Boleto estudiantil en CABA 2026: requisitos, inscripción y renovación de la SUBE gratuita
El beneficio permite a miles de alumnos viajar sin costo en colectivos, subte y Premetro. Quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite y qué hay que saber para 2026.
El boleto estudiantil en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) se consolida en 2026 como una herramienta clave para garantizar el acceso a la educación y reducir el gasto en transporte de miles de familias. El beneficio permite a estudiantes viajar gratis durante el ciclo lectivo en colectivos, subte y Premetro, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La política busca asegurar que el costo del traslado no sea una barrera para la continuidad escolar. Para acceder, los alumnos deben contar con una tarjeta SUBE especial, personalizada e intransferible, que habilita el uso del subsidio.
El programa permite realizar hasta cuatro viajes diarios sin costo en colectivos, subte y Premetro dentro del área metropolitana, entre las 5:00 y las 23:59. El beneficio se aplica durante todos los días de clase desde el inicio del ciclo lectivo hasta el 31 de diciembre, con excepción del receso de invierno.
Una vez superados los cuatro viajes gratuitos, o fuera del horario habilitado, la tarjeta SUBE funciona como una común y se descuenta el valor habitual del pasaje. También puede utilizarse sin subsidio durante fines de semana, feriados y vacaciones.
Según el Ministerio de Educación porteño y la ley local 5.656, el objetivo es facilitar el traslado entre el hogar y la escuela y ampliar el acceso al sistema educativo. En el caso de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el beneficio requiere un trámite diferente ante Trenes Argentinos.
Quiénes pueden acceder al boleto estudiantil
El boleto está dirigido a estudiantes de nivel Inicial (salas de cuatro y cinco años), Primario y Secundario que asistan a escuelas públicas de la Ciudad o a instituciones privadas con 100% de subsidio estatal y sin arancel.
También incluye a alumnos de Educación Especial, estudiantes que finalizan la secundaria en Centros de Formación Profesional y quienes cursan en escuelas para adultos.
Desde el año pasado, el programa se amplió a jóvenes de bajos ingresos que estudian en universidadese institutos terciarios públicos o con subsidio total estatal y sede en CABA. Esta medida busca favorecer la permanencia en el nivel superior. Quedan excluidos los estudiantes de escuelas privadas con cuota o que no cuentan con financiamiento estatalcompleto.
Paso a paso: cómo tramitar el boleto estudiantil 2026
El trámite para nuevos beneficiarios combina una etapa online y otra presencial. Desde el 18 de febrero de 2026, los interesados deben ingresar al sitio oficial del Gobierno de la Ciudad, completar el formulario de inscripción y solicitar turno en una Sede Comunal.
En la cita, es obligatorio presentar el DNI del estudiante y una tarjeta SUBE registrada a su nombre. Luego, el beneficio debe activarse por única vez en una Terminal Automática SUBE.
Para quienes ya tuvieron el boleto en 2025, la gestión es más simple: solo deben apoyar la tarjeta en una terminal para reactivar el subsidio de forma automática.
Cómo obtener el beneficio para trenes
El acceso al boleto estudiantil en trenes (líneas Sarmiento, Mitre, Roca, San Martín y Belgrano Sur) se gestiona ante Trenes Argentinos. Existen dos modalidades:
Boleto escolar gratuito para niveles inicial, primario y primeros años del secundario.
Boleto estudiantil con hasta 48 viajes mensuales al 50% del valor del pasaje mínimo para estudiantes de niveles superiores.
El trámite puede realizarse online o presencial, con la documentación requerida.
Renovación automática: qué deben hacer los estudiantes
La renovación del beneficio en CABA es automática para quienes ya lo utilizaron en años anteriores. No es necesario reinscribirse: solo se debe activar la SUBE en una Terminal Automática al comenzar el ciclo lectivo. El subsidio se mantiene vigente durante todo el año escolar y se suspende únicamente durante las vacaciones de invierno.
De esta manera, el boleto estudiantil continúa siendo una política central para garantizar igualdad de oportunidades y acompañar la trayectoria educativa de miles de estudiantes porteños.