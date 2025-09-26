AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos recibirán sus pagos en estas fechas:

DNI terminados en 0: 8 de octubre

DNI terminados en 1: 9 de octubre

DNI terminados en 2: 10 de octubre

DNI terminados en 3: 14 de octubre

DNI terminados en 4: 15 de octubre

DNI terminados en 5: 16 de octubre

DNI terminados en 6: 17 de octubre

DNI terminados en 7: 18 de octubre

DNI terminados en 8: 21 de octubre

DNI terminados en 9: 22 de octubre

Quienes superen el haber mínimo cobrarán del 23 al 29 de octubre, también según terminación de DNI.

¿Qué fechas de cobro tienen la AUH y el SUAF en octubre?

Los titulares de la AUH y del SUAF cobrarán en las siguientes fechas:

En estas mismas fechas, los beneficiarios de AUH recibirán también la Tarjeta Alimentar.

¿Cuándo paga ANSES la Asignación por Embarazo en octubre?

El calendario de la AUE será el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de octubre

DNI terminados en 1: 14 de octubre

DNI terminados en 2: 15 de octubre

DNI terminados en 3: 16 de octubre

DNI terminados en 4: 17 de octubre

DNI terminados en 5: 18 de octubre

DNI terminados en 6: 21 de octubre

DNI terminados en 7: 22 de octubre

DNI terminados en 8: 23 de octubre

DNI terminados en 9: 24 de octubre

¿Qué otras asignaciones se pagan en octubre?

Además, ANSES informó que: