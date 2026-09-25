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Nuevo aumento del subte: ANSES confirmó el beneficio para que jubilados paguen con 55% de descuento

El Gobierno porteño oficializó el nuevo cuadro tarifario que regirá en el subterráneo de la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de octubre. Los titulares de prestaciones sociales mantendrán un esquema preferencial para amortiguar el impacto del incremento.

Rubén Giedrys
por Rubén Giedrys |
ANSES confirmó el beneficio para que jubilados paguen con 55% de descuento (Foto: A24.com).

ANSES confirmó el beneficio para que jubilados paguen con 55% de descuento (Foto: A24.com).
Leé también ANSES confirmó el aumento y el calendario de octubre: cuándo cobran los jubilados
Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre (Foto: A24.com).

¿Cuánto costará el boleto de subte para jubilados en octubre de 2026?

La actualización aplicada por la administración porteña establece un incremento del 3,6% basado en la inflación de agosto más dos puntos porcentuales. Los valores finales estipulados para el próximo mes se desglosan de la siguiente manera:

  • Tarifa general: $1.817

  • Tarifa Social (jubilados y beneficiarios ANSES): $635,95

  • Tarifa estudiantil: $254,38

  • Premetro general: $635,95

  • Tarifa SUBE no registrada (subte): $2.541,10

  • Tarifa SUBE no registrada (Premetro): $1.011,16

Adicionalmente, se mantienen los pases 100% gratuitos para jubilados y pensionados que cobren el haber mínimo (tramitados bajo las condiciones de Emova), personas con discapacidad y trasplantados. Para quienes superen dicho ingreso y no accedan al pase gratuito, rige de manera directa la Tarifa Social SUBE.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarifa Social de la tarjeta SUBE?

El beneficio del 55% de subsidio en el transporte público -aplicable en subtes, colectivos y trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires- alcanza a los siguientes grupos acreditados en ANSES:

  • Jubilados y pensionados.

  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

  • Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AxE).

  • Estudiantes del programa PROGRESAR.

  • Personal de casas particulares.

  • Veteranos de la Guerra de Malvinas.

  • Personas que perciben la Prestación por Desempleo.

  • Beneficiarios de los programas Fomentar Empleo y Acompañamiento Social.

  • Monotributistas Sociales inscriptos en el REDLES.

¿Cómo tramitar el PIN SUBE en Mi ANSES paso a paso?

La vinculación del descuento se realiza de manera virtual y no requiere gestiones presenciales complejas. El procedimiento oficial consta de los siguientes pasos:

  • Acceder a Mi ANSES: Ingresar al sitio web oficial o a la app móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Generar el PIN: Dirigirse a la sección Programas y beneficios y seleccionar la opción Generar PIN SUBE. El sistema creará una clave numérica de 6 dígitos.

  • Registrar la tarjeta: Entrar a la plataforma web de tarjeta SUBE o a su app oficial e ingresar el PIN obtenido para asociarlo al perfil.

  • Activar el beneficio: Acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE (TAS) o apoyarla en un teléfono celular con tecnología NFC desde la app SUBE para validar la acreditación.

¿Dónde realizar la acreditación presencial del descuento?

Aquellas personas que prefieran realizar la gestión de forma presencial pueden dirigirse sin turno previo a cualquier oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE habilitado.

Para completar la vinculación en el momento, el titular debe presentar de forma obligatoria:

  • Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

  • Tarjeta SUBE registrada o a registrar a su nombre.

Calendario de cobro de jubilaciones y pensiones de octubre 2026

Las fechas de pago informadas por ANSES para el cobro de haberes y el acceso a los beneficios correspondientes al mes de octubre se despliegan según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: lunes 5 de octubre

  • DNI terminados en 1: martes 6 de octubre

  • DNI terminados en 2: miércoles 7 de octubre

  • DNI terminados en 3: jueves 8 de octubre

  • DNI terminados en 4: viernes 9 de octubre

  • DNI terminados en 5: martes 13 de octubre

  • DNI terminados en 6: miércoles 14 de octubre

  • DNI terminados en 7: jueves 15 de octubre

  • DNI terminados en 8: viernes 16 de octubre

  • DNI terminados en 9: lunes 19 de octubre

Rubén Giedrys
Por Rubén Giedrys
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