Previsional
SUBE
Gratis
Transporte

SUBE gratis: a quiénes les corresponde y desde cuándo se podrá conseguir

La medida fue informada por el Gobierno a través de una Resolución publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional confirmó la implementación de la gratuidad en la Tarjeta SUBE para personas con discapacidad, tras la publicación de la medida en el Boletín Oficial. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca garantizar un acceso más ágil, directo y sin trámites complejos al transporte público en todo el país.

A través de la normativa difundida este miércoles, se habilitó la firma de convenios específicos para avanzar con la implementación definitiva del beneficio. El objetivo es eliminar barreras burocráticas y unificar el acceso gratuito directamente en la tarjeta SUBE, sin necesidad de validaciones constantes.

La resolución faculta al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a firmar acuerdos con la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía. Este esquema se apoya en un trabajo técnico previo iniciado en marzo de 2025, con la participación de Nación Servicios S.A., responsable del sistema SUBE.

El cambio apunta a que, una vez implementado, el beneficio quede integrado en la tarjeta de manera automática, evitando trámites presenciales y controles reiterados en cada viaje.

Qué cambia para los usuarios

Actualmente, muchas personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o realizar gestiones periódicas para mantener el beneficio. Con esta nueva modalidad:

  • Validación digital automática: el sistema reconocerá al usuario sin necesidad de mostrar documentación.
  • Más rapidez y accesibilidad: se agiliza el acceso al transporte y se reducen situaciones incómodas o discriminatorias.
  • Cobertura nacional: el beneficio será válido en todas las localidades donde funcione el sistema SUBE.

La medida representa un avance en la modernización del transporte público y busca garantizar un acceso más inclusivo, eficiente y equitativo para las personas con discapacidad en todo el país.

