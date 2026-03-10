Titulares de AUH cobrará sus haberes sin retenciones

De manera habitual, ANSES paga el 80% del monto mensual de la asignación, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el beneficiario presenta la llamada Libreta AUH.

Este documento es fundamental, ya que acredita que los niños y adolescentes beneficiarios cumplen con controles médicos obligatorios, el calendario de vacunación y la asistencia escolar.

Una vez que la libreta es presentada y aprobada por el organismo, el titular recupera el dinero retenido durante el año en un único pago acumulado.

Sin embargo, para algunos beneficiarios el proceso será diferente durante marzo.

El grupo que podrá cobrar la AUH sin retenciones

ANSES confirmó que determinados titulares de la AUH cobrarán directamente el 100% del beneficio, es decir, el monto completo sin que se aplique el descuento habitual.

Esto implica que el pago incluirá tanto el 80% habitual como el 20% que normalmente queda retenido.

La medida se aplica exclusivamente a beneficiarios que cumplen con ciertos requisitos sanitarios y administrativos, lo que permite que el sistema pueda verificar automáticamente los controles de salud de los menores.

De esta manera, el organismo evita la retención porque ya cuenta con la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las condiciones del programa.

Los requisitos para cobrar el total de la AUH

Para acceder al cobro completo del beneficio, los titulares deben cumplir una serie de condiciones específicas establecidas por ANSES y el sistema de salud pública.

Entre los requisitos más importantes se encuentran los siguientes:

• Tener hijos de hasta 4 años inclusive.

La medida alcanza a niños pequeños que forman parte del sistema de control sanitario desde su nacimiento. También puede incluir casos de menores con discapacidad que estén dentro de ese rango de edad.

• Verificación automática de controles médicos.

El sistema del Ministerio de Salud debe poder corroborar digitalmente que el menor cumple con las revisiones médicas obligatorias.

• Inscripción en el Plan Sumar.

El niño debe estar registrado en este programa de salud pública que monitorea la atención médica y el seguimiento sanitario de la población infantil.

• Registro actualizado de vacunación y controles médicos.

Todos los controles deben estar cargados en el sistema sanitario nacional, lo que permite a ANSES confirmar el cumplimiento sin necesidad de documentación adicional.

Aquellos beneficiarios que cumplan con estas condiciones podrán cobrar la asignación completa sin necesidad de esperar el pago anual del monto retenido.

Quiénes quedan excluidos de este beneficio

No todos los titulares de la AUH podrán acceder al cobro total inmediato. Existen algunos grupos que quedan fuera de esta modalidad automática.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores del servicio doméstico registrados.

Monotributistas sociales.

En estos casos, los beneficiarios continuarán cobrando el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante seguirá retenido hasta la presentación de la libreta correspondiente.

El aumento de marzo para AUH

Durante marzo, las asignaciones familiares y prestaciones previsionales reciben un incremento cercano al 2,88%, según el índice de movilidad que utiliza el Gobierno para actualizar los haberes.

Este aumento impacta en:

Jubilaciones

Pensiones

Asignaciones familiares

Asignación Universal por Hijo

Sin embargo, no modifica los montos de programas complementarios, como la Tarjeta Alimentar.

Cuánto se cobra por AUH en marzo

Con el incremento aplicado este mes, los valores de la AUH quedan conformados de la siguiente manera.

Monto por hijo:

• Pago directo (80%): $106.251,20

• Retención (20%): $26.562,80

En el caso de quienes puedan acceder al beneficio completo, ambos montos se acreditarán juntos, permitiendo cobrar la totalidad de la asignación mensual.

El extra que reciben los titulares: Tarjeta Alimentar

Además del monto de la AUH, muchos beneficiarios también reciben la prestación alimentaria que entrega el Estado para garantizar el acceso a productos básicos.

Este beneficio se acredita automáticamente junto con la asignación y varía según la cantidad de hijos que tenga la familia.

Los montos vigentes son:

$52.250 para familias con un hijo

$81.936 para quienes tienen dos hijos

$108.062 para familias con tres o más hijos

La Tarjeta Alimentar no sufre descuentos ni retenciones, y se deposita de forma directa en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Calendario de pagos de AUH en marzo

El cronograma de pagos del mes se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Las fechas confirmadas son:

DNI terminados en 0: 9 de marzo de 2026

DNI terminados en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminados en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminados en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminados en 4: 13 de marzo de 2026

DNI terminados en 5: 16 de marzo de 2026

DNI terminados en 6: 17 de marzo de 2026

DNI terminados en 7: 18 de marzo de 2026

DNI terminados en 8: 19 de marzo de 2026

DNI terminados en 9: 20 de marzo de 2026

El impacto del feriado del 24 de marzo en el calendario

El calendario de pagos de marzo presenta una particularidad debido al feriado nacional del 24 de marzo, que conmemora el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

No obstante, el impacto es limitado: solo modifica las fechas de pago de jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo.

En el caso de la AUH, las fechas se mantienen sin cambios, por lo que los titulares recibirán el dinero según el cronograma establecido.

Por qué ANSES aplica el sistema de retención

El mecanismo del 20% retenido fue diseñado como una forma de asegurar que los niños beneficiarios del programa cumplan con controles médicos y educación obligatoria.

La libreta de la AUH funciona como una herramienta de seguimiento que permite al Estado confirmar que:

Los niños reciben atención médica regular

Las vacunas están al día

Los menores asisten a la escuela

Una vez presentada la documentación, el beneficiario recupera el dinero acumulado durante el año.

Sin embargo, con la digitalización del sistema sanitario, ANSES comenzó a implementar verificaciones automáticas, lo que permite que algunos beneficiarios cobren el monto completo sin esperar ese proceso.

Un beneficio clave para millones de familias

La AUH continúa siendo uno de los programas sociales más relevantes del país, ya que alcanza a millones de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El objetivo del programa es reducir los niveles de pobreza infantil y garantizar condiciones mínimas de bienestar, al mismo tiempo que incentiva el acceso a la educación y la salud.

La posibilidad de que algunos beneficiarios cobren el 100% del monto mensual representa un alivio económico para muchas familias que dependen de estos ingresos para afrontar gastos cotidianos como alimentos, transporte o útiles escolares.