Milei confirmó una importante noticia para pensionados de ANSES

Aumento de marzo: cómo funciona la fórmula de movilidad

Desde la implementación del Decreto 274/24, el sistema previsional argentino adoptó un esquema de aumentos mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

Esta fórmula establece que los haberes se actualizan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes. En el caso del aumento de marzo, el cálculo se basó en la inflación registrada durante enero.

De acuerdo con esta metodología, el incremento aplicado este mes fue del 2,88%, impactando tanto en jubilaciones como en distintos tipos de pensiones que abona ANSES.

El objetivo de esta actualización mensual es acompañar con mayor frecuencia el ritmo de la inflación, evitando largos períodos sin ajustes en los ingresos de los beneficiarios.

El bono extra para jubilados y pensionados de menores ingresos

Además del aumento por movilidad, el Gobierno confirmó que seguirá vigente el bono extraordinario para quienes perciben los haberes más bajos dentro del sistema previsional.

Este refuerzo económico alcanza a los jubilados y pensionados que cobran la mínima, quienes recibirán un bono adicional de 70.000 pesos.

De esta manera, durante marzo, el ingreso total para este grupo queda compuesto por:

Haber mínimo actualizado

Bono extraordinario de $70.000

Según la información difundida por ANSES, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo cobrarán en marzo $369.600,88. Con la suma del bono extraordinario, el monto final asciende a $439.600,88.

Qué pasa con quienes cobran más que la jubilación mínima

El bono de refuerzo no se aplica de manera uniforme para todos los beneficiarios.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo pero no alcanzan los $439.600,88, el beneficio se paga de manera proporcional. Esto significa que el refuerzo se ajusta para que el ingreso total llegue exactamente a ese monto final.

Por ejemplo:

Si un beneficiario cobra $400.000 , recibirá un bono proporcional de $39.600,88 .

Si su haber supera los $439.600,88, no percibirá el bono.

Este esquema busca concentrar el refuerzo económico en quienes perciben ingresos previsionales más bajos.

Cuánto cobran las principales pensiones en marzo 2026

Con el aumento aplicado y el refuerzo extraordinario, las prestaciones previsionales quedaron configuradas de la siguiente manera durante marzo:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70

Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez: $328.720,62

Pensión para Madres de siete hijos: $439.600,88

En tanto, para quienes perciben haberes más altos dentro del sistema previsional, el monto máximo de jubilaciones y pensiones quedó establecido en $2.487.063,95.

Estos valores reflejan la actualización mensual aplicada por movilidad previsional, sumada al bono extraordinario en los casos correspondientes.

Calendario de pago para jubilaciones y pensiones mínimas

El cronograma de pagos publicado por ANSES indica que los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo comenzaron a cobrar el 9 de marzo.

Las fechas se organizan según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: cobran desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: cobran desde el 13 de marzo

El cronograma continúa la semana siguiente:

DNI terminados en 5: cobran desde el 16 de marzo

DNI terminados en 6: cobran desde el 17 de marzo

DNI terminados en 7: cobran desde el 18 de marzo

DNI terminados en 8: cobran desde el 19 de marzo

DNI terminados en 9: cobran desde el 20 de marzo

Este grupo es el primero en recibir los pagos dentro del calendario mensual del organismo.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Los beneficiarios que perciben ingresos previsionales por encima de la jubilación mínima cobran en la segunda parte del cronograma mensual.

Las fechas establecidas por ANSES para marzo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde el 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: cobran desde el 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: cobran desde el 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: cobran desde el 30 de marzo

De esta forma, el calendario previsional se extiende hasta los últimos días del mes.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también comenzaron a pagarse durante los primeros días de marzo.

El calendario es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: cobran desde el 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: cobran desde el 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: cobran desde el 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: cobran desde el 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: cobran desde el 13 de marzo

Estas pensiones están destinadas a personas que no cuentan con aportes suficientes para acceder a una jubilación tradicional, como ocurre con quienes reciben pensiones por invalidez, vejez o determinadas situaciones sociales.

Un sistema previsional en constante actualización

El esquema de aumentos mensuales introducido en 2024 transformó la dinámica del sistema previsional argentino. Mientras que anteriormente los ajustes se realizaban cada tres meses, ahora los haberes se actualizan todos los meses en función de la inflación.

Para los jubilados y pensionados, esto implica una mayor frecuencia en las actualizaciones de sus ingresos, aunque también genera un seguimiento constante de la evolución del índice de precios.

En paralelo, el Gobierno mantiene políticas complementarias como el bono extraordinario, con el objetivo de reforzar los ingresos de quienes perciben las prestaciones más bajas.