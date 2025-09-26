En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
INFORMACIÓN CLAVE

AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

El calendario de ANSES para octubre 2025 ya está disponible e incluye jubilados, pensionados, AUH, AUE y SUAF. Enterate cuáles son las fechas confirmadas y qué extras se suman este mes para los beneficiarios.

AUH

AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

El calendario de pagos de ANSES en octubre ya fue confirmado y abarca a jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y otras prestaciones sociales. Este mes, los haberes llegan con un aumento del 1,9% y beneficios adicionales.

Leé también AUH de ANSES 2025: paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000
AUH de ANSES 2025: paso a paso de cómo cobrar el extra de $188.000

En particular, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo recibirán un bono extraordinario de $70.000, que se acredita en las mismas fechas de pago de su prestación. Además, las madres con siete hijos o más que perciben la Pensión No Contributiva (PNC) accederán también a la Tarjeta Alimentar, con montos de hasta $108.000.

El organismo previsional informó que los pagos se realizarán de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios. También se detalló que las asignaciones de pago único, como matrimonio, adopción y nacimiento, estarán disponibles hasta el 11 de noviembre de 2025, sin importar la numeración del documento.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en octubre 2025?

ANSES_pension
AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán sus pagos en estas fechas:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: 17 de octubre

  • DNI terminados en 7: 18 de octubre

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Quienes superen el haber mínimo cobrarán del 23 al 29 de octubre, también según terminación de DNI.

¿Qué fechas de cobro tienen la AUH y el SUAF en octubre?

Los titulares de la AUH y del SUAF cobrarán en las siguientes fechas:

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre

  • DNI terminados en 2: 10 de octubre

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre

  • DNI terminados en 6: 17 de octubre

  • DNI terminados en 7: 18 de octubre

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

En estas mismas fechas, los beneficiarios de AUH recibirán también la Tarjeta Alimentar.

¿Cuándo paga ANSES la Asignación por Embarazo en octubre?

anses-asignacion-embarazo.jpg
AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

El calendario de la AUE será el siguiente:

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre

  • DNI terminados en 1: 14 de octubre

  • DNI terminados en 2: 15 de octubre

  • DNI terminados en 3: 16 de octubre

  • DNI terminados en 4: 17 de octubre

  • DNI terminados en 5: 18 de octubre

  • DNI terminados en 6: 21 de octubre

  • DNI terminados en 7: 22 de octubre

  • DNI terminados en 8: 23 de octubre

  • DNI terminados en 9: 24 de octubre

¿Qué otras asignaciones se pagan en octubre?

Además, ANSES informó que:

  • Prenatal y Maternidad: pagos entre el 10 y 17 de octubre.

  • Prestación por Desempleo: pagos entre el 21 y 25 de octubre.

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre.

  • Asignaciones Familiares de PNC: entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre.

