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Aumenta el subte en octubre: cuánto costará el boleto y cuáles serán las nuevas tarifas

El cuadro tarifario fue oficializado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comenzará a regir desde el jueves 1°. Qué descuentos hay para pasajeros frecuentes.

Aumenta el subte en octubre: cuánto costará el boleto y cuáles serán las nuevas tarifas

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La estación dejará de funcionar desde el lunes 31 de agosto. (Foto: archivo)

La actualización fue formalizada este jueves 24 de septiembre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño. El ajuste toma como referencia el último dato de inflación disponible, correspondiente a agosto, que fue del 1,7%, al que se suman dos puntos porcentuales.

Con esta nueva actualización, el subte acumulará un aumento del 50,66% durante 2026, según los datos incluidos en el esquema tarifario.

Cuánto costará el subte desde el 1° de octubre

A partir del próximo jueves comenzarán a regir los nuevos valores para viajar en las líneas de subte y en el premetro.

Las tarifas quedarán de la siguiente manera:

  • Subte: $1.817.
  • Tarifa Social: $635,95.
  • Tarifa estudiantil: $254,38.
  • Premetro: $635,95.

En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar, el valor será considerablemente mayor: $2.541,10 para el subte y $1.011,16 para el premetro.

Además, las estaciones cuentan con al menos un molinete multipagos, por lo que los pasajeros también pueden abonar utilizando tarjetas de crédito, débito o códigos QR.

Descuentos para usuarios frecuentes del subte

El nuevo aumento no modifica el esquema de beneficios para los pasajeros frecuentes. El sistema contempla descuentos progresivos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Los usuarios que superen los 20, 30 y 40 viajes acceden a descuentos del 20%, 30% y 40%, respectivamente.

Desde el 1° de octubre, los valores serán:

  • De 1 a 20 viajes: $1.817.
  • De 21 a 30 viajes: $1.453,60.
  • De 31 a 40 viajes: $1.271,90.
  • Desde 41 viajes: $1.090,20.

De esta manera, quienes utilizan el servicio de manera frecuente pueden acceder a una tarifa menor a medida que acumulan viajes durante el mismo mes.

Quiénes pueden viajar gratis

Desde SBASE también recordaron que continúan vigentes los beneficios para determinados grupos de pasajeros. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, las personas con discapacidad, las personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera. También continúa vigente el boleto estudiantil gratuito, además de los distintos abonos sociales.

En pocas palabras

  • Aumento del subte: El boleto común pasará de $1753 a $1817 a partir del 1° de octubre, un incremento del 3,6%.
  • Nuevas tarifas: El premblico costará $635,95 y la tarifa social $635,95.
  • Descuentos para frecuentes: Continúan los beneficios progresivos para usuarios que superen los 20 viajes mensuales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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