Previsional
ANSES
AUH
Calendario de pagos

Bono confirmado para AUH de ANSES: quiénes cobran $50.000 extra en octubre

Más allá del 1,88% de aumento confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, los titulares de este beneficio accederán a esa suma a partir del mes próximo.

Quiénes cobran la AUH de ANSES y recibirán $50.000 extra en octubre (Foto: A24.com).

La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un incremento en octubre tras la aplicación de la ley de movilidad y, además, los beneficiarios podrán acceder a un bono especial si cumplen determinados requisitos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el ajuste será del 1,88%, cifra vinculada al índice de inflación de agosto.

AUH, jubilados y pensionados: estas son las fechas de cobro de ANSES en octubre

El aumento lleva el haber bruto a $117.251,65. De ese total, se acreditará el 80% correspondiente a $93.801, mientras que el 20% restante quedará pendiente hasta que el titular presente la Libreta AUH.

En paralelo, ANSES informó que habrá beneficios adicionales que se suman al monto base, como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, lo que representa un refuerzo económico clave para miles de familias en el país.

Cuánto cobra AUH en octubre con el aumento

El último informe del INDEC determinó que la inflación de agosto fue del 1,88%, y ese número fue utilizado para actualizar los montos de la AUH en octubre. Con la nueva escala, cada beneficiario pasará a recibir:

  • Haber bruto: $117.251,65.

  • Acreditación mensual (80%): $93.801.

  • Retención (20%): se acreditará tras la presentación de la Libreta AUH.

Este ajuste impactará directamente en el calendario de pagos de octubre, lo que significa que las familias comenzarán a percibir el aumento a partir de la segunda semana del mes.

Bono extra para AUH: montos y requisitos

Además del aumento, los titulares de AUH tendrán acceso a un bono de $50.000, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el organismo.

La medida forma parte de una serie de refuerzos económicos que ANSES otorga durante el calendario de pagos y que varían según la composición familiar.

Entre ellos, la Tarjeta Alimentar vuelve a ser central para la asistencia. Los montos actualizados son:

  • $52.250 para familias con un hijo.

  • $81.936 para familias con dos hijos.

  • $108.062 para familias con tres o más hijos.

A su vez, quienes tengan hijos de hasta 3 años podrán sumar el Complemento Leche, que alcanzará los $44.230 en octubre.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años. Su acreditación se realiza de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

El beneficio busca garantizar el acceso a productos de la canasta básica y reforzar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.

Qué es el Complemento Leche

El Complemento Leche es otra de las prestaciones que reciben los beneficiarios de AUH con hijos de hasta 3 años. Este programa apunta a mejorar la alimentación y el crecimiento saludable durante los primeros años de vida.

En octubre, el monto confirmado es de $44.230, que se sumará al haber principal y a los beneficios extras que perciban las familias alcanzadas.

Cuándo se cobra AUH en octubre

ANSES ya difundió el calendario oficial de pagos de AUH para octubre de 2025. La fecha de cobro se determina según la terminación del DNI del titular:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de octubre.

  • DNI terminados en 1: jueves 9 de octubre.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de octubre.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de octubre.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de octubre.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de octubre.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de octubre.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de octubre.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de octubre.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de octubre.

