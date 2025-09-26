SUAF y asignaciones de ANSES: cuánto cobro en octubre con el nuevo aumento

En octubre, los montos de la Asignación Universal por Hijo y otros beneficios vinculados al SUAF se actualizarán con el porcentaje del 1,88%.

Esto significa que los valores se ajustarán de la siguiente manera:

Incremento de las escalas de ingresos familiares que determinan el acceso a la prestación.

Actualización de los topes que marcan hasta qué nivel salarial corresponde cobrar la asignación.

Suba directa de los montos de cada asignación, en línea con el porcentaje publicado en la resolución.

anses billetes.jpg ANSES confirmó un refuerzo de $400.000 para AUH en septiembre 2025

Montos de la Asignación Familiar por Hijo en octubre 2025

Con la aplicación del aumento, los beneficiarios de la SUAF verán actualizado su cobro en función de su rango de ingresos familiares.

Los montos específicos dependerán de la categoría en la que se ubique cada hogar, aunque todos tendrán la suba del 1,88%.

De este modo, quienes se encuentren en los tramos más bajos de ingresos percibirán un pago mayor, mientras que quienes superen los topes establecidos quedarán excluidos del beneficio.

Cuándo se cobran las asignaciones familiares en octubre

La ANSES confirmó que las fechas de pago del SUAF en octubre de 2025 estarán organizadas según la terminación del número de documento de los beneficiarios, siguiendo el cronograma habitual.

El calendario oficial se publicará en los próximos días en la página oficial de ANSES y se podrá consultar desde la sección Mi Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

SUAF: los montos de las asignaciones de pago único para octubre 2025

Según la Resolución 318/2025 (que aplica el aumento del 1,88 %), los valores quedan de la siguiente manera:

Nacimiento: $68.341

Matrimonio: $102.330

Adopción: $408.575

Ayuda Escolar Anual: $42.039

El monto de Adopción saltó de $401.074 a $408.575 con el ajuste del 1,88 %.

Para poder cobrar estas asignaciones de pago único, el grupo familiar debe cumplir con los topes de ingresos establecidos. Por ejemplo, para octubre 2025, el tope individual es de $2.403.613 y el tope familiar de $4.807.226.