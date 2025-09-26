Los jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán sus pagos en estas fechas:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1: 9 de octubre
-
DNI terminados en 2: 10 de octubre
-
DNI terminados en 3: 14 de octubre
-
DNI terminados en 4: 15 de octubre
-
DNI terminados en 5: 16 de octubre
-
DNI terminados en 6: 17 de octubre
-
DNI terminados en 7: 18 de octubre
-
DNI terminados en 8: 21 de octubre
-
DNI terminados en 9: 22 de octubre
Quienes superen el haber mínimo cobrarán del 23 al 29 de octubre, también según terminación de DNI.
¿Qué fechas de cobro tienen la AUH y el SUAF en octubre?
Los titulares de la AUH y del SUAF cobrarán en las siguientes fechas:
-
DNI terminados en 0: 8 de octubre
-
DNI terminados en 1: 9 de octubre
-
DNI terminados en 2: 10 de octubre
-
DNI terminados en 3: 14 de octubre
-
DNI terminados en 4: 15 de octubre
-
DNI terminados en 5: 16 de octubre
-
DNI terminados en 6: 17 de octubre
-
DNI terminados en 7: 18 de octubre
-
DNI terminados en 8: 21 de octubre
-
DNI terminados en 9: 22 de octubre
En estas mismas fechas, los beneficiarios de AUH recibirán también la Tarjeta Alimentar.
¿Cuándo paga ANSES la Asignación por Embarazo en octubre?
anses-asignacion-embarazo.jpg
AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre
El calendario de la AUE será el siguiente:
-
DNI terminados en 0: 10 de octubre
-
DNI terminados en 1: 14 de octubre
-
DNI terminados en 2: 15 de octubre
-
DNI terminados en 3: 16 de octubre
-
DNI terminados en 4: 17 de octubre
-
DNI terminados en 5: 18 de octubre
-
DNI terminados en 6: 21 de octubre
-
DNI terminados en 7: 22 de octubre
-
DNI terminados en 8: 23 de octubre
-
DNI terminados en 9: 24 de octubre
¿Qué otras asignaciones se pagan en octubre?
Además, ANSES informó que:
-
Prenatal y Maternidad: pagos entre el 10 y 17 de octubre.
-
Prestación por Desempleo: pagos entre el 21 y 25 de octubre.
-
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre.
-
Asignaciones Familiares de PNC: entre el 8 de octubre y el 11 de noviembre.