PUAM y Pensiones No Contributivas de ANSES: confirman los nuevos montos de julio

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez tendrán un básico de $288.251,36 a raíz de la nueva movilidad del 2,1% (sobre la base de los $282.322,59 de junio). Con el agregado del plus de emergencia de $70.000, el pozo final que recibirán las personas integradas en este régimen asistencial se elevará a los $358.251,36.

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico sube a $411.787,66, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario del Gobierno, accederán a un total garantizado de $481.787,66 netos durante el mes de julio.

¿Quiénes tienen derecho al cobro unificado del bono de contingencia de $70.000?

Las pautas ministeriales fijan que el refuerzo de de asistencia económica de $70.000 alcanza de manera directa a los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas por Invalidez, por Vejez y al padrón especial de Madres de 7 hijos o más administrado por el Ministerio de Capital Humano. Asimismo, se liquida de oficio sobre los recibos de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Las personas que cobran pensiones de regímenes provinciales no transferidos o excombatientes cuentan con marcos normativos independientes que regulan sus propios adicionales mensuales de emergencia. El procesamiento informático se liquida de manera automática en la misma caja de ahorros previsional donde el beneficiario percibe sus haberes corrientes, asegurando la disponibilidad inmediata de los saldos.

Fechas de cobro: días de pago de las PNC y la PUAM en julio de 2026

Las acreditaciones bancarias para estas categorías se unificarán con el calendario de las jubilaciones de la escala básica, distribuyéndose bajo el siguiente esquema por terminación de documento: