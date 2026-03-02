ANSES hizo oficial para marzo un refuerzo extraordinario para la Ayuda Escolar Anual 2026

El pago será por única vez. No se incorporará de manera permanente al haber ni modificará los montos estructurales de la prestación.

El objetivo declarado fue que se amortigüe el impacto de los gastos educativos que se concentran al inicio de clases.

A quiénes alcanza la Ayuda Escolar anual de ANSES

La Asignación por Ayuda Escolar Anual forma parte del Régimen de Asignaciones Familiares. Está destinada a distintos grupos contemplados dentro del sistema de seguridad social.

Entre ellos se encuentran:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas.

Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino.

Titulares de la Asignación Universal por Hijo.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

Personas que perciben pensiones no contributivas.

En todos los casos, el requisito central será que el hijo asista a un establecimiento educativo reconocido y que se cumplan las condiciones formales exigidas por el organismo previsional.

ayuda escolar 3.jpg ANSES confirmó el esquema de pago de la Ayuda Escolar para AUH

Cómo se pagará el complemento en marzo

La Administración Nacional de la Seguridad Social abonará el refuerzo junto con la prestación habitual de la ayuda escolar. No será necesario realizar un trámite adicional para cobrar el complemento, siempre que ya se perciba la asignación y se haya presentado la certificación escolar correspondiente.

El monto se acreditará en la misma cuenta bancaria donde se cobran las demás prestaciones familiares.

Desde el organismo indicaron que el pago se efectuará dentro del calendario regular de marzo.

Cuál será el monto final por hijo

El punto clave del decreto fue el piso garantizado de $85.000 por hijo.

Si, por ejemplo, la asignación habitual fuera de $70.000, el Estado abonará un refuerzo de $15.000 para alcanzar el mínimo establecido. En cambio, si el beneficio ya supera los $85.000, no habrá diferencia a pagar.

El refuerzo de la ayuda escolar 2026 no tendrá carácter permanente. Se tratará de una medida excepcional vinculada al inicio del ciclo lectivo.

De esta manera, el ingreso final dependerá del valor previo que tenga asignado cada beneficiario dentro del régimen.

Qué cubre la ayuda escolar anual

La prestación tiene como finalidad contribuir con los gastos educativos de estudiantes que asisten a:

Nivel inicial.

Nivel primario.

Nivel secundario.

Instituciones de educación especial.

El beneficio apunta a cubrir compras esenciales como útiles, libros, materiales didácticos, guardapolvos, uniformes y otros elementos necesarios para la asistencia regular a clases.

En un contexto económico desafiante, el inicio del año escolar concentró una parte importante del presupuesto familiar. Por eso, el Ejecutivo argumentó que el complemento extraordinario permitirá que se alivie esa carga.

Qué deben tener en cuenta los beneficiarios

Para cobrar la ayuda escolar, los titulares deben acreditar la escolaridad del hijo mediante el certificado correspondiente. Ese trámite resulta indispensable para que el pago se habilite.

Quienes ya cumplieron con esa obligación y perciben la asignación no deberán hacer ninguna gestión adicional para recibir el refuerzo.

El refuerzo de la ayuda escolar 2026 se liquidará automáticamente junto con el pago regular.

En caso de que la asignación habitual ya supere los $85.000 por hijo, no se acreditará ningún complemento.

Así, la clave estará en verificar el monto habitual asignado y confirmar que la documentación escolar esté correctamente presentada.