Quién es Paris de Sena, la joven que ostenta armas y dólares en las redes y atropelló a un nene en Pinamar

En diálogo con El Noticiero de A24, la joven negó haberse dado a la fuga y aseguró que se responsabilizó por lo sucedido. Sin embargo, testigos en el lugar de los hechos dieron una versión completamente diferente.

Quién es Paris de Sena, la joven influencer que atropelló a un nene en Pinamar

Tras los hechos, la joven que hoy tiene más de 50 mil seguidores en sus redes -un número que ha crecido notablemente tras el accidente en la costa argentina que le dio notoria popularidad- realizó un vivo donde respondió las preguntas y desmintió las versiones que circularon, con un tono defensivo ante las

“Se está haciendo un circo gigante de todo esto”, aseguró y añadió de modo peyorativo: “Si al pendejo lo hubiera chocado con la Amarok no tendría la Amarok, estaría detenida. El nene estaría mal, y está bien. ¿Qué les pasa? No soy una figura conocida como para que me hagan tal quilombo y quiera ganar fama de esto. Inventen una historia mejor”.

En las imágenes de sus redes, se la puede ver en yates, en UTV y con autos lujosos. Comparte además imágenes de dólares, fiestas lujosas e incluso con armas en tono amenazante.