AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: el nuevo monto que cobrará en octubre una familia tipo

Este monto surge de la suma de los tres programas de asistencia que ANSES paga en conjunto a quienes cumplen los requisitos.

Cuánto aumenta la AUH en octubre

En octubre de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará un 1,87%, siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el Indec.

De esta forma, el valor por hijo queda en $117.240. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de cada asignación ($23.448) hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica escolaridad, controles de salud y esquema de vacunación.

En consecuencia, el pago directo que recibirá la familia será de $93.792 por hijo, lo que representa $187.584 en total para un hogar con dos menores de edad.

Tarjeta Alimentar: quiénes la reciben y cuánto se cobra

La Tarjeta Alimentar se creó como parte del Plan Argentina Contra el Hambre, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. El beneficio se otorga automáticamente a quienes perciben la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos vigentes desde mayo de 2024 se mantienen de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para familias con dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

Por lo tanto, una familia tipo con dos hijos seguirá recibiendo $81.936 en concepto de Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días se entrega junto con la AUH y está dirigido a hogares con hijos de hasta tres años, además de a mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

Su finalidad es garantizar el acceso a alimentos básicos y leche durante los primeros años de vida, etapa considerada clave para el desarrollo infantil.

En octubre de 2025, el monto del complemento se incrementó a $44.217, acompañando la movilidad de las asignaciones familiares dispuesta por Anses.

Qué hay que presentar para no perder la Libreta AUH

Para acceder al 20% retenido de la AUH, las familias deben presentar la Libreta de la AUH en ANSES. Este documento acredita que los menores cumplen con la escolaridad obligatoria, los controles de salud y el calendario de vacunación.

La presentación puede hacerse de forma presencial en las oficinas de ANSES o mediante la plataforma Mi Anses, en la sección AUH.

Quienes no presenten la Libreta antes de la fecha límite, perderán el derecho a cobrar la retención acumulada durante el año.