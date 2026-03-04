ANSES confirmó el aumento real: cuánto se cobra

Es importante subrayar que el aumento impacta exclusivamente en el monto de la asignación, y no en beneficios adicionales como la Tarjeta Alimentar, cuyos valores permanecen sin cambios.

Cuánto se cobra por AUH en marzo 2026

Con la actualización del 2,88%, el monto total de la AUH se incrementa y determina nuevos valores tanto para el pago mensual directo como para la parte retenida.

Cabe recordar que ANSES abona mensualmente el 80% del total de la asignación, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación anual de la Libreta AUH, documento que certifica controles de salud y escolaridad.

De acuerdo a los valores oficializados, en marzo los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Cobro mensual neto (80%) : $106.251,20 por hijo.

Retención (20%): $26.562,80 por hijo.

Esto significa que el monto total bruto de la asignación supera los $132.800 por hijo, aunque cada mes se perciba el 80%.

La retención acumulada se libera una vez presentada la Libreta AUH, convirtiéndose en un ingreso adicional anual para las familias que cumplen con los requisitos establecidos por el organismo.

Tarjeta Alimentar: cuánto se suma según la cantidad de hijos

Además de la AUH, muchas familias reciben el refuerzo de la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

En marzo, los montos de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin modificaciones y quedan establecidos de la siguiente manera:

$52.250 para familias con un hijo.

$81.936 para quienes tienen dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

De esta forma, una familia con un hijo que percibe AUH y Tarjeta Alimentar podrá superar los $158.000 mensuales sumando ambos conceptos. En los casos de dos o más hijos, la cifra total se incrementa considerablemente.

Es clave remarcar que el aumento del 2,88% no se aplica sobre la Tarjeta Alimentar, sino únicamente sobre la asignación.

Calendario de pagos de AUH en marzo

ANSES también difundió el cronograma oficial de acreditación para la AUH correspondiente a marzo de 2026. A diferencia de otros meses, no habrá modificaciones por feriados para este grupo de beneficiarios.

El esquema de pagos quedó organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):

DNI terminados en 0 : desde el 9 de marzo de 2026.

DNI terminados en 1 : desde el 10 de marzo de 2026.

DNI terminados en 2 : desde el 11 de marzo de 2026.

DNI terminados en 3 : desde el 12 de marzo de 2026.

DNI terminados en 4 : desde el 13 de marzo de 2026.

DNI terminados en 5 : desde el 16 de marzo de 2026.

DNI terminados en 6 : desde el 17 de marzo de 2026.

DNI terminados en 7 : desde el 18 de marzo de 2026.

DNI terminados en 8 : desde el 19 de marzo de 2026.

DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo de 2026.

De esta manera, el calendario se extiende durante dos semanas completas, respetando la habitual modalidad escalonada que implementa el organismo previsional.

Sin cambios por feriados para AUH

Uno de los puntos que generaba dudas era si el feriado previsto para marzo alteraría el cronograma de pagos. Sin embargo, ANSES confirmó que no habrá modificaciones para AUH, pensionados, AUE ni SUAF.

Los únicos beneficiarios que experimentarán cambios en su calendario serán los jubilados, quienes sí tendrán ajustes específicos en las fechas de cobro.

Para quienes perciben la AUH, el esquema se mantendrá tal como fue publicado oficialmente, sin corrimientos ni reprogramaciones.

La importancia de la Libreta AUH

Un aspecto central del sistema de la AUH es la retención del 20%. Ese porcentaje no se pierde, sino que se acumula durante todo el año y se abona tras la presentación de la Libreta AUH.

Este documento acredita:

Controles sanitarios obligatorios.

Esquema de vacunación completo.

Certificado de escolaridad.

La presentación en tiempo y forma permite recuperar el monto retenido, que puede representar una suma significativa al finalizar el año.

Por eso, desde ANSES recuerdan periódicamente la importancia de cumplir con este trámite, ya que constituye un ingreso clave para muchas familias.

Impacto en la economía familiar

Aunque el aumento del 2,88% es moderado, representa un alivio parcial en un contexto donde los precios continúan en movimiento. Para los hogares que dependen de la AUH como ingreso principal o complementario, cada actualización resulta determinante.

Sumando la asignación y la Tarjeta Alimentar, el ingreso mensual puede marcar la diferencia en la cobertura de alimentos, útiles escolares, indumentaria y servicios básicos.

Sin embargo, especialistas señalan que el desafío sigue siendo sostener el poder adquisitivo frente a una inflación que, si bien muestra desaceleración respecto de meses anteriores, aún impacta en el consumo cotidiano.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:

Verificar la fecha exacta de cobro según terminación de DNI.

Consultar la cuenta bancaria o la aplicación oficial para confirmar la acreditación.

Mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar.

Cumplir con los requisitos de la Libreta AUH para no perder la retención anual.

Además, quienes perciban Tarjeta Alimentar deben recordar que el monto se deposita automáticamente en la misma cuenta donde cobran la asignación.

Un mes clave para las prestaciones sociales

Marzo suele ser un mes de alto impacto económico para las familias argentinas: inicio del ciclo lectivo, compra de útiles, uniformes y reorganización de gastos tras el verano. En ese marco, la confirmación de los nuevos montos de la AUH adquiere especial relevancia.

El incremento del 2,88% ya está oficializado y se verá reflejado en las acreditaciones que comienzarán el 9 de marzo. Si bien no se trata de una suba extraordinaria, constituye la actualización correspondiente al esquema de movilidad vigente.

De cara a los próximos meses, la evolución de la inflación será determinante para futuras recomposiciones. Mientras tanto, miles de hogares ya cuentan con fechas confirmadas y montos definidos para organizar su economía en este comienzo de año.