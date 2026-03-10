CONFIRMADO: la mala noticia que recibieron jubilados de ANSES en marzo

Calendario_ANSES

Cambios en el calendario de pagos de marzo

ANSES informó que el cronograma tendrá un pequeño ajuste debido a un feriado y a un día no laborable con fines turísticos.

El cambio afecta particularmente a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, quienes verán modificada su fecha de cobro respecto de lo previsto inicialmente.

Según el cronograma oficial establecido para 2026, algunos beneficiarios que debían cobrar el lunes 23 de marzo recibirán el pago antes de esa fecha, lo que provoca un leve adelanto en la acreditación de los haberes.

Fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima

El calendario de pagos para quienes cobran la jubilación mínima quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 9 de marzo

DNI terminados en 1: 10 de marzo

DNI terminados en 2: 11 de marzo

DNI terminados en 3: 12 de marzo

DNI terminados en 4: 13 de marzo

DNI terminados en 5: 16 de marzo

DNI terminados en 6: 17 de marzo

DNI terminados en 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8: 19 de marzo

DNI terminados en 9: 20 de marzo

Jubilados que cobran más que la mínima

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones se realizarán durante la última parte del mes.

Las fechas previstas son: