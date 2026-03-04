SUBE con descuento del 55%: cómo activar la Tarifa Social de ANSES paso a paso

En términos concretos, esto significa que:

Si el boleto cuesta $1.000, el beneficiario pagará $450.

Si el pasaje es de $800, abonará $360.

Si el tramo cuesta $1.500, terminará pagando $675.

En ciudades donde el transporte aumentó en los últimos meses, el impacto del descuento es significativo. Para quienes utilizan colectivos todos los días para trabajar, estudiar o realizar trámites, el ahorro mensual puede representar una diferencia sustancial en la economía familiar.

El beneficio se aplica en:

Colectivos urbanos e interurbanos

Trenes metropolitanos y regionales

Subtes

Siempre que el sistema esté integrado con la tarjeta SUBE.

Un beneficio que no necesita renovación mensual

Uno de los puntos más importantes es que no se trata de un subsidio que deba renovarse cada mes.

Una vez que la persona:

Registra su tarjeta SUBE a su nombre.

Genera el PIN correspondiente.

Activa el beneficio en una terminal automática.

El descuento queda activo de manera permanente, mientras el titular conserve su condición ante ANSES.

Es decir, si continúa cobrando la prestación que le da derecho a la Tarifa Social, el beneficio sigue vigente automáticamente.

Cómo registrarse para obtener el 55% de descuento: paso a paso

El trámite es sencillo y puede hacerse de manera online o presencial.

Opción 1: trámite online desde mi ANSES

A través de la web o la aplicación oficial de la ANSES, los pasos son los siguientes:

Ingresar a mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección "Programas y beneficios" .

Seleccionar la opción "Generar PIN SUBE" .

Hacer clic en el botón "Generar PIN" .

El sistema emitirá automáticamente un código de 6 números.

Ese código será el que permitirá vincular la condición de beneficiario con la tarjeta SUBE.

Activación final del descuento

Una vez generado el PIN, el último paso es presencial:

Acercarse a una terminal automática SUBE .

Apoyar la tarjeta.

Esperar a que el sistema confirme la activación.

Desde ese momento, el descuento del 55% comienza a aplicarse en cada viaje.

También se puede hacer presencial

Quienes prefieran o no puedan realizar el trámite online pueden acudir a un Centro de Atención SUBE, donde el personal realiza el registro y la activación del beneficio.

Es importante llevar:

DNI.

Tarjeta SUBE.

Datos personales actualizados.

Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social Federal

La Tarifa Social está destinada a titulares de determinadas prestaciones sociales y programas estatales. Entre ellos se encuentran beneficiarios de la ANSES y de otras políticas públicas nacionales.

Pueden acceder:

Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) .

Titulares de Asignación por Embarazo (AUE) .

Beneficiarios de Progresar .

Jubilados y pensionados.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) .

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez .

Madres de 7 hijos con pensión no contributiva.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur .

Personal de casas particulares registrado.

Beneficiarios de Monotributo Social .

Participantes del programa Potenciar Trabajo .

Integrantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo .

Beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo .

Titulares del programa Promover Igualdad de Oportunidades.

El sistema cruza automáticamente la base de datos de ANSES con la información de la tarjeta SUBE, por lo que no es necesario presentar certificados adicionales una vez validada la condición.

Qué pasa si cambio de SUBE o pierdo la tarjeta

Si el beneficiario pierde su tarjeta o decide cambiarla, deberá:

Registrar la nueva SUBE a su nombre.

Generar nuevamente el PIN desde mi ANSES.

Activar el beneficio en una terminal automática.

El descuento no se traslada automáticamente a una tarjeta nueva si no se realiza este procedimiento.