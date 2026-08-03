PUAM de ANSES en agosto 2026: confirman las fechas de cobro y el bono de $70.000

¿Qué requisitos exige el Estado para mantener activa la PUAM?

Para conservar el derecho al cobro de los haberes de la PUAM, los titulares deben cumplir con pautas de residencia y patrimonio preestablecidas. La normativa exige acreditar la residencia en el país por un período mínimo de diez años posteriores al cumplimiento de los 65 años de edad, y no percibir de forma de oficio ninguna otra jubilación, pensión o planes sociales incompatibles.

El soporte tecnológico del Estado ejecuta cruces de datos patrimoniales automatizados de forma periódica junto a la AFIP para corroborar que los beneficiarios encuadren en los parámetros de vulnerabilidad. El incumplimiento de las pautas facultará a suspender temporalmente el beneficio de la seguridad social.

¿Cómo se cobran los adicionales familiares vinculados a la pensión?

Los adultos mayores incluidos en la PUAM conservan el derecho a liquidar asignaciones familiares por cónyuge o por hijo con discapacidad. Estos montos accesorios también se actualizan un 1,89% por la fórmula de movilidad mensual y se depositan conjuntamente en el mismo recibo de sueldo.

Fechas de cobro: días de pago confirmados para la PUAM en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican de forma paralela con el padrón general de las jubilaciones mínimas de la seguridad social, distribuyéndose bajo el siguiente esquema: