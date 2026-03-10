Importante noticia de Milei sobre AUH de ANSES: una confirmación que todos esperaban

Actualmente, el organismo previsional abona mensualmente el 80% del monto total de la asignación, mientras que el 20% restante se retiene hasta que el titular presenta la documentación que acredita el cumplimiento de ciertos requisitos vinculados a la salud y educación de los menores.

Este sistema tiene como objetivo garantizar que los niños beneficiarios reciban controles médicos, vacunación y seguimiento escolar, condiciones consideradas fundamentales para el desarrollo infantil.

La suma retenida se acumula durante el año y luego puede recuperarse cuando el beneficiario presenta la llamada Libreta AUH, un documento en el que se certifica que se cumplieron las obligaciones exigidas por el programa.

Sin embargo, en algunos casos particulares, ANSES puede habilitar el pago completo del beneficio, evitando que se realice esa retención mensual.

Quiénes podrán cobrar el 100% de la AUH

Según informó el organismo previsional, determinados titulares de la AUH podrán recibir el pago total del beneficio sin que se les descuente el 20% habitual.

Esto significa que el monto de la asignación se acreditará completo en la cuenta del beneficiario, lo que representa un ingreso mayor en el momento del cobro.

Para acceder a este beneficio, los titulares deben cumplir con una serie de condiciones establecidas por ANSES y el sistema sanitario nacional.

Requisitos para cobrar la AUH sin retenciones

El pago completo del beneficio está destinado principalmente a familias con niños pequeños que ya tienen verificados los controles sanitarios en el sistema de salud.

Los requisitos principales son los siguientes:

1. Tener hijos de hasta 4 años de edad

El beneficio alcanza a niños de hasta cuatro años inclusive. Esta condición también puede aplicarse a menores con discapacidad, siempre que no superen esa edad dentro del sistema de control sanitario.

2. Controles médicos verificados por el sistema de salud

El Ministerio de Salud debe poder verificar de manera automática que el menor cumple con los controles médicos obligatorios, sin necesidad de presentar documentación adicional.

Esto se logra a través de la integración de datos entre el sistema sanitario y la base de ANSES.

3. Estar inscripto en el Plan Sumar

Otro requisito indispensable es que el niño figure registrado en el Plan Sumar, un programa del sistema público de salud que realiza el seguimiento de controles médicos, vacunación y desarrollo infantil.

Este plan permite al Estado monitorear la situación sanitaria de los menores y garantizar el acceso a la atención médica.

4. Controles y vacunas cargados en el sistema

Además, los centros de salud deben haber registrado en la base sanitaria los controles pediátricos y el calendario nacional de vacunación del niño.

Cuando estos datos están correctamente cargados en el sistema, ANSES puede verificar automáticamente el cumplimiento de los requisitos.

Quiénes quedan excluidos de este beneficio

No todos los titulares de la AUH pueden acceder al pago completo sin retenciones.

Según lo informado por el organismo, quedan fuera de este beneficio algunos grupos específicos, entre ellos:

Personas que trabajan en servicio doméstico registrado .

Titulares que están inscriptos como monotributistas sociales.

En estos casos, el sistema continúa aplicando el esquema habitual de pago con retención del 20%.

Aumento de la AUH en marzo de 2026

Los pagos correspondientes a marzo llegan con una actualización del 2,77%, que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares administradas por ANSES.

Este ajuste forma parte del mecanismo de actualización mensual implementado para acompañar la evolución de la inflación.

Gracias a esta actualización, el monto de la AUH se incrementa levemente respecto al mes anterior.

No obstante, es importante destacar que los montos del programa Tarjeta Alimentar no se modifican con este aumento, ya que se trata de un beneficio complementario con valores definidos por el Ministerio de Capital Humano.

Cuánto cobra un titular de AUH en marzo

Con el nuevo aumento aplicado por ANSES, los valores de la asignación quedan de la siguiente manera:

Pago mensual efectivo (80%) : $106.251,20 por hijo

Monto retenido (20%): $26.562,80

Esto significa que el monto total de la AUH supera los $132.000 por hijo, aunque normalmente solo se cobra el 80% en cada pago mensual.

En los casos en que el titular cumpla con todos los requisitos sanitarios verificados automáticamente, ese 20% retenido también se incorpora al pago mensual, permitiendo cobrar el beneficio completo.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar

A los valores de la AUH se suma el refuerzo correspondiente a la Tarjeta Alimentar, una asistencia destinada a garantizar el acceso a alimentos básicos para familias con hijos.

Los montos vigentes en marzo son los siguientes:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres o más hijos: $108.062

Este dinero se deposita automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Calendario de pago de AUH en marzo de 2026

El cronograma de pagos de ANSES para la AUH se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Las fechas confirmadas para marzo son:

DNI terminado en 0: 9 de marzo de 2026

DNI terminado en 1: 10 de marzo de 2026

DNI terminado en 2: 11 de marzo de 2026

DNI terminado en 3: 12 de marzo de 2026

DNI terminado en 4: 13 de marzo de 2026

DNI terminado en 5: 16 de marzo de 2026

DNI terminado en 6: 17 de marzo de 2026

DNI terminado en 7: 18 de marzo de 2026

DNI terminado en 8: 19 de marzo de 2026

DNI terminado en 9: 20 de marzo de 2026

El calendario se mantiene sin cambios para la mayoría de los beneficiarios.

El feriado del 24 de marzo, correspondiente al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, solo afecta a los pagos de jubilados que perciben haberes superiores al mínimo, por lo que no altera el cronograma de la AUH.

Un alivio económico para muchas familias

La posibilidad de cobrar el 100% de la AUH sin retenciones representa un alivio importante para miles de hogares, especialmente en un contexto económico complejo.

Para muchas familias, cada peso adicional puede marcar la diferencia a la hora de cubrir gastos básicos como alimentos, transporte o útiles escolares.

Además, el sistema de verificación automática de controles sanitarios permite simplificar los trámites y evitar gestiones presenciales, facilitando el acceso al beneficio.

En este escenario, las autoridades recomiendan a los titulares mantener actualizados los controles médicos y los datos en el sistema de salud, ya que esto puede permitir acceder al pago completo del beneficio en futuros meses.