Aumenta el subte en octubre: cuánto costará el boleto y cuáles serán las nuevas tarifas

Las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Subte: $1.817.

$1.817. Tarifa Social: $635,95.

$635,95. Tarifa estudiantil: $254,38.

$254,38. Premetro: $635,95.

En el caso de quienes utilicen una tarjeta SUBE sin nominalizar, el valor será considerablemente mayor: $2.541,10 para el subte y $1.011,16 para el premetro.

Además, las estaciones cuentan con al menos un molinete multipagos, por lo que los pasajeros también pueden abonar utilizando tarjetas de crédito, débito o códigos QR.

Descuentos para usuarios frecuentes del subte

El nuevo aumento no modifica el esquema de beneficios para los pasajeros frecuentes. El sistema contempla descuentos progresivos a medida que aumenta la cantidad de viajes realizados durante el mes.

Los usuarios que superen los 20, 30 y 40 viajes acceden a descuentos del 20%, 30% y 40%, respectivamente.

Desde el 1° de octubre, los valores serán:

De 1 a 20 viajes: $1.817.

$1.817. De 21 a 30 viajes: $1.453,60.

$1.453,60. De 31 a 40 viajes: $1.271,90.

$1.271,90. Desde 41 viajes: $1.090,20.

De esta manera, quienes utilizan el servicio de manera frecuente pueden acceder a una tarifa menor a medida que acumulan viajes durante el mismo mes.

Quiénes pueden viajar gratis

Desde SBASE también recordaron que continúan vigentes los beneficios para determinados grupos de pasajeros. Entre ellos se encuentran los jubilados y pensionados, las personas con discapacidad, las personas trasplantadas y quienes se encuentran en lista de espera. También continúa vigente el boleto estudiantil gratuito, además de los distintos abonos sociales.