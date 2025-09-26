En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Tarjeta Alimentar
Aumentos

AUH y Tarjeta Alimentar de ANSES: el nuevo monto que cobrará en octubre una familia tipo

Luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social diera a conocer la suba del mes próximo, quedó determinada el valor que percibirán estos beneficiarios.

El nuevo monto que una familia tipo con AUH y Tarjeta Alimentar cobrará en octubre (Foto: archivo).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre aplicará un aumento del 1,87% en las asignaciones familiares, lo que impactará directamente en la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. Con esta actualización, una familia tipo con dos hijos recibirá un ingreso mensual de $313.737.

ANSES: cómo queda el nuevo monto total para una familia tipo

Una familia tipo está compuesta por dos hijos. Para este cálculo, se consideró que uno de ellos tiene menos de tres años, por lo que accede al Complemento Leche del Plan de los Mil Días, creado por la Ley 27.611.

El desglose de los beneficios con el aumento de octubre es el siguiente:

  • AUH por dos hijos: $187.584

  • Complemento Leche 1000 Días: $44.217

  • Tarjeta Alimentar: $81.939

  • Total: $313.737

Este monto surge de la suma de los tres programas de asistencia que ANSES paga en conjunto a quienes cumplen los requisitos.

Cuánto aumenta la AUH en octubre

En octubre de 2026, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará un 1,87%, siguiendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto publicado por el Indec.

De esta forma, el valor por hijo queda en $117.240. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de cada asignación ($23.448) hasta la presentación de la Libreta AUH, documento que certifica escolaridad, controles de salud y esquema de vacunación.

En consecuencia, el pago directo que recibirá la familia será de $93.792 por hijo, lo que representa $187.584 en total para un hogar con dos menores de edad.

ANSES_pago

Tarjeta Alimentar: quiénes la reciben y cuánto se cobra

La Tarjeta Alimentar se creó como parte del Plan Argentina Contra el Hambre, con el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. El beneficio se otorga automáticamente a quienes perciben la AUH, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Los montos vigentes desde mayo de 2024 se mantienen de la siguiente manera:

  • $52.250 para familias con un hijo

  • $81.936 para familias con dos hijos

  • $108.062 para familias con tres o más hijos

Por lo tanto, una familia tipo con dos hijos seguirá recibiendo $81.936 en concepto de Tarjeta Alimentar.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días

El Complemento Leche del Plan de los Mil Días se entrega junto con la AUH y está dirigido a hogares con hijos de hasta tres años, además de a mujeres embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo.

Su finalidad es garantizar el acceso a alimentos básicos y leche durante los primeros años de vida, etapa considerada clave para el desarrollo infantil.

En octubre de 2025, el monto del complemento se incrementó a $44.217, acompañando la movilidad de las asignaciones familiares dispuesta por Anses.

Qué hay que presentar para no perder la Libreta AUH

Para acceder al 20% retenido de la AUH, las familias deben presentar la Libreta de la AUH en ANSES. Este documento acredita que los menores cumplen con la escolaridad obligatoria, los controles de salud y el calendario de vacunación.

La presentación puede hacerse de forma presencial en las oficinas de ANSES o mediante la plataforma Mi Anses, en la sección AUH.

Quienes no presenten la Libreta antes de la fecha límite, perderán el derecho a cobrar la retención acumulada durante el año.

