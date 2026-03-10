CONFIRMADO: la mala noticia que recibieron jubilados de ANSES en marzo
La decisión impacta directamente en el poder de compra de millones de beneficiarios del sistema previsional. Además, se cambia la fecha de cobro prevista para algunos beneficiarios que perciben haberes superiores al mínimo.
El inicio de marzo trajo una noticia poco alentadora para millones de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES. A pesar de los aumentos mensuales por movilidad, el bono extraordinario que reciben quienes perciben los haberes más bajos continúa congelado, lo que implica una pérdida progresiva del poder adquisitivo.
El refuerzo mensual fue creado con el objetivo de complementar los ingresos de quienes cobran la jubilación mínima. Sin embargo, su valor permanece sin modificaciones desde hace tiempo, mientras que la inflación continúa afectando el costo de vida.
Durante marzo se cumplen dos años desde que el bono adicional se mantiene en el mismo monto, sin ningún tipo de actualización.
Esta suma comenzó a pagarse durante la gestión anterior con el objetivo de reforzar los haberes más bajos. Con el cambio de gobierno, el monto fue ajustado hasta el valor actual, pero desde entonces no volvió a modificarse.
Cambios en el calendario de pagos de marzo
ANSES informó que el cronograma tendrá un pequeño ajuste debido a un feriado y a un día no laborable con fines turísticos.
El cambio afecta particularmente a los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima, quienes verán modificada su fecha de cobro respecto de lo previsto inicialmente.
Según el cronograma oficial establecido para 2026, algunos beneficiarios que debían cobrar el lunes 23 de marzo recibirán el pago antes de esa fecha, lo que provoca un leve adelanto en la acreditación de los haberes.
Fechas de cobro para jubilados que perciben la mínima
El calendario de pagos para quienes cobran la jubilación mínima quedó organizado de la siguiente manera:
DNI terminados en 0: 9 de marzo
DNI terminados en 1: 10 de marzo
DNI terminados en 2: 11 de marzo
DNI terminados en 3: 12 de marzo
DNI terminados en 4: 13 de marzo
DNI terminados en 5: 16 de marzo
DNI terminados en 6: 17 de marzo
DNI terminados en 7: 18 de marzo
DNI terminados en 8: 19 de marzo
DNI terminados en 9: 20 de marzo
Jubilados que cobran más que la mínima
En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, las acreditaciones se realizarán durante la última parte del mes.