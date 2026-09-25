Nuevo aumento del subte: ANSES confirmó el beneficio para que jubilados paguen con 55% de descuento

Jubilados y pensionados.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AxE).

Estudiantes del programa PROGRESAR.

Personal de casas particulares.

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Personas que perciben la Prestación por Desempleo.

Beneficiarios de los programas Fomentar Empleo y Acompañamiento Social.

Monotributistas Sociales inscriptos en el REDLES.

¿Cómo tramitar el PIN SUBE en Mi ANSES paso a paso?

La vinculación del descuento se realiza de manera virtual y no requiere gestiones presenciales complejas. El procedimiento oficial consta de los siguientes pasos:

Acceder a Mi ANSES: Ingresar al sitio web oficial o a la app móvil con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Generar el PIN: Dirigirse a la sección Programas y beneficios y seleccionar la opción Generar PIN SUBE. El sistema creará una clave numérica de 6 dígitos.

Registrar la tarjeta: Entrar a la plataforma web de tarjeta SUBE o a su app oficial e ingresar el PIN obtenido para asociarlo al perfil.

Activar el beneficio: Acercar la tarjeta a una Terminal Automática SUBE (TAS) o apoyarla en un teléfono celular con tecnología NFC desde la app SUBE para validar la acreditación.

¿Dónde realizar la acreditación presencial del descuento?

Aquellas personas que prefieran realizar la gestión de forma presencial pueden dirigirse sin turno previo a cualquier oficina de atención de ANSES o a un Centro de Atención SUBE habilitado.

Para completar la vinculación en el momento, el titular debe presentar de forma obligatoria:

Documento Nacional de Identidad (DNI) físico.

Tarjeta SUBE registrada o a registrar a su nombre.

Calendario de cobro de jubilaciones y pensiones de octubre 2026

Las fechas de pago informadas por ANSES para el cobro de haberes y el acceso a los beneficios correspondientes al mes de octubre se despliegan según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que no superen el haber mínimo: