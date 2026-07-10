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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

Se oficializó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las jubilaciones de todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba por movilidad del 2,15% y mantendrá el plus de emergencia para los haberes más bajos.

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El Gobierno confirmó el AUMENTO para PUAM y Pensiones no Contributivas

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El Ministerio de Economía ratificó el nuevo esquema de ingresos para el sector pasivo que entrará en vigencia este mes. Tras el último dato oficial de inflación publicado por el INDEC, el Estado aplicará un incremento del 2,15% en todas las prestaciones del sistema general. Esta medida busca acompañar la evolución de los precios del último período y se acreditará de manera directa en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

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El Gobierno confirmó el bono para jubilados de ANSES: cuánto cobran en julio. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La resolución detalla los montos definitivos que recibirán los adultos mayores según sus escalas de aportes. Los jubilados de ANSES en julio verán la actualización reflejada en sus recibos de sueldo habituales sin necesidad de hacer trámites o validaciones presenciales en las oficinas de atención, permitiendo que el dinero quede disponible desde el día asignado por el Documento Nacional de Identidad.

¿Cuánto van a cobrar los jubilados de la mínima en julio de 2026?

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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en julio: en cuánto queda el haber mínimo

El haber básico de los jubilados de ANSES pasará a ser de $411.989,32 debido al ajuste mensual por inflación. A esa cifra se le sumará de forma unificada el bono extraordinario de asistencia económica de $70.000 que las autoridades decidieron mantener para sostener los ingresos de los sectores más vulnerables del padrón contributivo nacional.

De esta manera, el piso mínimo que garantiza el Estado para que ningún beneficiario de la escala inferior quede desprotegido será de $481.989,32 netos de bolsillo. El extra monetario no remunerativo se deposita de oficio junto con los haberes regulares, facilitando el retiro total en las terminales electrónicas de todas las entidades bancarias.

¿Cómo se calcula el bono proporcional para quienes superan la mínima?

El decreto de necesidad y urgencia dictado por las autoridades nacionales establece un tope de compensación proporcional para los adultos mayores que perciben ingresos intermedios en el padrón social. Si el haber mensual del titular supera la jubilación mínima básica de $411.989,32 pero no alcanza el umbral unificado de los $481.989,32, la entidad liquidará un plus equivalente.

En estas situaciones técnicas específicas, el jubilado recibirá un bono de asistencia económica reducido, calculado de forma exacta por el sistema para cubrir la diferencia restante hasta completar el techo de los $481.989,32 netos. De esta manera, el Estado busca mantener un esquema equitativo que brinde soporte financiero de emergencia a los sectores pasivos con menores recursos del sistema previsional.

¿A cuánto se eleva la jubilación máxima que paga la ANSES?

El decreto firmado por el Poder Ejecutivo establece que el reajuste del 2,15% por movilidad también alcanza a los haberes más altos del sistema previsional. Con esta actualización periódica, el tope máximo de las jubilaciones ordinarias que administra el organismo se elevará a un techo bruto unificado cercano a los $2.772.298,06.

Este grupo de altos ingresos no percibe el refuerzo de emergencia de los $70.000, pero sí mantiene el mismo porcentaje de indexación mensual sobre sus haberes base. Los desgloses de las retenciones correspondientes a la obra social PAMI se aplican de forma automatizada sobre estos nuevos montos que rigen para el próximo ciclo previsional.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la jubilación mínima en julio de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria que incluyen el haber actualizado y el bono unificado de la entidad previsional se distribuirán de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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