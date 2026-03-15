En el cuarto mes del año, la jubilación mínima superará los $450.000 con el ajuste por inflación y si continúa vigente el bono de refuerzo de ANSES.
La ANSES aplicará un aumento del 2,9% en las jubilaciones a partir de abril, tras el dato de inflación informado por el INDEC. Con el refuerzo de $70.000, la jubilación mínima superará los $450.000 y marcará un nuevo piso de ingresos para millones de beneficiarios.
ANSES sube las jubilaciones en abril: cuánto vas a cobrar con el ajuste por inflación
En el cuarto mes del año, la jubilación mínima superará los $450.000 con el ajuste por inflación y si continúa vigente el bono de refuerzo de ANSES.
Tras conocerse el dato oficial de inflación de febrero, la ANSES definió los nuevos montos que percibirán los jubilados y pensionados durante abril de 2026. El ajuste, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que informó el INDEC en 2,9%, impactará de forma directa en los haberes de más de 7 millones de beneficiarios.
El esquema de movilidad previsional establece que los montos se actualizan replicando la cifra de inflación reportada con dos meses de antelación. De esta manera, el organismo oficializa un nuevo piso de ingresos, garantizando una actualización frente al aumento del costo de vida.
A partir de la liquidación del próximo mes, el haber mínimo jubilatorio quedará establecido en $380.286,25. Este valor corresponde al ingreso básico legal sin considerar adicionales.
No obstante, al integrar el bono de refuerzo previsional de $70.000 que el Poder Ejecutivo otorga para compensar la pérdida de poder adquisitivo, la cifra final de bolsillo será:
Haber mínimo: $380.286,25
Ingreso total con bono: $450.286,25
De esta forma, el nuevo piso garantizado para quienes cobran la jubilación mínima superará los $450.000.
Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el incremento del 2,9% se aplicará de manera proporcional sobre los ingresos de marzo, siguiendo la fórmula de actualización vigente.
Por otra parte, la actualización de la ANSES también redefine los valores de otras prestaciones previsionales, como las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyos montos están vinculados por ley al haber mínimo.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) —prestación equivalente al 80% de una jubilación mínima— percibirán:
Monto base: $304.243,19
Ingreso total con bono: $378.314,27
Por otro lado, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez quedarán establecidas en:
Haber base: $266.170,81
Total con refuerzo: $340.289,48
En tanto, la pensión para madres de siete hijos o más, cuyo valor equivale a una jubilación mínima, se fijará en:
Monto base: $380.312,63
Ingreso total con bono: $454.359
Finalmente, el cronograma oficial de pagos de abril será confirmado en los próximos días por ANSES.
Siguiendo la metodología habitual, la distribución de los fondos se realizará de forma escalonada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI):
Segunda semana de abril: comienzo de pagos para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.
Tercera y cuarta semana: cobro para beneficiarios que superan el monto básico y titulares de asignaciones sociales.
Las liquidaciones se depositarán automáticamente en las cuentas bancarias de los titulares, quienes podrán retirar el dinero en cajeros automáticos o utilizarlo con tarjeta de débito para realizar compras.