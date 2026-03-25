SUBE gratis: a quiénes les corresponde y desde cuándo se podrá conseguir. 

Qué cambia para los usuarios
Actualmente, muchas personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) o realizar gestiones periódicas para mantener el beneficio. Con esta nueva modalidad:
- Validación digital automática: el sistema reconocerá al usuario sin necesidad de mostrar documentación.
- Más rapidez y accesibilidad: se agiliza el acceso al transporte y se reducen situaciones incómodas o discriminatorias.
- Cobertura nacional: el beneficio será válido en todas las localidades donde funcione el sistema SUBE.
La medida representa un avance en la modernización del transporte público y busca garantizar un acceso más inclusivo, eficiente y equitativo para las personas con discapacidad en todo el país.