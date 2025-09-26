Bono confirmado para AUH de ANSES: quiénes cobran $50.000 extra en octubre

Haber bruto: $117.251,65 .

Acreditación mensual (80%): $93.801 .

Retención (20%): se acreditará tras la presentación de la Libreta AUH.

Este ajuste impactará directamente en el calendario de pagos de octubre, lo que significa que las familias comenzarán a percibir el aumento a partir de la segunda semana del mes.

Bono extra para AUH: montos y requisitos

Además del aumento, los titulares de AUH tendrán acceso a un bono de $50.000, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el organismo.

La medida forma parte de una serie de refuerzos económicos que ANSES otorga durante el calendario de pagos y que varían según la composición familiar.

Entre ellos, la Tarjeta Alimentar vuelve a ser central para la asistencia. Los montos actualizados son:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para familias con dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

A su vez, quienes tengan hijos de hasta 3 años podrán sumar el Complemento Leche, que alcanzará los $44.230 en octubre.

Cómo acceder a la Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar está destinada a titulares de AUH con hijos de hasta 14 años. Su acreditación se realiza de forma automática junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

El beneficio busca garantizar el acceso a productos de la canasta básica y reforzar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables.

Qué es el Complemento Leche

El Complemento Leche es otra de las prestaciones que reciben los beneficiarios de AUH con hijos de hasta 3 años. Este programa apunta a mejorar la alimentación y el crecimiento saludable durante los primeros años de vida.

En octubre, el monto confirmado es de $44.230, que se sumará al haber principal y a los beneficios extras que perciban las familias alcanzadas.

Cuándo se cobra AUH en octubre

ANSES ya difundió el calendario oficial de pagos de AUH para octubre de 2025. La fecha de cobro se determina según la terminación del DNI del titular: