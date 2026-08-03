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PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000

Se formalizó el esquema de cobros para los adultos mayores sin aportes completos. La suba por movilidad del 1,89% modifica el haber básico y se ratifica la continuidad del plus extraordinario de asistencia.

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PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000. Imagen ilustrativa hecha con IA.

ANSES confirmó las fechas de cobro y el bono destinados a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Tras convalidarse que el incremento mensual indexatorio se ubicó en el 1,89% de acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los beneficiarios de este régimen verán reflejada la suba nominal de forma directa.

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Esta actualización previsional se unificará con el desembolso de los soportes financieros excepcionales implementados por el Estado. El decreto correspondiente ratifica que se mantendrá vigente de oficio la distribución del bono de asistencia económica de $70.000, garantizando que el sector pasivo sostenga un piso de ingresos coordinado.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el incremento y bono?

PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000

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El haber básico regular de la PUAM pasará a ser de $335.820,74 netos a partir de este ciclo operativo debido al ajuste por inflación. Al sumarse el refuerzo extraordinario de $70.000 que se otorga a las escalas inferiores del sistema previsional, las personas integradas en esta cobertura percibirán un ingreso unificado final en mano de $405.820,74 de bolsillo.

Por norma legal, el monto base de la PUAM equivale exactamente al 80% del valor de una jubilación mínima ordinaria. Los fondos quedan disponibles desde el primer día asignado en el calendario oficial para ser retirados por cajero automático o utilizados a través de compras con tarjeta de débito.

¿Qué requisitos exige el Estado para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad, y no percibir de forma de oficio ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las pautas facultará a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?

Los adultos mayores incluidos en la PUAM conservan el derecho a liquidar asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos montos accesorios también se actualizan un 1,89% por la fórmula de movilidad mensual y se depositan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas de la seguridad social, distribuyéndose bajo el siguiente esquema:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: La PUAM tendrá un aumento del 1,89% y un bono de $70.000 en agosto.
  • Monto a cobrar: Los beneficiarios recibirán $405.820,74 de bolsillo, incluyendo el refuerzo.
  • Requisitos: Se deben cumplir pautas de residencia y patrimonio para mantener el beneficio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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