Boleto estudiantil en CABA 2026: requisitos, inscripción y renovación de la SUBE gratuita. 

El boleto estudiantil en CABA permite viajar gratis durante el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro (NA)

Según el Ministerio de Educación porteño y la ley local 5.656, el objetivo es facilitar el traslado entre el hogar y la escuela y ampliar el acceso al sistema educativo. En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el beneficio requiere un trámite diferente ante Trenes Argentinos.

Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil

El boleto está dirigido a estudiantes de nivel Inicial (salas de cuatro y cinco años), Primario y Secundario que asistan a escuelas públicas de la Ciudad o a instituciones privadas con 100% de subsidio estatal y sin arancel.

También incluye a alumnos de Educación Especial, estudiantes que finalizan la secundaria en Centros de Formación Profesional y quienes cursan en escuelas para adultos.

Desde el año pasado, el programa se amplió a jóvenes de bajos ingresos que estudian en universidades e institutos terciarios públicos o con subsidio total estatal y sede en CABA. Esta medida busca favorecer la permanencia en el nivel superior. Quedan excluidos los estudiantes de escuelas privadas con cuota o que no cuentan con financiamiento estatal completo.

Paso a paso: cómo tramitar el boleto estudiantil 2026

El trámite para nuevos beneficiarios combina una etapa online y otra presencial. Desde el 18 de febrero de 2026, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, completar el formulario de inscripción y solicitar turno en una Sede Comunal.

En la cita, es obligatorio presentar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Luego, el beneficio debe activarse por única vez en una Terminal Automática SUBE.

Para quienes ya tuvieron el boleto en 2025, la gestión es más simple: solo deben apoyar la tarjeta en una terminal para reactivar el subsidio de forma automática.

El beneficio permite a miles de alumnos viajar sin costo en colectivos, subte y Premetro.

Cómo obtener el beneficio para trenes

El acceso al boleto estudiantil en trenes (líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur) se gestiona ante Trenes Argentinos. Existen dos modalidades:

Boleto escolar gratuito para niveles inicial, primario y primeros años del secundario.

Boleto estudiantil con hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor del pasaje mínimo para estudiantes de niveles superiores.

El trámite puede realizarse online o presencial, con la documentación requerida.

Renovación automática: qué deben hacer los estudiantes

La renovación del beneficio en CABA es automática para quienes ya lo utilizaron en años anteriores. No es necesario reinscribirse: solo se debe activar la SUBE en una Terminal Automática al comenzar el ciclo lectivo. El subsidio se mantiene vigente durante todo el año escolar y se suspende únicamente durante las vacaciones de invierno.

De esta manera, el boleto estudiantil continúa siendo una política central para garantizar igualdad de oportunidades y acompañar la trayectoria educativa de miles de estudiantes porteños.