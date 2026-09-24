Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde octubre. El Gobierno porteño oficializó un nuevo aumento del 3,6% en las tarifas, por lo que el boleto común pasará de $1.753 a $1.817 a partir del jueves 1° de octubre.
El cuadro tarifario fue oficializado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y comenzará a regir desde el jueves 1°. Qué descuentos hay para pasajeros frecuentes.
Aumenta el subte en octubre: cuánto costará el boleto y cuáles serán las nuevas tarifas
Viajar en subte en la Ciudad de Buenos Aires será más caro desde octubre. El Gobierno porteño oficializó un nuevo aumento del 3,6% en las tarifas, por lo que el boleto común pasará de $1.753 a $1.817 a partir del jueves 1° de octubre.
La actualización fue formalizada este jueves 24 de septiembre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial porteño. El ajuste toma como referencia el último dato de inflación disponible, correspondiente a agosto, que fue del 1,7%, al que se suman dos puntos porcentuales.
Con esta nueva actualización, el subte acumulará un aumento del 50,66% durante 2026, según los datos incluidos en el esquema tarifario.
A partir del próximo jueves comenzarán a regir los nuevos valores para viajar en las líneas de subte y en el premetro.
Las tarifas quedarán de la siguiente manera:
En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar, el valor será considerablemente mayor: $2.541,10 para el subte y $1.011,16 para el premetro.
Además, las estaciones cuentan con al menos un molinete multipagos, por lo que los pasajeros también pueden abonar utilizando tarjetas de crédito, débito o códigos QR.
El nuevo aumento no modifica el esquema de beneficios para los pasajeros frecuentes. El sistema contempla descuentos progresivos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes.
Los usuarios que superen los 20, 30 y 40 viajes acceden a descuentos del 20%, 30% y 40%, respectivamente.
Desde el 1° de octubre, los valores serán:
De esta manera, quienes utilizan el servicio de manera frecuente pueden acceder a una tarifa menor a medida que acumulan viajes durante el mismo mes.
Desde SBASE también recordaron que continúan vigentes los beneficios para determinados grupos de pasajeros. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, las personas con discapacidad, las personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera. También continúa vigente el boleto estudiantil gratuito, además de los distintos abonos sociales.