
El dato central es que el bono de $70.000 se paga completo a quienes cobran el haber mínimo, mientras que para ingresos superiores se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido. En la práctica, quienes superan el mínimo generalmente no reciben el refuerzo completo.
Montos finales con bono incluido
Sumando el refuerzo extraordinario, los valores que efectivamente se depositarán en marzo son los siguientes:
Jubilación mínima + bono: $439.600,88
PUAM + bono: $365.680,70
PNC por invalidez o vejez + bono: $328.649,34
Pensión Madre de 7 hijos + bono: $439.600,88
De esta manera, el monto de $439.600,88 corresponde específicamente a jubilados y pensionadas que cobran la mínima y a madres de siete hijos con pensión no contributiva.
Quiénes cobran el bono de $70.000
El refuerzo alcanza a:
Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Beneficiarios de Pensiones No Contributivas por invalidez o vejez.
Madres de siete hijos con pensión no contributiva.
El bono se liquida junto con el haber mensual, en la misma fecha de cobro y sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Cambios en el calendario por feriados
El cronograma de marzo presenta dos modificaciones debido a:
El 23 de marzo, declarado día no laborable con fines turísticos.
El 24 de marzo, feriado nacional por el Día de la Memoria.
Estas fechas generan corrimientos en el calendario, principalmente en el tramo final de pagos, correspondiente a quienes superan el haber mínimo.
Calendario de pagos para jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
Las fechas confirmadas son:
DNI terminado en 0: lunes 9 de marzo
DNI terminado en 1: martes 10 de marzo
DNI terminado en 2: miércoles 11 de marzo
DNI terminado en 3: jueves 12 de marzo
DNI terminado en 4: viernes 13 de marzo
DNI terminado en 5: lunes 16 de marzo
DNI terminado en 6: martes 17 de marzo
DNI terminado en 7: miércoles 18 de marzo
DNI terminado en 8: jueves 19 de marzo
DNI terminado en 9: viernes 20 de marzo
En todos estos casos, el bono de $70.000 se deposita junto con el haber mensual.
Qué pasa con quienes superan la jubilación mínima
Para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo, el calendario se desarrolla en la segunda parte del mes y puede sufrir ajustes por los feriados mencionados.
En estos casos, el bono se calcula de manera proporcional hasta alcanzar el límite fijado por ANSES, aunque en la mayoría de los casos no se percibe el refuerzo completo.