Jubilados con aumento y extra: cuánto se cobra en marzo 2026 con el nuevo bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social volvió a colocarse en el centro de la escena pública tras confirmar un nuevo bono extraordinario para jubilados y pensionados, que se acreditará durante marzo de 2026 junto con los haberes mensuales. El anuncio llega en un contexto de actualización de montos, cambios en el calendario de pagos y modificaciones derivadas de feriados nacionales que alteran el cronograma habitual.

La medida, impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, apunta a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional. Según lo informado oficialmente, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000, que se sumará al aumento mensual ya previsto por movilidad.

Un refuerzo que impacta en millones de jubilados

El tercer mes del año llega con novedades importantes para los adultos mayores. Además del incremento del 2,88% aplicado por movilidad, el Gobierno decidió renovar el pago del bono extraordinario que se viene otorgando de manera sostenida desde 2023.

Este refuerzo está dirigido específicamente a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, quienes verán acreditado el adicional en la misma fecha en que perciben su prestación mensual. No se trata de un trámite adicional ni de una inscripción: el depósito será automático para quienes estén alcanzados por la medida.

Con esta suma extraordinaria, el ingreso total de quienes perciben la mínima ascenderá a:

  • Jubilación mínima con bono incluido: $439.600,88

  • Jubilación máxima: $2.487.063,96

El bono no alcanza a quienes cobran la jubilación máxima en su totalidad, aunque puede aplicarse de manera proporcional en algunos casos intermedios, dependiendo del monto final percibido.

Cambios en el calendario por feriados nacionales

Más allá del refuerzo económico, marzo presenta una particularidad que obligó a modificar el calendario original de pagos. El cronograma establecido a través de la Resolución 349/2025 contemplaba depósitos para el lunes 23 de marzo. Sin embargo, esa fecha fue alterada por decisión del Ejecutivo.

El motivo responde a la coincidencia de dos jornadas especiales:

  • El lunes 23 de marzo fue declarado día no laborable con fines turísticos.

  • El martes 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, feriado inamovible en todo el país.

Como consecuencia, los pagos previstos para el lunes 23 fueron adelantados al viernes 20 de marzo, generando una modificación que impacta principalmente en jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

Desde ANSES aclararon que la decisión busca evitar demoras en la acreditación y garantizar que los beneficiarios dispongan de sus ingresos sin interrupciones.

Calendario completo de pagos – Marzo 2026

A continuación, el detalle actualizado del cronograma para jubilaciones y pensiones:

Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo

Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo

Este cronograma contempla el adelantamiento correspondiente a los documentos que originalmente debían cobrar el lunes 23.

Cómo impacta el aumento del 2,88%

Además del bono, los jubilados recibirán el incremento mensual determinado por la fórmula de movilidad vigente. Para marzo, el ajuste fue fijado en un 2,88%, porcentaje que se aplica sobre todas las prestaciones administradas por ANSES.

El aumento alcanza a:

  • Jubilaciones contributivas

  • Pensiones

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Asignaciones familiares

  • Otras prestaciones previsionales

La combinación de movilidad más bono busca sostener el poder adquisitivo de quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema previsional.

Quiénes cobran el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario será percibido por:

  • Jubilados que cobren la mínima

  • Pensionados que perciban el haber mínimo

  • Titulares de Pensiones No Contributivas con montos equivalentes

No será necesario realizar ningún trámite adicional. El pago se efectuará automáticamente junto con el haber mensual correspondiente a marzo.

Desde el organismo previsional remarcaron que el bono no es remunerativo ni bonificable, y no se incorpora al haber mensual para futuros cálculos. Es decir, se trata de una suma fija extraordinaria.

Contexto económico y continuidad del bono

El pago del bono previsional se implementó originalmente como una medida transitoria para compensar el impacto de la inflación en los ingresos más bajos. Con el paso del tiempo, el refuerzo se transformó en una herramienta recurrente de asistencia.

Durante 2025, el esquema se mantuvo de forma mensual, y ahora fue confirmado también para marzo de 2026. La continuidad de este mecanismo responde a la necesidad de amortiguar el impacto del aumento del costo de vida en un sector particularmente sensible.

Analistas previsionales señalan que el bono cumple una función de contención social, aunque advierten que no reemplaza una reforma estructural del sistema jubilatorio.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

ANSES recordó a los jubilados y pensionados que:

  • No deben concurrir a oficinas para consultar por el bono.

  • Las fechas de pago pueden verificarse en la web oficial del organismo.

  • Los depósitos se realizan en las cuentas bancarias habituales.

  • Ante dudas, pueden comunicarse a través de los canales digitales oficiales.

También se recomienda revisar con anticipación el calendario para evitar confusiones derivadas de los cambios por feriados.

Un marzo con novedades clave

El tercer mes del año combina tres elementos centrales para los jubilados:

  • Aumento por movilidad del 2,88%

  • Bono extraordinario de $70.000

  • Modificaciones en el calendario por feriados nacionales

En conjunto, estas medidas determinan el ingreso final que millones de adultos mayores percibirán en las próximas semanas.

Mientras tanto, el debate sobre la sostenibilidad del sistema previsional continúa abierto. Especialistas coinciden en que los bonos funcionan como paliativos frente a la coyuntura, pero insisten en la necesidad de discutir mecanismos de actualización más estables y previsibles.

